Христианство и ислам в контексте современной культуры - Межрелигиозный диалог в России и на Ближнем Востоке

Ключевые тенденции и перспективы взаимодействия между христианской и исламской цивилизациями представляют собой предметную область, проявляющую признаки несомненной приоритетности и высокой значимости для современного мира в целом. Государство Российское отнюдь не составляет в этом отношении исключения: более того, в историческом плане своим упрочением, а в известном смысле — и образованием оно было в значительной степени обязано взаимодействию и сотрудничеству представителей обеих мировых религий. Что же касается современности, то значимость вклада ислама, равно как и христианства в поддержание и развитие культурного многообразия на территории Российской Федерации также трудно переоценить.

События перестройки, развернувшейся в нашей стране начиная с 1989 года, придали значительный импульс вовлечению обеих религий в процесс обновления общества и государства: это влияние сказалось как в нахождении новых путей конструктивного участия обеих религий в государственном строительстве, так и в активном участии отдельных их представителей в серии неизбежных конфликтов, возникших на постсоветском пространстве. Не следует забывать и о том, что образование новых, зачастую нетрадиционных по своему характеру, мусульманских сообществ, существенно изменивших в последние десятилетия этнорелигиозный облик крупнейших городских агломераций России — в первую очередь, Москвы и Санкт-Петербурга — в решающей степени было предопределено активной, а в некоторых случаях и лавинообразной иммиграцией из таких традиционно мусульманских регионов Российской Федерации, как Северный Кавказ и/или соседствующих стран «ближнего зарубежья» — в первую очередь, Средней Азии. Мы говорим об известной нетрадиционности менталитета и динамики этих новых сообществ в первую очередь потому, что к действию традиционных, хорошо известных науке факторов прибавляется влияние новых, в решающей степени обусловленных логикой постиндустриального, стремительно глобализующегося мира.

Принимая во внимание актуальность процессов этого рода, профессорско-преподавательский состав кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога, действующей на базе Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии, с большим интересом воспринял идею проведения международного российско-ливанского проекта, посвященного сравнительно-сопоставительному изучению проблем и перспектив христианско-исламского диалога в современном мире. Воплощение этой идеи в жизнь составило одну из фокальных точек приложения сил всех участников данного проекта как в России, так и в Ливане, на протяжении последних двух лет; что же касается начального импульса, то им мы обязаны предварительным обсуждениям, которые были проведены в рабочем порядке между сотрудниками Московского бюро ЮНЕСКО и Бейрутского представительства ЮНЕСКО, в лице соответственно г-жи Любавы Моревой и г-на Джозефа Крейди.

Следует подчеркнуть, что петербургская кафедра ЮНЕСКО, основанная в 2000 году, обладает значительным опытом в деле организации крупномасштабных проектов международного уровня, посвященных разработке фундаментальных проблем межрелигиозного диалога, включая и диалог между исламом и христианством. Так, в 2006 году мы выступили, совместно с Международным институтом исламской мысли (IIIT) и рядом французских академических и общественных организаций, в качестве организатора представительного международного конгресса, проведенного в помещении штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже. В центре внимания участников конгресса стояли актуальные проблемы межрелигиозного диалога между христианством и исламом. Другую, не менее важную веху в нашей международной научно-организационной деятельности составило проведение в 2005 году в г. Сиэттл (США), в сотрудничестве с целым рядом академических и культурных организаций, международного конгресса на тему «Единство и многообразие в религии и культуре». Как можно видеть на примере трудов ряда ключевых участников конгресса, взаимоотношения между исламом и христианством составили одну из его центральных тем22.

Христианство и ислам в контексте современной культуры - Межрелигиозный диалог в России и на Ближнем Востоке

Под редакцией Д. Спивака, Н. Таббара. – СПб / Бейрут: ФКИЦ «Эйдос», 2009. — 287 с.

ISBN 5-88607-032-Х

Христианство и ислам в контексте современной культуры – Содержание

Предисловие ЮНЕСКО. Роза Геррейро, Джозеф Крейди, Любава Морева Редакционные введения

Введение российского редактора. Дмитрий Спивак

Введение ливанского редактора. Найла Таббара

Вступительное слово. Ефим Резван

I. Фундаментальные аспекты межрелигиозного диалога

Франсес Альбернас. Сохранение разнообразия: преданность ЮНЕСКО принципам свободы и уважения

Сергей Хоружий. Диалог религий: исторический опыт и принципиальные основания

Ефим Резван. Коран и власть в России

Луи Буассе. Диалог в Ливане: краткий обзор

Светлана Махлина. Различия и общность семантики христианского и мусульманского искусства

II. Кросс-религиозные аспекты межрелигиозного диалога

Фади Дау. Контекст христианско-мусульманских контактов в Ливане и на Арабском востоке: христианская перспектива

Найла Таббара. Контекст христианско-мусульманских контактов в Ливане и на арабском востоке: мусульманская перспектива

Игорь Котин. Межрелигиозный диалог между христианством и исламом в России: православная перспектива

Рафик Мухаметшин. Межрелигиозный диалог между христианством и исламом в России: мусульманская перспектива

III. Актуальные стратегии и тактики межрелигиозного диалога

Рита Айюб. Тренинг по христианско-мусульманскому диалогу: путь развития личности

Сама Хальвани. Инициативы ливанского гражданского общества в области диалога: опыт Адьянского фонда

Екатерина Ендольцева. Искусство как диалог: христианские памятники Сирии и мусульманский контекст

Сведения об авторах