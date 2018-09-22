Журнал Христианин № 1 – 12, за 1928 г

ВНИМАЙ ЗЕМЛЯ!.

Внимай земля и круг небес: Христос воскрес! Христос воскрес!

Напрасно слуги тьмы и ада Христово тело стерегли;

Ни глыба-камень, ни ограда,

Ни сторожа не помогли.

Христос восстал из мрака гроба,

Расторгнул смертные узлы:

И смолкла ненависть и злоба

При звуках ангельской хвалы.

Напрасно люди отрицали

Победу Господа Христа;

Друзья Иисуса умирали

За истину, за честь креста;

Неправду правда победила

И люд поверил: „Он воскрес!"

Сомненья вера угасила

И мрак из дум Фомы исчез.

Когда Он умер, в те мгновенья

Воскресло множество святых;

И в день Христова воскресенья

Они вошли в среду живых.

Христос воскрес и мы телесно

Воскреснем в тот великий день,

Когда в лучах зари чудесной

Навек исчезнет смерти тень.

Пришедши в мир,

Он мертвым духом

О воскресеньи возвестил;

И многие, восприняв слухом,

Восстали к жизни из могил;

И души мертвые воспели

Свое над смертью торжество;

И стали жить для вечной цели:-

Для Господа, для дел Его.

О, души мертвые по жизни.

По преступленьям и грехам!

Внемлите призыву отчизны,

Внемлите Вечного словам!

Оставьте гробы смертной ночи,

Восстаньте к жизни и делам!

К Воскресшему направьте очи.

Ведь Он идет навстречу вам!

Внимай земля и круг небес:

Христос воскрес! Христос воскрес!

Христианин № 1 за 1928 г

Орган Всесоюзного Совета Евангельских Христиан

56 с.

Христианин № 1 за 1928 г. - ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ

Вопрос: „Что нам делать?" задается людьми при самых различных обстоятельствах; часто после того, как известный труд за какой-либо промежуток времени - исполнен: например - по окончании работы за год, пред наступлением нового года деятельности, и тому подобное...

Значение вопроса зависит от того, к какой именно области он относится: к экономической, промышленной, научной или какой-либо другой. В данном случае этот вопрос относится к области духовной жизни, поэтому и ответ на него должен быть дан в смысле духовном.

Значение вопроса также зависит и от личности вопрошающего: от того, спрашивает ли верующий или неверующий.

Не в меньшей степени значение вопроса зависит и от обстоятельств, при которых он задается. Нередко этот вопрос, как я уже сказал, ставится в спокойном состоянии, когда люди хотят составить себе программу деятельности на новый период времени... Но чаще всего вопрос задается в критических обстоятельствах: если тяжко заболеет любимый член семьи, и если первоначальное лечение не помогло, собираются несколько врачей вместе, и спрашивают друг друга: „что нам делать?"... Если на море подымается буря, и судну грозит гибель, капитал совещается со своими помощниками, и задает им вопрос: „Что нам делать?"... То же самое, если на войне армии грозит опасность быть окруженной или разбитой, —полководец устраивает совещание; так-после битвы при Бородине—Кутузов созвал военный совет в Филях, и спрашивал генералов: ,,Что делать?" Были разные мнения, но, в конце концов, он принял лично на себя решение вопроса, и приказал—отступать чтобы тем самым сохранить в целости свою армию. в с. Все вопросы приведенных выше текстов были заданы, .именно в случаях затруднений.

Первый вопрос был предложен некоторыми из иудеев, которые следовали за Иисусом только ради „пищи тленной",—не веруя в Него. Они почувствовали неловкость, когда Христос узнал их тайные мысли сказав, что они пришли к Нему только потому у что «ели хлеб и насытились». Не зная, что сказать Ему, они задали вопрос: „Что нам делать, чтобы творить дела Божий?" В сущности, задавая этот вопрос, они думали о том, что им нужно от Христа. У них была мысль— что бы делать дела Божий, без Христа.