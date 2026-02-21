Книга «Наше будущее» Стэнли Хортона представляет собой систематическое исследование библейской эсхатологии — учения о последних временах. Автор, опираясь на свой многолетний опыт изучения Писания, предлагает читателю панорамный взгляд на грядущие события, предсказанные в пророческих книгах Ветхого и Нового Заветов. Хортон последовательно разбирает такие темы, как смерть и промежуточное состояние души, Второе пришествие Христа, приход Антихриста, период Великой скорби, Тысячелетнее царство и, наконец, установление Нового неба и Новой земли.

В своем анализе автор придерживается премиллениальной и претрибуляционистской позиции (учение о восхищении Церкви до начала Великой скорби), детально аргументируя эти взгляды на основе текстов из Книги пророка Даниила, Евангелий и Откровения Иоанна Богослова. Хортон подчеркивает, что библейские пророчества даны нам не для удовлетворения любопытства или построения точных графиков, а для того, чтобы вдохновить верующих на святую жизнь и активное благовестие. Он акцентирует внимание на «блаженном уповании» Церкви, призывая христиан быть готовыми к встрече с Господом в любой момент.

Эта работа отличается от многих популярных книг об апокалипсисе своей взвешенностью и строгой академичностью. Хортон избегает спекуляций на тему современных политических событий, предпочитая фокусироваться на ясных библейских принципах и обещаниях. Книга служит надежным учебным пособием, которое помогает читателю выстроить целостную картину Божьего замысла для человечества и осознать, что история движется к своей великой и славной цели — окончательному торжеству Царства Божьего и вечному общению Творца со Своим народом.

Стэнли Хортон - Наше будущее - Библейское учение о последнем времени

Отпечатано с готовых диапозитивов заказчика в типографии издательства «Белорусский Дом печати», 305 стр.

220013, г. Минск, пр. Ф. Скорины, 79

ISBN 1-890219-93-2

Стэнли Хортон - Наше будущее - Библейское учение о последнем времени - Содержание

Предисловие

Введение: Благая Весть

1.Смерть и состояние небытия

2.Воскресение и восхищение

3.Великая скорбь

4.Время восхищения

5.Различные взгляды на Тысячелетнее Царство

6.Тысячелетнее Царство

7.Последний суд

8.Конец грешников

9.Венец праведников

Глоссарий

Избранная библиография

Библейский указатель

Предметный указатель