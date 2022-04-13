Куда мне обратиться, чтобы получить библейские рекомендации относительно управленческой деятельности совета? Этот вопрос часто задается и десятилетиями приводит членов советов в недоумение. Книга «Совет» дает на него ответ, начиная с Писания и им же заканчивая.

Благодаря углублению в Библию Хоугу, Уиллмеру и Хенсону удалось ответить на этот вопрос более полно, чем когда-либо. Это сильное утверждение, однако я уверен, что так оно и есть. Авторы ведут читателей в путешествие по страницам времени, делая привал у библейских историй о четырех ключевых советах, которые и сейчас сохранили свою актуальность, иногда предлагая пример для подражания, а в иных случаях – урок, который следует усвоить. Во второй части книги собраны идеи, почерпнутые из библейских отрывков и переработанные в практические рекомендации для применения, которые помогут усовершенствовать наш образ мысли и определить дальнейшие шаги.

Эта книга примечательна, и для этого существуют пять причин, которые, однако, редко приводятся применительно к книгам. Итак, она:

1. Имеет широкий спектр применения. Эту книгу можно использовать в самом большом кругу организаций. Она хорошо подойдет для церквей, следующих за Христом, и прочих некоммерческих служений. В ней содержатся основные истины, относящиеся как к малым, так и к крупным организациям. «Совет» подходит для любых деноминаций, а также независимых приходов и тех, которые входят в состав союзов. Книга универсальна, и ее идеи могут применяться в любой стране или регионе. Мы, в ECFAPress, бесконечно рады, что у нас есть возможность опубликовать это пособие для повсеместного использования, поскольку именно практики управления представляют собой один из самых важных приоритетов ECFA наряду с правильным распоряжением финансами и развитием ресурсов.

2. Содержит потенциал для преображения совета. Принципы, содержащиеся в «Совете», имеют потенциал для преображения практик управления и получаемого плода в любых христианских церквах и некоммерческих служениях. В любом совете есть что усовершенствовать, даже если он отличается здравостью. Эта книга обладает способностью исправить траекторию развития любого совета.

3. Актуальна во все времена. «Совет» содержит принципы, которые будут применимы как в будущем, так и сейчас. Нам приводят притчу о благоразумном и безрассудном строителе из Мф. 7. Иисус учит здесь Своих учеников, говоря: «…всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне…» Авторы «Совета» поступили мудро, построив свое исследование библейских управленческих практик на твердом основании библейской истины, которая остается неизменной независимо от культуры или обстоятельств. После первого прочтения этой книги вы будете вновь и вновь к ней возвращаться, чтобы освежить образ мысли в области руководства, основанный на Писании.

4. Предлагает практические решения. Двадцать вопросов, содержащиеся в главе 7, предлагают членам советов отличную карту, которая поможет внедрить принципы, описанные в этой книге. Кроме того, руководство для изучения материалов призвано помочь руководителям углубить знание Писания и укрепить библейский взгляд на практики управления.

5. Вдохновляет. Другие авторы также призывают к молитве и чтению Писания на встречах советов, советуют выделять время и пребывать в тишине и приглашают коллег делиться своими мыслями. Однако авторы «Совета» предлагают ясное библейское обоснование, почему это важно делать, говоря об этом легким и мотивирующим языком. Во время чтения «Совета» Святой Дух коснулся моего сердца, дав мне видение того, каким вдохновением станет эта книга для церковных советов и руководителей христианских организаций, желающих, чтобы их образ мысли в отношении управленческих практик все больше опирался бы на Писание. Отец, да будет так!

Гэри Хоуг, Уэсли Уиллмер, Грегори Хенсон - Совет. Библейский взгляд на деятельность управляющих советов