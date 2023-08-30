Для христианина, право исповедующего догматы веры и ведущего церковный образ жизни, вопрос рас­познания фальши какого-либо учении решается просто. Будучи причастным богооткровенной истине, он сразу чувствует органическую несовместимость предлагаемого ему учения с христианством.

Человека духовнонеопытного скорее привлечет учение, которое отвечает его падшему состоянию, его привычкам, которое наиболее просто и привлекательно изложено. Почувствовать, какие пагубные плоды может принести это учение, он часто не способен. Видя только внешние его стороны (отказ от излишеств, вегетарианство, некоторые нравственные добродетели, сверхестественные возможности), подчас не зная его первооснов, человек подвергается воздействию духовных сил, способных в корне.изменить его сознание и стиль мышления, сделать его не способным к восприятию Истины.

Все это в большой степени относится к восточным учениям - индуизму, буддизму и к новым современ­ным учениям, основывающимся на восточных религиях. Внешне разные, они одинаковы по своим основным принципам и достигаемым результатам.Главное в них - духовные и физические упражнения, которые вызывают в человеке чувства, обозначаемые в Святоотеческой литературе как состояние прелести. Вот как определяет святитель Игнатий Брянчанинов это состояние: " ... пре­лесть есть усвоение человеком лжи, принятой им за истину. Прелесть действует первоначально на образ мыслей; будучи принята и извратив образ мыслей, она немедленно сообщается сердцу, извращает сердечные ощущения; овладев сущностью человека, она разливается на всю деятельность его, отравляет самое тело. .. Состояние прелести есть состояние погибели или вечной смерти."

Христианство и индуизм - Сборник статей

Свято - Владимирское издательство, Москва, 1992 г. - 164 с.

Христианство и индуизм - Сборник статей - Содержание

Предисловие

С. Л. Франк. Учение о переселении душ (религиозно-исторический сборник)

Н. О. Лосский. Христианство и буддизм

В. П. Вышеславцев. Бессмертие, перевоплощение и воскресение

В. В. Зеньковский. Единство личности и проблема перевоплощения

И. М. Концевич. Православие и буддизм

Христианство и индуизм - Сборник статей - Предисловие

В предлагаемом сборнике статей, написанных в начале века, сопоставляются философские основы хрис­тианства и индуизма. Главными пунктами в проведенном сравнительном анализе являются понятия Бога, личности, души, перевоплощения и воскресения. Особо рассмат­ривается учение о переселении душ и попытки сов­мещения этой теории с христианством. Не являясь книгой по востоковедению, не претендуя на полноту изложения проблемы, настоящий сборник дает почувствовать прин­ципиальные отличия восточных религий от христианства.

Работа С. Л. Франка дает историческое введение в проблему переселения душ. Статья Н. О. Лосского дает философский анализ буддизма. Несмотря на то, что в каких-то отношениях она неточна, читатель найдет там много полезного с точки зрениЯ критики буддизма. В своей прекрасно написанной статье В. В. Зеньковский делает попытку психологически осмыслить идею о переселении душ. Б. П. Вышеславцев рассматривает возможные решения вопроса о загробной жизни человека и пытается разобрать их с точки зрения современной философии и психологии. Наконец, И. М. Концевич оценивает буддизм с позиций Святоотеческого традици­онного Православия. Статья во многом пересекается с работой Н. О. Лосского, поэтому редакция позволила себе несколько сократить ее. Значительное место в сборнике занимает критика антропософии и теософии (учение Штейнера и Блаватской). Необходимо отметить, что зачастую авторы выражают собственную, а не обще­принятую точку зрения на те или иные вопросы. Нес­мотря на это, публикуемый мате риал может послужить хорошей отправной точкой для дальнейшего углубления в поставленные проблемы и выработки христианского отношения к восточным учениям.

Статья Н. О. Лосского взята из сборника, изданного Св.-Владимирской Духовной Семинарией. Работа И. М. Концевича взята из его книги "Истоки душевной ка тас­трофы Л. Н. Толстого, опубликованной там в качестове приложения. Остальные работы были напечатаны в сборнике "Переселение душ" (YMCA-PRESS, Париж).