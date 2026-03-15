Сборник статей «Христианство и другие религии», являющийся приложением к катехизису священника Георгия Кочеткова, представляет собой важное учебное пособие, направленное на формирование зрелого христианского взгляда на многообразие мировых верований. Авторы ставят задачу помочь готовящимся к воцерковлению и катехизаторам осмыслить место христианства в контексте мировой истории религий, избегая как упрощенного синкретизма, так и агрессивной нетерпимости. Основная идея книги заключается в том, что глубокое понимание основ иных традиций помогает христианину яснее осознать уникальность собственного Откровения, а также найти точки соприкосновения для межрелигиозного диалога и свидетельства о Христе.

Содержательная часть сборника объединяет труды выдающихся специалистов — Сергея Аверинцева, Бориса Фаликова и других. Раздел об иудаизме подчеркивает неразрывную связь между религиозной и этнической самоидентификацией в этой традиции, анализируя концепцию Завета и единства Бога. Статьи об исламе, буддизме, индуизме и конфуцианстве раскрывают их доктринальные основы, предлагая краткие, но содержательные обзоры вероучений от 13 пунктов Маймонида в иудаизме до специфики восточных философских систем. Особое внимание уделено новым религиозным движениям, что позволяет ориентироваться в сложном ландшафте современных культов и духовных течений.

Текст сборника сочетает в себе научную точность религиоведческого анализа с ясной миссионерской и просветительской направленностью Свято-Филаретовского института. Авторы мастерски проводят параллели и указывают на различия в понимании Бога, спасения и предназначения человека, делая книгу незаменимым ресурсом для катехизации. Работа служит отличным примером «открытого православия», которое стремится к честному интеллектуальному поиску и глубокому уважению к поиску истины в других культурах. Это издание помогает читателю перейти от поверхностных стереотипов к серьезному богословскому осмыслению религиозного опыта человечества.

Приложение к книге свящ. Георгия Кочеткова «“Идите, научите все народы” (катехизис для катехизаторов)»

2-е изд., испр. и доп. — М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2015. — 120 с. : ил.

ISBN 978-5-89100-137-4

Христианство и другие религии - Сборник статей - Содержание

Христианство и другие религии Свящ. Георгий Кочетков

Иудаизм. С. Аверинцев

Ислам или мусульманство Свящ. Георгий Кочетков

Буддизм Б. Фаликов

Индуизм. Б. Фаликов

Конфуцианство и даосизм А. Юркевич

Новые религиозные движения христианского и нехристианского происхождения. Б. Фаликов

Список иллюстраций

Христианство и другие религии - Сборник статей - Иудаизм

ИУДАИЗМ, религия, исповедуемая евреями (и прозелитами из других народов, см. ниже). Сам термин образован от этнонима «иудеи» (ср. альтернативное к термину «иудаизм» обозначение «израильское вероисповедание», принятое в XIX — первой пол. XX в. в странах Европы). Известны (сравнительно немногочисленные) случаи, когда другие народы принимали иудаизм: в VIII в. это сделала правящая элита хазаров, после падения своего государства растворившаяся в крымско-украинском еврействе; абиссинское племя фаллаша существует до сих пор (массовое переселение в Израиль). Однако в целом религиозное самосознание в пределах иудаизма неотличимо от этнического самосознания (ср. ниже). Это дает иудаизму особое место в феноменологии религий между этническими религиями типа индуизма и универсалистскими религиями-учениями (буддизм, христианство, ислам): в иудаизме есть весьма важная доктринальная основа, иудаизм, в отличие от индуистских каст, оставляет некоторые возможности войти в него извне через принятие учения и инициационный обряд (обрезание), однако известное изречение Тертуллиана, согласно которому «христианами не рождаются, а становятся» , было бы совершенно бессмысленным в приложении к приверженцам иудаизма. Именно поэтому у иудаизма, в отличие от христианства и ислама, нет самоназвания, отличного от этнонима (и на иврите отсутствует какое-либо различие между конфессиональным обозначением «иудаист» и этнонимом «еврей»).

В центре вероучения иудаизма стоит, во-первых, единство Бога (утверждаемое в самой важной молитве иудаизма, в основе которой лежит текст Второзакония 6:4 слл. и которую, в частности, всегда читали евреи, готовившиеся к смерти, особенно за веру), во-вторых, Его «союз» (евр. «берйт», в традиционной церк.слав. и рус. передаче «завет») с народом Израиля как избранным. Краткое изложение основ вероучения иудаизма, аналогичное христианскому Символу веры и сформулированное на рубеже ХII-ХIII вв. Моисеем Маймонидом, состоит из 13 пунктов: вечность и надвременность Бога, Его единство, бесплотность, сотворение Им всего сущего, Его власть над творением (1-5); сообщение Им отблеска Своей мудрости пророкам, исключительность миссии Моисея, истинность Откровения, его неизменность на все времена (6-9); знание Богом дел и помыслов человека, воздаяние, грядущий приход Мессии, воскресение мертвых (10-13).