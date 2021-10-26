"Ребе, наперекор всему..." Так называется одна из частей книги, подготовленной Молодежной организацией хасидов ХАБАД. Герой книги -глава поколения, духовный лидер еврейства, шестой Любавичский Ребе Йосеф-Ицхак Шнеерсон. Он становится главой ХАБАДа в памятном для многих 1920 году, когда большевики решили, что безбожие и беззаконие окончательно утвердились на территории бывшей Российской империи, что Небо слепо и суда нет...

Но всегда есть в нашем народе люди, готовые стоять за Б-га до конца, наделенные мудростью Авраама и сердцем льва. В двацатые годы их организовал, возглавил и повел новый глава ХАБАДа Йосеф-Ицхак Шнеерсон, который действительно стал Ребе наперекор всему: слежке, гонениям, аресту и смертному приговору...

Он стоял в стороне от красных и белых, от политической борьбы. Ребе возглавил борьбу за право быть евреем и соблюдать приказы Торы, не считаясь с тем, что думают об этом в ЦК и ГПУ.

Эзра Ховкин - Непокорившийся

(Книги Эзры Ховкина)

МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХАСИДОВ ХАБАД

Израиль: Кфар Хабад

ISBN: 978-965-7153-10-9

2007. - 305 с.

Эзра Ховкин - Непокорившийся - Содержание

I. Запах дерева

II. Рядом с отцом

III. Ребе - наперекор всему

IV. Освобождение

Словарь