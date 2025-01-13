Христианская культура - Сборник статей

Мы рады представить Вашему вниманию новый проект «Христианская культура». Идея его создания возникла в качестве ответа на ситуацию определенного духовного вакуума в нашем обществе. Можно сказать, что современная культура представляет собой систему относительных ценностей: нет четкого разграничения добра и зла, никто не знает, что есть истина, а что ложь. В таком мире относительных идеалов и размытых стандартов человек чувствует себя беспомощным и незащищенным, одиноким и растерянным.

Рубрики сборника «Христианская культура» (история, библеистика, этика, психология брака, современное естествознание и духовная литература) призваны максимально полно и адекватно раскрыть весь спектр христианского миропонимания и образа жизни, дать библейскую оценку научным открытиям и разработкам, явлениям современного общества.

Редакция сборника статей «Христианская культура» стремится предоставить нашему читателю возможность осмыслить и оценить те горизонты самореализации личности, те перспективы осмысленного и ответственного отстраивания собственной жизни, которые открываются в современном христианстве.

Вы сами можете убедиться в том, что более чем двухтысячелетняя история христианства не превратила его в музей омертвевших ритуалов и застывших символов. И сегодня эта мировая религия остается живым воплощением реальных отношений человека и Бога, Иисуса Христа и Церкви.

Кроме того, в сборнике «Христианская культура» мы стремились отразить результаты серьезных исследований не только в области богословия, истории, этики, но и в сфере современного искусства, естествознания, медицины, психологии, генетики, педагогики и другого.

Если Вы свободный, мыслящий человек, неравнодушный к миру, в котором мы живем;

если Вы стремитесь к поиску непреходящей истины;

если Вас беспокоят деструктивные тенденции в современной духовно-нравственной ситуации;

если Вы не желаете влачить бессмысленное, безрадостное, суетное существование и ищете свои собственные ответы на «вечные вопросы» человечества;

если Вы хотите встретиться с живым Господом - Творцом вселенной и Спасителем людей Иисусом Христом,

сборник «Христианская культура» - для Вас!

Христианская культура - Сборник статей

Брест: ОАО «Брестская типография», 2001.-96 с.

ISBN 985-6413-83-4

Христианская культура - Сборник статей – Содержание

1. От редакции

2. ДОКТРИНА ПРИЗВАНИЯ В ПРОТЕСТАНТСКОЙ ЭТИКЕ ТРУДА Д. Лазута

3. ПЛАТОН КАК ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ФАКТОР НАШЕГО ОБЩЕСТВА, ИЛИ ПОЧЕМУ МЫ РАЗВОДИМСЯ? В. Голиков, Н. Листопадова

4. «УБИЙЦЕЙ ВСЕГО ЖИВОГО БРОЖУ...» Христианская этика об экологическом кризисе. А. Журбина

5 ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ В УЛУЧШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ А. Синякова

6 ГЕРОИ БЕЛОРУССКОЙ РЕФОРМАЦИИ: НЕКОРОНОВАННЫЙ КОРОЛЬ БЕЛАРУСИ А. Варыкиш

7 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УВИДЕЛ АНГЕЛА Религиозная тема в творчестве кинорежиссера Андрея Тарковского. О. Барабанщикова

8. ЧЕЛОВЕК И ОБЕЗЬЯНА - БЛИЗНЕЦЫ-БРАТЬЯ?.. Достоверна ли теория Дарвина о происхождении человека? Т. Садченко

9. «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА И ЦЕННЕЕ РУБИНОВ...» Развитие дородовой диагностики и ценность человеческой личности: скрытые конфликты. Л. Маковская, А. Журбина

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ. ХРИСТИАНСКАЯ ПОЭЗИЯ

А. Вольский

Р. Барадулин

11. Я ВЫШЕЛ НА ПОИСКИ БОГА В. Петрович