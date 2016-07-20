Настоящее исследование рассматривает сложное явление Нью Эйдж, которое оказывает воздействие на многие аспекты современной культуры. Исследование представляет собой предварительный отчет. Оно является плодом коллективных размышлений Рабочей группы по новым религиозным движениям, состоящей из членов различных ведомств Святого Престола: Папских Советов по культуре и по межрелигиозному диалогу (которые выступили главными редакторами этого проекта), Конгрегации евангелизации народов и Папского Совета по содействию христианскому единству.

Эти размышления адресованы прежде всего тем, кто ведет пастырскую деятельность, с тем чтобы они могли объяснить, в чем отличие движения Нью Эйдж от христианской веры. Данное исследование предлагает читателям принять во внимание, каким образом религиозность Нью Эйдж отвечает на духовные потребности современного человека.

Следует осознать, что для некоторых христиан религиозность Нью Эйдж привлекательна, возможно, отчасти и потому, что в их собственных общинах недостаточно внимания уделяется темам, которые на самом деле являются частью католического учения, например, важности духовной стороны существования человека и ее интеграции со всеми областями жизни, поискам смысла жизни, связи между человеком и другими творениями, желанию личных и социальных преобразований, отказу от рационалистических и материалистических представлений человечества.

Иисус Христос — Податель воды живой - Христианский взгляд на «Нью Эйдж»

Папский Совет по культуре

Папский Совет по межрелигиозному диалогу

Издательство Францисканцев Москва 2009

Название оригинала: Jesus Christ the Bearer of the Water of Life. A Christian Reflection on the "New Age"

Иисус Христос — Податель воды живой - Христианский взгляд на «Нью Эйдж» - Содержание

Введение

1. Какого рода эти размьшшения?

2. Духовность Нью Эйдж: обзор

3. Нью Эйдж и ХРИСТИАНСКАЯ ДУХОВНОСТЬ

4. Нью эйдж в сравнении с христианской верой

5. Иисус Христос предлагает нам воду живую

6. Моменты, на которые следует обратить внимание

7. Приложение

8. Источники

9. Общая библиография

Иисус Христос — Податель воды живой - Христианский взгляд на «Нью Эйдж» - Почему именно сейчас?

Начало третьего тысячелетия — это не только две тысячи лет после Рождества Христова, но и то время, когда, по убеждениям астрологов, подходит к концу эра Рыб, которую они называют Христианской эрой. Настоящий документ — это размышления о Нью Эйдж (англ. New Age — Новая эра), получившем свое название от приближающейся астрологической эры Водолея. Нью Эйдж дает одну из многочисленных интерпретаций того, насколько важен этот исторический момент, — тех интерпретаций, которыми сейчас атакуется современная (особенно западная) культура, причем трудно четко определить, какие из них согласуются с христианским посланием, а какие нет. Таким образом, представляется верным именно сейчас предложить христианскую оценку идеологии Нью Эйдж и движения Нью Эйдж в целом.

Говорится, причем справедливо, что в наши дни многие люди разрываются между уверенностью и неуверенностью, особенно в вопросах собственной идентичности1. Некоторыми людьми высказывается мнение, что христианство патриархально и авторитарно, что политические институты неспособны улучшить мир и что официальная (не гомеопатическая, а аллопатическая) медицина попросту не в состоянии эффективно лечить людей. Нельзя отрицать, что элементы, ранее составлявшие основу общества, теперь воспринимаются как недостоверные и утратившие авторитет.

Это породило атмосферу поиска людьми смысла и силы внутри самих себя. Кроме того, люди ищут альтернативные институты, которые — как некоторые надеются — дадут ответ на самые сокровенные нужды. Неупорядоченная или даже хаотичная жизнь альтернативных сообществ 1970-х годов уступила место поиску упорядоченности и структурированности, без сомнения, являющихся ключевыми в чрезвычайно популярных «мистических» движениях. Движение Нью Эйдж привлекательно главным образом потому, что очень многое из предлагаемого им утоляет тот голод, который часто остается неудовлетворенным в рамках официальных структур.

Хотя в значительной мере Нью Эйдж является реакцией на современную культуру, во многих отношениях оно само — дитя этой культуры. Возрождение и Реформация сформировали современного западного индивидуума, не отягощенного таким грузом, как навязанные извне авторитеты и традиции; люди все меньше нуждаются в «принадлежности» к организациям (несмотря на то, что одиночество — во многом бедствие современной жизни) и не намерены ставить «официальные» суждения выше своих собственных.

В условиях этого поклонения человеку религия интериоризируется таким образом, что подготавливается почва для превознесения священности «я». Вот почему Нью Эйдж разделяет многие ценности, проповедуемые культурой предпринимательства и «евангелием процветания» (о котором будет подробнее сказано ниже, в параграфе 2.4), а также культурой потребительства, влияние которой очевидно, судя по быстро растущему числу людей, утверждающих, что можно совместить христианство и Нью Эйдж, беря из каждого то, что в нем есть лучшего2. Следует помнить, что отклонения внутри христианства привели к отходу от традиционного теизма в сторону «я», и это, несомненно, способствует такому смешению взглядов. Необходимо подчеркнуть, что в некоторых практиках Нью Эйдж Бог сведен к некоей силе, способствующей развитию индивида.

Нью Эйдж взывает к людям, впитавшим ценности, предлагаемые современной культурой, где превозносится свобода, аутентичность, уверенность в себе и тому подобное. Обращается оно также к людям, испытывающим трудности с принятием патриархальной системы. Для Нью Эйдж «веры нужно не больше, чем для посещения кинотеатра», но, тем не менее, оно заявляет, что может удовлетворить духовные потребности человека. И тут мы подходим к главному вопросу: что понимает Нью Эйдж под духовностью?

Ответ на этот вопрос является ключом к освещению различий между христианской традицией и многими явлениями, которые можно отнести к Нью Эйдж. Некоторые направления Нью Эйдж используют силы природы и ищут диалог с иными мирами, чтобы узнать судьбу людей, помочь им настроиться на соответствующую частоту, чтобы достичь максимума своих способностей и извлечь максимум из сложившихся обстоятельств. В большинстве случаев это учение абсолютно фаталистично. Христианство, со своей стороны, приглашает устремить взгляд вовне и вверх, в направлении «нового Адвента» — нового пришествия Бога, Который призывает нас жить в общении любви.