Христианин № 1 – 12, за 1928 г
Журнал Христианин № 1 – 12, за 1928 г
ВНИМАЙ ЗЕМЛЯ!.
Внимай земля и круг небес: Христос воскрес! Христос воскрес!
Напрасно слуги тьмы и ада Христово тело стерегли;
Ни глыба-камень, ни ограда,
Ни сторожа не помогли.
Христос восстал из мрака гроба,
Расторгнул смертные узлы:
И смолкла ненависть и злоба
При звуках ангельской хвалы.
Напрасно люди отрицали
Победу Господа Христа;
Друзья Иисуса умирали
За истину, за честь креста;
Неправду правда победила
И люд поверил: „Он воскрес!"
Сомненья вера угасила
И мрак из дум Фомы исчез.
Когда Он умер, в те мгновенья
Воскресло множество святых;
И в день Христова воскресенья
Они вошли в среду живых.
Христос воскрес и мы телесно
Воскреснем в тот великий день,
Когда в лучах зари чудесной
Навек исчезнет смерти тень.
Пришедши в мир,
Он мертвым духом
О воскресеньи возвестил;
И многие, восприняв слухом,
Восстали к жизни из могил;
И души мертвые воспели
Свое над смертью торжество;
И стали жить для вечной цели:-
Для Господа, для дел Его.
О, души мертвые по жизни.
По преступленьям и грехам!
Внемлите призыву отчизны,
Внемлите Вечного словам!
Оставьте гробы смертной ночи,
Восстаньте к жизни и делам!
К Воскресшему направьте очи.
Ведь Он идет навстречу вам!
Внимай земля и круг небес:
Христос воскрес! Христос воскрес!
Христианин № 1 за 1928 г
Орган Всесоюзного Совета Евангельских Христиан
56 с.
Христианин № 1 за 1928 г. - ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ
Вопрос: „Что нам делать?" задается людьми при самых различных обстоятельствах; часто после того, как известный труд за какой-либо промежуток времени - исполнен: например - по окончании работы за год, пред наступлением нового года деятельности, и тому подобное...
Значение вопроса зависит от того, к какой именно области он относится: к экономической, промышленной, научной или какой-либо другой. В данном случае этот вопрос относится к области духовной жизни, поэтому и ответ на него должен быть дан в смысле духовном.
Значение вопроса также зависит и от личности вопрошающего: от того, спрашивает ли верующий или неверующий.
Не в меньшей степени значение вопроса зависит и от обстоятельств, при которых он задается. Нередко этот вопрос, как я уже сказал, ставится в спокойном состоянии, когда люди хотят составить себе программу деятельности на новый период времени... Но чаще всего вопрос задается в критических обстоятельствах: если тяжко заболеет любимый член семьи, и если первоначальное лечение не помогло, собираются несколько врачей вместе, и спрашивают друг друга: „что нам делать?"... Если на море подымается буря, и судну грозит гибель, капитал совещается со своими помощниками, и задает им вопрос: „Что нам делать?"... То же самое, если на войне армии грозит опасность быть окруженной или разбитой, —полководец устраивает совещание; так-после битвы при Бородине—Кутузов созвал военный совет в Филях, и спрашивал генералов: ,,Что делать?" Были разные мнения, но, в конце концов, он принял лично на себя решение вопроса, и приказал—отступать чтобы тем самым сохранить в целости свою армию. в с. Все вопросы приведенных выше текстов были заданы, .именно в случаях затруднений.
Первый вопрос был предложен некоторыми из иудеев, которые следовали за Иисусом только ради „пищи тленной",—не веруя в Него. Они почувствовали неловкость, когда Христос узнал их тайные мысли сказав, что они пришли к Нему только потому у что «ели хлеб и насытились». Не зная, что сказать Ему, они задали вопрос: „Что нам делать, чтобы творить дела Божий?" В сущности, задавая этот вопрос, они думали о том, что им нужно от Христа. У них была мысль— что бы делать дела Божий, без Христа.
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