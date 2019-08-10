В этом заключается труд Учительства Церкви. Кроме того, непременно нужно сохранять сентенции, определяющие сокровище веры, переданное нам Апостолами и осуждающие ошибки прошлого, с тем чтобы лучше различать сегодняшние и не ставить под сомнение истину, за которую боролись наши отцы.

Таким образом естественные склонности разума приводили и до сих пор приводят людей к созданию теорий, противоречащих бесконечной Тайне любви Бога, пришедшего спасти нас. Молено заметить постоянное возникновение одних и тех же заблуждений в разных формах почти во все эпохи истории Церкви и спросить себя, какие из них подстерегают нашу эпоху или ум каждого из нас, современных людей. Вот почему необходимо создать систему понятий, общую для всех верующих, объединяющую их (таково значение слова «символ») в исповедании веры.

Но человек грешен, и разум его постоянно испытывает искушение отвергнуть Откровение, превосходящее человеческое понимание.Перед лицом тайны он всегда стремится свести истину к тому, что он в ней хотел бы понять: так рождается ересь. Как только человек начинает слишком предаваться умозрительным рассуждениям, он отделяется (именно таково значение слова «ересь») от целого тайны.

Христианская вера открывается не в результате рассуждений. Она есть дар, Откровение. Поэтому только молитвенное размышление и простой взгляд на Весть Иисуса дают человеку возможность стать причастным движению сыновней любви, которая есть не что иное, как стяжание Святого Духа.

Христианское вероучение - Догматические тексты учительства Церкви III — XX вв. Издательство св. Петра Санкт-Петербург, 2002 ISBN 5-93247-012-7 Христианское вероучение - Догматические тексты учительства Церкви III — XX вв - Содержание ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ I. СИМВОЛЫ И ИСПОВЕДАНИЯ ВЕРЫ II. РЕЛИГИОЗНОЕ ПОЗНАНИЕ И ОТКРОВЕНИЕ III. ПРЕДАНИЕ И ПИСАНИЕ IV. ТАЙНА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ V. СОТВОРЕНИЕ МИРА VI. ИЗНАЧАЛЬНАЯ ПРАВЕДНОСТЬ И ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ VII. ИИСУС ХРИСТОС — СЫН БОЖИЙ, СПАСИТЕЛЬ VIII. МАРИЯ IX. ЦЕРКОВЬ X. УЧЕНИЕ О БЛАГОДАТИ XI. ТАИНСТВА КРЕЩЕНИЕ

МИРОПОМАЗАНИЕ

ЕВХАРИСТИЯ

ПОКАЯНИЕ/ПРИМИРЕНИЕ

ИНДУЛЬГЕНЦИИ

ЕЛЕОПОМАЗАНИЕ БОЛЬНЫХ

СВЯЩЕНСТВО

БРАК XII. КОНЕЧНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЬ БИБЛЕЙСКИХ ССЫЛОК ПРЕДМЕТНО-ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛ Христианское вероучение - Догматические тексты учительства Церкви III — XX вв - Предисловие к русскому изданию Дух, Который направляет Церковь Христову, неустанно побуждает ее задавать себе вопросы, чтобы открывать все новые и новые грани тайны веры, но Он дает ей и силу, необходимую для того, чтобы отстоять переданное учение, защитить тайну и утвердить ее, не претендуя при этом на ее объяснение. Так учительство епископов, хранителей истины, определяет и повторяет, уточняет и защищает Откровение, явленное две тысячи лет назад. Нужно много времени и усилий, чтобы попытаться уловить в понятия неуловимое, потому что невозможно заключить Тайну Божественной жизни в слова. Чем проще некая реальность, тем труднее ее высказать.

Потому что Тайна — это не то, чего мы не понимаем, а то, что мы без конца стремимся понять. В христианской вере Бог — не Тот, Кто скрывается, но, напротив, Тот, Кто открывает Себя, поэтому существует определенное «постижение тайны». Верное и точное формулирование веры Церкви дает возможность увидеть истинный смысл догматов. Кардинал де Любак сказал: «Они не то что не заточают (или нарушают) тайну, но, напротив, их необходимая роль заключается в том, чтобы защитить ее от без конца возобновляющихся попыток «наложить на нее руку» и втиснуть в наши человеческие неизменные схемы». Тем не менее речь идет о познании, которое является не знанием, а причастностью, новым рождением, со-рождением, со-вестием. Это со-вестие смиренно и глубоко, оно не бунтует, а принимает учение Предания как защиту и как путь ко встрече с Предвечным, чтобы затем нести свидетельство о Нем другим. Истинное препятствие к постижению Тайны Божией заключается не в ограниченности разума, а в том, что сердце человеческое по большей части чуждо этому движению любви, послушания и смирения, в котором Божественные Лица обретают Свое единство. Иначе говоря, грех гораздо больше, чем наша конечность, мешает нам приобщиться к тайне любви.

Для христиан России, глубоко отмеченных губительным расколом, до сих пор разделяющим Церковь на Западную и Восточную, многие предлагаемые здесь тексты покажутся окрашенными неким римским «юридизмом», вообще являющимся частью западной культуры и истории.

Дух повсюду и во все времена выражает Себя человеческим языком. В России Он говорит более через иконопись, литургию, через поэтов и святых. Ему несвойствен здесь язык определений и споров. Возможно, потому, что вера пришла в Киевское государство уже сформированной, свободной от великой полемики, так сильно отметившей все первое тысячелетие истории христианства. В этом и богатство, и бедность русского христианства.

К этому нужно добавить, что уже в этом столетии три поколения были насильно принуждены к молчанию, которое воспрепятствовало развитию богословского движения, родившегося в начале века. Поэтому для каждого верующего, будь то католик или православный, очень важно иметь возможность черпать из общего источника, ведь Дух един. Одним Он дает одни харизмы, другим — другие, и если эти тексты первых веков являются общими для всех христиан, то другим надлежало бы таковыми стать.

Таким образом, эти страницы — не только исторические документы. Они являются попыткой — которая всегда остается только неким приближением —выразить Тайну, созерцавшуюся в течение веков, Тайну, в которой смысл самой вселенной, Бога и нашего бытия Они — своего рода «норма», которую не следует терять из виду, чтобы не отдалиться от Тайны, а, напротив, все более проницать ее, никогда не притязая на понимание.

Несмотря на форму, часто обусловленную историческими, культурными и другими обстоятельствами, суть этих документов предлагает критерий верности Духу, направляющему Церковь, и свидетельствует о страсти к истине, являющейся проявлением любви.

о. Пьер Дюмулен