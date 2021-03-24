Эзра Ховкин - Сказки дедушки Менаше

Ховкин - Сказки дедушки Менаше
Ярдена Мизрахи, учившая меня ивриту, рассказала, что у них есть семейная книга. Это сборник сказок и притч, которые рассказывал рав Менаше Хаба, хахам синагоги иракских евреев в иерусалимском квартале Катамон, и владелец бакалейного магазина недалеко от Старого города. Было это в годы британского мандата, и в последующие времена, когда волны алии накатывали на еврейский берег, привозя наших братьев со всех концов света.
Рюкзаки да потертые чемоданы, вот все их имущество. И все же, миновав преграды, они провезли через границы свое главное сокровище - детей и алмазы еврейской мудрости, которые каждая семья собирала многие годы. Хахам Менаше умел гранить эти алмазы, превращая их в очаровательные истории. Они годились и для шестилетних малышей, и для знатоков Торы. Рав Мордехай Элияу, будущий главный раввин Израиля, в молодые годы почти каждый вечер приходил в магазин дедушки Менаше, чтобы услышать еще одну притчу, где мораль понятна, а мудрости намного больше, чем морали.
Надо ли говорить, что я тоже попал под обаяние этой книги и захотел пересказать ее истории своим друзьям, соседям, детям и внукам. Реб Моше Хен, записавший рассказы своего отца на иврите, дал мне разрешение перевести их на русский язык.
Почему эти истории мне так полюбились? Слушайте внимательно:
- Родители и дети могут читать их вместе, обмениваясь мыслями, отвечая друг другу на многие «а почему?».
- В этих историях почти нет черного и белого, очень хороших, и очень плохих. У каждого свои плюсы, свои сложности, свой характер. Вопрос в том, как, помня про себя, понять другого. В этом смысле дедушка Менаше спокойно и без нажима обучает нас навыкам общения.
- В отличие от «Гарри Поттера» в наших «Сказках» практически нет чудес - кроме благожелательного взгляда Творца и Его помощи, которая всегда вовремя и к месту. А теплые, благородные поступки на страницах этой книги встречаются очень часто. И в этом весь цимес, вся пуэнта, как люди из Европы говорят.
- У дедушки Менаше, прямо как в Талмуде, можно встретить ДВА МНЕНИЯ, и одно не уничтожает другое. Корабль должен быть с двумя бортами, верно? На одном не доплывешь.
Эзра Ховкин - Сказки дедушки Менаше
Авторский перевод: Эзра Ховкин
Научный редактор: Лариса Амир
Оформление: Лариса Каплан
Рисунок на обложке: Двора Котовская
Иерусалим 2014 (5774)
Эзра Ховкин - Сказки дедушки Менаше - Содержание
Главное сокровище
Рыбы в воде
Часть 1. СУЛТАН И РАББИ
- Важная встреча
- Куриный пастух
- Немой свидетель
- Новые ворота
- Тайный подарок
- Дерево правды
- Пересадка органов
- Чтение мыслей
- Невеста
Часть 2. НАУКА ПОНИМАТЬ
- Лишний поклон
- Кольцо
- Спокойный парень
- Чудесное исцеление
- Горсть изюма
- Зять-растяпа
- Фамильные драгоценности
- Домашнее имя
- Подсказка
- Четыре каравая
- Волшебный инкубатор
- Летающий корабль
- Бочка с ключами
- Один арбуз
- Тяжелый багаж
- Вещий голос
Часть 3. ГЛАВНАЯ ВОЛНА
- Львиное молоко
- Сын радости
Часть 4. АЛМАЗЫ В КОРОНЕ
- Теплый сон
- Кубок Давида
- Встреча
Словарь незнакомых слов
Спасибо за хорошие сказки!
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