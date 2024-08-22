Джим смотрел на кухонный стол, и у него перед глазами стояла собранная модель «Спит- файра». Его сестренка, Джейн, смотрела на кухонный стол и видела перед собой только какие-то непонятные куски и детали. Наверное, потому, что ей было всего семь лет, а Джиму уже целых тринадцать. А их мама, Клара Эллиот, глядя на стол, видела работу, которая должна быть сделана до того, как дети пойдут спать. — Можно мне сегодня вечером начать собирать новую модель? — спросил Джим, заранее зная ответ, но все же не теряя надежды. Миссис Эллиот улыбнулась: — Если я скажу «да», тебя потом до утра от стола клещами не оттащишь. Лучше уж отложи все до завтра и займись этим на свежую голову. Тут раздался смех Берта. — Для моделей самолетов и кораблей у него двадцать четыре часа в сутки голова свежая.

Вот только я не припомню, чтобы он с таким же рвением садился делать уроки. Берт, второй из четверых детей в семье Эллиотов, был на три года старше Джима и считал себя вполне взрослым. Несмотря на это, модель «Спитфайра» интересовала его ничуть не меньше, чем младшего брата. В конце концов, это был новейший самолет в военной авиации, и многие считали, что он сыграет решающую роль в победе над Германией. Самый старший из детей, Боб, которого в этот момент не было дома, тоже был бы не прочь поучаствовать в сборке новой модели. Но даже для Боба, которому уже девятнадцать, слово мамы — закон. Если уж она сказала, что они могут начать не раньше завтрашнего дня, значит, так тому и быть. Никто из детей не препирался с родителями, потому что все понимали, что если папа и мама говорят «нет», то это окончательно и бесповоротно. Спорить было просто бесполезно, да дети уже давно и не спорили.

Хоуэт Ирен - Джим Эллиот - Мудр тот...

Пер. с англ.

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2008, 207 с.

ISBN 978-5-7454-1085-7

Хоуэт Ирен - Джим Эллиот - Мудр тот... - Содержание

Самолеты и мосты

Семейные корни и овощные посадки

Марочник

Вперед и вверх

На волосок от смерти

В колледж!

Лето в Мексике

Элизабет

Окончание учебы и дальнейший период

Время ожиданий

В Эквадор

Новые направления

Конец и новое начало

Послесловие

Хронология жизни Джима Эллиота

Жизнь Джима Эллиота (]927—1956)

Краткая информация об Эквадоре