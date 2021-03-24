Эзра Ховкин - Сказки дедушки Менаше

Ярдена Мизрахи, учившая меня ивриту, рассказала, что у них есть семейная книга. Это сборник сказок и притч, которые рассказывал рав Менаше Хаба, хахам синагоги иракских евреев в иерусалимском квартале Катамон, и владелец бакалейного магазина недалеко от Старого города. Было это в годы британского мандата, и в последующие времена, когда волны алии накатывали на еврейский берег, привозя наших братьев со всех концов света.

Рюкзаки да потертые чемоданы, вот все их имущество. И все же, миновав преграды, они провезли через границы свое главное сокровище - детей и алмазы еврейской мудрости, которые каждая семья собирала многие годы. Хахам Менаше умел гранить эти алмазы, превращая их в очаровательные истории. Они годились и для шестилетних малышей, и для знатоков Торы. Рав Мордехай Элияу, будущий главный раввин Израиля, в молодые годы почти каждый вечер приходил в магазин дедушки Менаше, чтобы услышать еще одну притчу, где мораль понятна, а мудрости намного больше, чем морали.

Надо ли говорить, что я тоже попал под обаяние этой книги и захотел пересказать ее истории своим друзьям, соседям, детям и внукам. Реб Моше Хен, записавший рассказы своего отца на иврите, дал мне разрешение перевести их на русский язык.

Почему эти истории мне так полюбились? Слушайте внимательно:

Родители и дети могут читать их вместе, обмениваясь мыслями, отвечая друг другу на многие «а почему?». В этих историях почти нет черного и белого, очень хороших, и очень плохих. У каждого свои плюсы, свои сложности, свой характер. Вопрос в том, как, помня про себя, понять другого. В этом смысле дедушка Менаше спокойно и без нажима обучает нас навыкам общения. В отличие от «Гарри Поттера» в наших «Сказках» практически нет чудес - кроме благожелательного взгляда Творца и Его помощи, которая всегда вовремя и к месту. А теплые, благородные поступки на страницах этой книги встречаются очень часто. И в этом весь цимес, вся пуэнта, как люди из Европы говорят. У дедушки Менаше, прямо как в Талмуде, можно встретить ДВА МНЕНИЯ, и одно не уничтожает другое. Корабль должен быть с двумя бортами, верно? На одном не доплывешь.

Эзра Ховкин - Сказки дедушки Менаше

Авторский перевод: Эзра Ховкин

Научный редактор: Лариса Амир

Оформление: Лариса Каплан

Рисунок на обложке: Двора Котовская

Иерусалим 2014 (5774)

Эзра Ховкин - Сказки дедушки Менаше - Содержание

Главное сокровище

Рыбы в воде

Часть 1. СУЛТАН И РАББИ

Важная встреча

Куриный пастух

Немой свидетель

Новые ворота

Тайный подарок

Дерево правды

Пересадка органов

Чтение мыслей

Невеста

Часть 2. НАУКА ПОНИМАТЬ

Лишний поклон

Кольцо

Спокойный парень

Чудесное исцеление

Горсть изюма

Зять-растяпа

Фамильные драгоценности

Домашнее имя

Подсказка

Четыре каравая

Волшебный инкубатор

Летающий корабль

Бочка с ключами

Один арбуз

Тяжелый багаж

Вещий голос

Часть 3. ГЛАВНАЯ ВОЛНА

Львиное молоко

Сын радости

Часть 4. АЛМАЗЫ В КОРОНЕ

Теплый сон

Кубок Давида

Встреча

Словарь незнакомых слов