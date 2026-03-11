Христианские конфессии на оккупированных территориях СССР - 1941-1944 годы

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History, **History of GDL and Slavs

Коллективная монография «Христианские конфессии на оккупированных территориях СССР, 1941–1944 годы» представляет собой глубокое и объективное историческое исследование одного из самых сложных и противоречивых периодов в истории религии в XX веке. Авторы ставят перед собой задачу реконструировать феномен «церковного возрождения» на территориях, подконтрольных Третьему рейху, рассматривая его не как единый процесс, а как сложную мозаику стратегий выживания, сопротивления и приспособления различных деноминаций. Основная идея труда заключается в том, что религиозная жизнь в годы войны стала ареной столкновения интересов нацистской Германии, советского руководства и самих верующих, стремившихся к восстановлению духовной жизни после десятилетий государственного атеизма.

Содержательная часть монографии охватывает деятельность Русской православной церкви, Римско-католической церкви, а также многочисленных протестантских групп, включая баптистов, пятидесятников и адвентистов. Исследователи подробно анализируют религиозную политику рейхскомиссариатов «Остланд» и «Украина», показывая, как немецкая администрация пыталась использовать церковь в пропагандистских целях и как эти попытки наталкивались на внутреннюю автономию общин. В книге приводятся уникальные данные об открытии тысяч храмов, возобновлении богослужений и издательской деятельности, а также о трагических судьбах священнослужителей, оказавшихся между молотом и наковальней двух тоталитарных систем. Особое внимание уделено региональным особенностям — от Псковской православной миссии до евангельских пробуждений на юге Украины и в Белоруссии.

Текст написан в строгом академическом стиле, опирающемся на огромный массив ранее закрытых архивных документов, включая отчеты спецслужб, дневники очевидцев и церковные хроники. Авторы избегают однобоких оценок, стремясь показать многогранность человеческого опыта в условиях оккупации, где вера часто становилась единственной опорой и способом сохранения идентичности. Работа служит фундаментальным ресурсом для историков, социологов и всех, кто интересуется историей Второй мировой войны и государственно-церковных отношений. Это чтение, которое заставляет переосмыслить привычные нарративы и увидеть в церковном возрождении тех лет мощное проявление народной воли к духовной свободе.

Христианские конфессии на оккупированных территориях СССР, 1941-1944 годы - Коллективная монография

М.: Свято-Филаретовский институт, 2023. — 336 с.

ISBN 978-5-89100-280-7

Христианские конфессии на оккупированных территориях СССР – Содержание

Предисловие

Православная церковь на временно оккупированных территориях СССР: историографический и источниковедческий аспекты изучения (И. В. Петров, К. И Обозный)

РАЗДЕЛ I. ЦЕРКОВНАЯ СИТУАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

  • 1.1. Концепция конфессиональной истории Беларуси периода Великой Отечественной войны в современной историографии (В. А. Белозорович)

  • 1.2. Специфика деятельности православных приходов оккупированной нацистами Беларуси в июне 1941 — июле 1944 года (С. В. Силова)

  • 1.3. Православная Церковь в Беларуси в 1941-1944 годах в освещении издания «Беларуская газэта» (прот. Петр Федорук)

  • 1.4. Католическая церковь в условиях немецкой оккупации Беларуси: взаимоотношения с оккупационной администрацией, особенности деятельности и социального служения (Э. С. Ярмусик)

РАЗДЕЛ 2. ЦЕРКОВНАЯ СИТУАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ

  • 2.1.. Православная церковь в Генерал-губернаторстве и ее участие в церковно-политических процессах на украинских землях в 1939-1944 годах (А. В. Миронович)

  • 2.2. Духовное общение протоиерея Адриана Рымаренко с архиереями Украинской автономной православной церкви в оккупированном Киеве (А. А. Корнилов)

РАЗДЕЛ 3. ХРИСТИАНСКИЕ КОНФЕССИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИБАЛТИКИ

  • 3.1. Принципы церковного управления Патриаршего Экзарха Прибалтики митрополита Сергия (Воскресенского) в 1941-1944 годах (К. П. Обозный)

  • 3.2. Благотворительность в православных приходах и Гребенщиковской старообрядческой общине в условиях оккупации в Риге, 1941-1944 годы (инокиня Ефросиния (Седова))

  • 3.3. Духовное окормление в лагерях военнопленных и перемещенных лиц в пределах нынешней Таллинской епархии в 1942-1944 годах (С. Г. Мянник)

  • 3.4. Лютеранская церковь Латвии в период немецкой оккупации 1941-1945 годов (Э. Ю. Жейдс)

РАЗДЕЛ 4. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ НА ТЕРРИТОРИИ РСФСР

  • 4.1. Середина 1941 — конец 1942 года: первые итоги возрождения православных приходов на временно оккупированной территории РСФСР (И. В. Петров)

  • 4.2. Особенности церковной жизни на оккупированной части Ленинградской епархии (М. В. Шкаровский)

РАЗДЕЛ 5. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ ГЛАЗАМИ РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ

  • 5.1. «Первое богослужение на родной земле я не выдержал и как мальчик заплакал». Русские белые эмигранты о церковном возрождении в оккупации и духовно-религиозном состоянии «подсоветских» людей (К М. Александров)

  • 5.2. Религиозная жизнь на оккупированной территории глазами русских эмигрантов (К. К. Семенов)

ПРИЛОЖЕНИЕ. КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЖИВУТ ОНИ В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ, НО КАК ПРИШЕЛЬЦЫ, ИМЕЮТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕМ, КАК ГРАЖДАНЕ, И ВСЕ ТЕРПЯТ, КАК ЧУЖЕСТРАНЦЫ»

Список сокращений

Список использованных источников и литературы

Сведения об авторах

