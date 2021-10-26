Ховкин - Непокорившийся
"Ребе, наперекор всему..." Так называется одна из частей книги, подготовленной Молодежной организацией хасидов ХАБАД. Герой книги -глава поколения, духовный лидер еврейства, шестой Любавичский Ребе Йосеф-Ицхак Шнеерсон. Он становится главой ХАБАДа в памятном для многих 1920 году, когда большевики решили, что безбожие и беззаконие окончательно утвердились на территории бывшей Российской империи, что Небо слепо и суда нет...
Но всегда есть в нашем народе люди, готовые стоять за Б-га до конца, наделенные мудростью Авраама и сердцем льва. В двацатые годы их организовал, возглавил и повел новый глава ХАБАДа Йосеф-Ицхак Шнеерсон, который действительно стал Ребе наперекор всему: слежке, гонениям, аресту и смертному приговору...
Он стоял в стороне от красных и белых, от политической борьбы. Ребе возглавил борьбу за право быть евреем и соблюдать приказы Торы, не считаясь с тем, что думают об этом в ЦК и ГПУ.
Эзра Ховкин - Непокорившийся
(Книги Эзры Ховкина)
МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХАСИДОВ ХАБАД
Израиль: Кфар Хабад
ISBN: 978-965-7153-10-9
2007. - 305 с.
Эзра Ховкин - Непокорившийся - Содержание
- I. Запах дерева
- II. Рядом с отцом
- III. Ребе - наперекор всему
- IV. Освобождение
Словарь
Редчайшее фото: подпольный хедер в “еврейской столице“, городе Бердичеве, где все было еврейским, даже сотрудники ГПУ в большинстве своем... Поэтому требовалась “конспирация в квадрате“, но и она не помогла. Через несколько месяцев этих ребят и их учителя, реб Моше Рубинсона, арестуют. Он “признает“ свою вину; да, учил детей Торе.
Но мальчишки, чтобы спасти его от лагеря, будут кричать на очных ставках: “Чего брешешь? Ты просто зашел в синагогу погреться, водки попросил...“
А следователь кипел от злости: “Как вы смеете перечить своему учителю? Если он сознается, то и вы должны!“
На душе черно от такого юмора.
Спасибо за эту редкую и очень ценную книгу о еврейском сопротивлении в СССР.