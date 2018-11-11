Желудков - Любарский - Христианство и атеизм

Переписка К. А. Любарского и о. Сергия показалась им самим «ценной как человеческий документ, как иллюстрация наших духовных поисков». Мы исполняем их желание напечатать эту переписку как одно из свидетельств свободного мышления в сегодняшней России: мышления христиан, ищущих новых ответов на новые, поставленные им временем, вопросы, мышления атеистов, отмежевавшихся от официального атеизма и стремящихся обосновать свое мировоззрение.

Христианство и атеизм - Священник Сергий Желудков - К. А. Любарский

Брюссель. 1982

Христианство и атеизм - Священник Сергий Желудков - К. А. Любарский - Содержание

Как родилась эта книга

Свящ. С. А. Желудков. Церковь доброй воли или христианство для всех

Приложение к реферату: кому посвящен реферат

Об авторе реферата

Свящ. С. А. Желудков-К. А. Любарскому, 20.7.1974

К . А. Любарский- свящ. С. А. Желудкову, 10.7.1974

Свящ. С. А. Желудков -К. А. Любарскому. Серия писем

Корреспондент З.- свящ, С. А. Желудкову, 27.9.1974

Свящ. С. А. Желудков -корреспонденту 3 . , 16.10.1974

К. А. Любарский - свящ. С. А. Желудкову, 13.9.1974

К. А. Любарский-свящ. С. А. Желудкову (из письма жене) 29.9.1974

К. А. Любарский - свящ. С. А. Желудкову (из письма жене) 6.10.1974

Корреспондент Б. - свящ. С. А. Желудкову, 25.9.1974

Корреспондент Б. - свящ. С. А. Желудкову, 4.11.1974

Свящ. С. А. Желудков - корреспонденту Б., 14.11.1974

Корреспондентка И. - свящ. С. А. Желудкову, 11.1974

Свящ. С. А. Желудков - корреспондентке И . , 10.12.1974

Свящ. С. А. Желудков -корреспонденту Д., 2.12.1974

Корреспондент Д. - свящ. С. А. Желудкову, 15.12.1974

Свящ. С. А. Желудков - корреспонденту Д. 22.12.1974

Г . С . Подъяпольский -К. А . Любарскому, 9.12.1974

Свящ. С. А. Желудков - К. А. Любарскому. Серия писем

Корреспондентка Л. - свящ. С. А. Желудкову, 3.1975

Свящ. С. А. Желудков - корреспондентке Л., 4.1975

К. А. Любарский - свящ. С . А. Желудкову (из письма жене) 4.1975

Г. С. Подъяпольский - К. А. Любарскому, 9.5.1975

К . А. Любарский - Г. С. Подъяпольскому (из письма жене) 2.6.1975

Г. С. Подъяпольский - К . А. Любарскому, 18.6.1975

К. А. Любарский - свящ. С. А. Желудкову (из письма жене) 31.10.1975

Корреспондент З. - К. А. Любарскому

Корреспондент Д. - свящ. С. А. Желудкову, 12.12.1975

Корреспондентка М . , - свящ. С. А. Желудкову

К. А. Любарский - свящ. С. А. Желудкову (из письма жене) 6.1.1976

Г . С. Подъяпольский - К . А. Любарскому, 14.2.1976

Приложение: Переписка Г. С. Подъяпольского и К. А. Любарского на темы религии и атеизма, 1973 г.

Г . С . Подъяпольский-К . А. Любарскому, 15.7.1973

К. А. Любарский - Г. С. Подъяпольскому (из письма жене) 2.9. 1973

Г. С. Подъяпольский - К. А. Любарскому, 19.10.1973

К. А. Любарский - Г. С. Подъяпольскому (из письма жене) 12.1973

Вместо заключения

Примечания Д-ра П. Модесто

Письмо проф. Л. Моррена

И. Поснова. Экуменические перспективы

Христианство и атеизм - Священник Сергий Желудков - К. А. Любарский - От редакции

Когда стало известно, что в издательстве «Жизнь с Богом» печатается переписка о религии и атеизме о. Сергия Желудкова с Кронидом Аркадьевичем Любарским (см. Логос, 1979 г ., No 35-36), раздалось несколько недовольных голосов среди благочестивых христиан: « Зачем печатать утверждения атеистов? Не лучше ли воспроизводить размышления Отцов Церкви? Если человек неспособен понять, что мир создан Творцом, он просто не восприимчив к духовному. Как есть люди музыкально неодаренные, так есть и ученые в религиозном отношении бездарные».

Подобные высказывания еще более убедили нас в актуальности темы «Христианство и атеизм». Нам показалось, что для верующих русских, готовящихся праздновать 1000-летие крещения Руси, этот вопрос должен стать во главу угла. Наше призвание - сделать доступным по мере сил «бесценный бисер Христа» (тропарь св. Владимиру) миллионам наших соотечественников, воспитанным в антирелигиозном духе. Имеем ли мы право сбрасывать со счетов «духовно- неодаренных» и даже судить о степени одаренности ? Не кроется ли здесь неосознанная гордыня: мы , верующие, были способны познать Христа, а атеисту не дано. Вспомним молитву фарисея: «Боже мой, благодарю Тебя за то, что я не таков, как этот мытарь» (Лк. 18. 11). Даже такие ведущие мыслители, как Влад. Соловьев, Н. Бердяев, о. С. Булгаков, С. Франк, получившие религиозное воспитание, пережили период неверия. Люди в разном возрасте приходят к Богу, и, может быть, именно наша миссия - помочь неверующим, с которыми мы встречаемся на жизненном пути, познать Бога живого.