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Ховкин - Сказки дедушки Менаше

Эзра Ховкин - Сказки дедушки Менаше
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, **Ecclesiology Faith Experience, Philology Literature
Ярдена Мизрахи, учившая меня ивриту, рассказала, что у них есть семейная книга. Это сборник сказок и притч, которые рассказывал рав Менаше Хаба, хахам синагоги иракских евреев в иерусалимском квартале Катамон, и владелец бакалейного магазина недалеко от Старого города. Было это в годы британского мандата, и в последующие времена, когда волны алии накатывали на еврейский берег, привозя наших братьев со всех концов света.
Рюкзаки да потертые чемоданы, вот все их имущество. И все же, миновав преграды, они провезли через границы свое главное сокровище - детей и алмазы еврейской мудрости, которые каждая семья собирала многие годы. Хахам Менаше умел гранить эти алмазы, превращая их в очаровательные истории. Они годились и для шестилетних малышей, и для знатоков Торы. Рав Мордехай Элияу, будущий главный раввин Израиля, в молодые годы почти каждый вечер приходил в магазин дедушки Менаше, чтобы услышать еще одну притчу, где мораль понятна, а мудрости намного больше, чем морали.
Надо ли говорить, что я тоже попал под обаяние этой книги и захотел пересказать ее истории своим друзьям, соседям, детям и внукам. Реб Моше Хен, записавший рассказы своего отца на иврите, дал мне разрешение перевести их на русский язык.
Почему эти истории мне так полюбились? Слушайте внимательно:
  1. Родители и дети могут читать их вместе, обмениваясь мыслями, отвечая друг другу на многие «а почему?».
  2. В этих историях почти нет черного и белого, очень хороших, и очень плохих. У каждого свои плюсы, свои сложности, свой характер. Вопрос в том, как, помня про себя, понять другого. В этом смысле дедушка Менаше спокойно и без нажима обучает нас навыкам общения.
  3. В отличие от «Гарри Поттера» в наших «Сказках» практически нет чудес - кроме благожелательного взгляда Творца и Его помощи, которая всегда вовремя и к месту. А теплые, благородные поступки на страницах этой книги встречаются очень часто. И в этом весь цимес, вся пуэнта, как люди из Европы говорят.
  4. У дедушки Менаше, прямо как в Талмуде, можно встретить ДВА МНЕНИЯ, и одно не уничтожает другое. Корабль должен быть с двумя бортами, верно? На одном не доплывешь.

Эзра Ховкин - Сказки дедушки Менаше

Авторский перевод: Эзра Ховкин
Научный редактор: Лариса Амир
Оформление: Лариса Каплан
Рисунок на обложке: Двора Котовская
Иерусалим 2014 (5774)

Эзра Ховкин - Сказки дедушки Менаше - Содержание

Главное сокровище
Рыбы в воде
Часть 1. СУЛТАН И РАББИ
  • Важная встреча
  • Куриный пастух
  • Немой свидетель
  • Новые ворота
  • Тайный подарок
  • Дерево правды
  • Пересадка органов
  • Чтение мыслей
  • Невеста
Часть 2. НАУКА ПОНИМАТЬ
  • Лишний поклон
  • Кольцо
  • Спокойный парень
  • Чудесное исцеление
  • Горсть изюма
  • Зять-растяпа
  • Фамильные драгоценности
  • Домашнее имя
  • Подсказка
  • Четыре каравая
  • Волшебный инкубатор
  • Летающий корабль
  • Бочка с ключами
  • Один арбуз
  • Тяжелый багаж
  • Вещий голос
Часть 3. ГЛАВНАЯ ВОЛНА
  • Львиное молоко
  • Сын радости
Часть 4. АЛМАЗЫ В КОРОНЕ
  • Теплый сон
  • Кубок Давида
  • Встреча
Словарь незнакомых слов
Views 364
Rating 5.0 / 5
Added 24.03.2021
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (3 comments)

K
Kam Erun 5 years ago

Спасибо за хорошие сказки!
N
nagan 5 years ago

ссылка джвю ведет на страницу с пдф-файлом 
E
esxatos 5 years ago

исправил

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