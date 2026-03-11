Коллективная монография «Христианские конфессии на оккупированных территориях СССР, 1941–1944 годы» представляет собой глубокое и объективное историческое исследование одного из самых сложных и противоречивых периодов в истории религии в XX веке. Авторы ставят перед собой задачу реконструировать феномен «церковного возрождения» на территориях, подконтрольных Третьему рейху, рассматривая его не как единый процесс, а как сложную мозаику стратегий выживания, сопротивления и приспособления различных деноминаций. Основная идея труда заключается в том, что религиозная жизнь в годы войны стала ареной столкновения интересов нацистской Германии, советского руководства и самих верующих, стремившихся к восстановлению духовной жизни после десятилетий государственного атеизма.

Содержательная часть монографии охватывает деятельность Русской православной церкви, Римско-католической церкви, а также многочисленных протестантских групп, включая баптистов, пятидесятников и адвентистов. Исследователи подробно анализируют религиозную политику рейхскомиссариатов «Остланд» и «Украина», показывая, как немецкая администрация пыталась использовать церковь в пропагандистских целях и как эти попытки наталкивались на внутреннюю автономию общин. В книге приводятся уникальные данные об открытии тысяч храмов, возобновлении богослужений и издательской деятельности, а также о трагических судьбах священнослужителей, оказавшихся между молотом и наковальней двух тоталитарных систем. Особое внимание уделено региональным особенностям — от Псковской православной миссии до евангельских пробуждений на юге Украины и в Белоруссии.

Текст написан в строгом академическом стиле, опирающемся на огромный массив ранее закрытых архивных документов, включая отчеты спецслужб, дневники очевидцев и церковные хроники. Авторы избегают однобоких оценок, стремясь показать многогранность человеческого опыта в условиях оккупации, где вера часто становилась единственной опорой и способом сохранения идентичности. Работа служит фундаментальным ресурсом для историков, социологов и всех, кто интересуется историей Второй мировой войны и государственно-церковных отношений. Это чтение, которое заставляет переосмыслить привычные нарративы и увидеть в церковном возрождении тех лет мощное проявление народной воли к духовной свободе.

Христианские конфессии на оккупированных территориях СССР, 1941-1944 годы - Коллективная монография

М.: Свято-Филаретовский институт, 2023. — 336 с.

ISBN 978-5-89100-280-7

Христианские конфессии на оккупированных территориях СССР – Содержание

Предисловие

Православная церковь на временно оккупированных территориях СССР: историографический и источниковедческий аспекты изучения (И. В. Петров, К. И Обозный)

РАЗДЕЛ I. ЦЕРКОВНАЯ СИТУАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

1.1. Концепция конфессиональной истории Беларуси периода Великой Отечественной войны в современной историографии (В. А. Белозорович)

1.2. Специфика деятельности православных приходов оккупированной нацистами Беларуси в июне 1941 — июле 1944 года (С. В. Силова)

1.3. Православная Церковь в Беларуси в 1941-1944 годах в освещении издания «Беларуская газэта» (прот. Петр Федорук)

1.4. Католическая церковь в условиях немецкой оккупации Беларуси: взаимоотношения с оккупационной администрацией, особенности деятельности и социального служения (Э. С. Ярмусик)

РАЗДЕЛ 2. ЦЕРКОВНАЯ СИТУАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ

2.1.. Православная церковь в Генерал-губернаторстве и ее участие в церковно-политических процессах на украинских землях в 1939-1944 годах (А. В. Миронович)

2.2. Духовное общение протоиерея Адриана Рымаренко с архиереями Украинской автономной православной церкви в оккупированном Киеве (А. А. Корнилов)

РАЗДЕЛ 3. ХРИСТИАНСКИЕ КОНФЕССИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИБАЛТИКИ

3.1. Принципы церковного управления Патриаршего Экзарха Прибалтики митрополита Сергия (Воскресенского) в 1941-1944 годах (К. П. Обозный)

3.2. Благотворительность в православных приходах и Гребенщиковской старообрядческой общине в условиях оккупации в Риге, 1941-1944 годы (инокиня Ефросиния (Седова))

3.3. Духовное окормление в лагерях военнопленных и перемещенных лиц в пределах нынешней Таллинской епархии в 1942-1944 годах (С. Г. Мянник)

3.4. Лютеранская церковь Латвии в период немецкой оккупации 1941-1945 годов (Э. Ю. Жейдс)

РАЗДЕЛ 4. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ НА ТЕРРИТОРИИ РСФСР

4.1. Середина 1941 — конец 1942 года: первые итоги возрождения православных приходов на временно оккупированной территории РСФСР (И. В. Петров)

4.2. Особенности церковной жизни на оккупированной части Ленинградской епархии (М. В. Шкаровский)

РАЗДЕЛ 5. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ ГЛАЗАМИ РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ

5.1. «Первое богослужение на родной земле я не выдержал и как мальчик заплакал». Русские белые эмигранты о церковном возрождении в оккупации и духовно-религиозном состоянии «подсоветских» людей (К М. Александров)

5.2. Религиозная жизнь на оккупированной территории глазами русских эмигрантов (К. К. Семенов)

ПРИЛОЖЕНИЕ. КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЖИВУТ ОНИ В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ, НО КАК ПРИШЕЛЬЦЫ, ИМЕЮТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕМ, КАК ГРАЖДАНЕ, И ВСЕ ТЕРПЯТ, КАК ЧУЖЕСТРАНЦЫ»

Список сокращений

Список использованных источников и литературы

Сведения об авторах