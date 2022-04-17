Радикальный. Эпохальный. Революционный. Преображающий. Влияющий. Изменяющий жизнь. По- следний. Экстремальный. Потрясающий. Зарождающийся. Альтернативный. Инновационный. На острие. Прорыв. Открытие, захватывающее дух.

Наверняка вы без труда сможете добавить к этому списку определений немало своих с похожим смыслом, ведь, как ни парадоксально, они сегодня сплошь и рядом используются в повседневной речи - и в обычной жизни, и в церкви. Мы слышим эти слова и выражения настолько часто, что они превратились для нас в фоновый шум. Мы пропускаем их мимо ушей, подсознательно сомневаясь в их значимости, потому что они используются везде и всегда. Как говорил мой учитель английского языка, если после каждого предложения у вас будет стоять восклицательный знак, или каждое слово будет подчеркнуто, вы ничего не выделите.

Чтобы привлечь - и удержать - наше внимание, везде надо ставить восклицательный знак. Мы привыкли жить в бесконечном поиске новых, последних, лучших идеи, продукта, человека, опыта - мы верим, что они решат наши проблемы, укажут нам цель и изменят мир. Хотя реклама нам уже порядком поднадоела, мы все равно стремимся вывести все вокруг себя на «совершенно новый уровень».

Слово «обычность» стало самым скучным в нашем словаре. Кому захочется налепить на бампер своей машины наклейку с надписью: «Мой сын учится в базовом классе средней школы на окраине»? Кто хочет быть обычным человеком, жить в обычном городе, ходить в обычную церковь, иметь обычных друзей и заниматься обычной работой? Ведь наша жизнь такая ценная! Мы хотим оставить след, оказать влияние, изменить мир. И все это мы должны уметь контролировать, измерять и поддерживать. Нужно жить ради страницы в Facebook. Это такой современный способ спастись делами.

Майкл Хортон - Обычность: Как придать вере устойчивость в эпоху радикальных перемен

Минск: А. Н. Вараксин, 2022. - 304 с.

ISBN 978-985-7265-94-7

Майкл Хортон - Обычность: Как придать вере устойчивость в эпоху радикальных перемен - Содержание

Благодарность

Часть 1. Радикальные и неугомонные

1. Новая радикальность

2. Обычный не значит заурядный

3. Молодые. Неугомонные

4. Очередной прорыв

5. Амбициозность: как порок превращается в добродетель

6. Живем как проповедуем: больше никаких суперапостолов

Часть 2. Обычный и довольный