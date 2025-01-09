Христианство и ислам в контексте современной культуры - Межрелигиозный диалог в России и на Ближнем Востоке

Христианство и ислам в контексте современной культуры
Ключевые тенденции и перспективы взаимодействия между христианской и исламской цивилизациями представляют собой предметную область, проявляющую признаки несомненной приоритетности и высокой значимости для современного мира в целом. Государство Российское отнюдь не составляет в этом отношении исключения: более того, в историческом плане своим упрочением, а в известном смысле — и образованием оно было в значительной степени обязано взаимодействию и сотрудничеству представителей обеих мировых религий. Что же касается современности, то значимость вклада ислама, равно как и христианства в поддержание и развитие культурного многообразия на территории Российской Федерации также трудно переоценить.
События перестройки, развернувшейся в нашей стране начиная с 1989 года, придали значительный импульс вовлечению обеих религий в процесс обновления общества и государства: это влияние сказалось как в нахождении новых путей конструктивного участия обеих религий в государственном строительстве, так и в активном участии отдельных их представителей в серии неизбежных конфликтов, возникших на постсоветском пространстве. Не следует забывать и о том, что образование новых, зачастую нетрадиционных по своему характеру, мусульманских сообществ, существенно изменивших в последние десятилетия этнорелигиозный облик крупнейших городских агломераций России — в первую очередь, Москвы и Санкт-Петербурга — в решающей степени было предопределено активной, а в некоторых случаях и лавинообразной иммиграцией из таких традиционно мусульманских регионов Российской Федерации, как Северный Кавказ и/или соседствующих стран «ближнего зарубежья» — в первую очередь, Средней Азии. Мы говорим об известной нетрадиционности менталитета и динамики этих новых сообществ в первую очередь потому, что к действию традиционных, хорошо известных науке факторов прибавляется влияние новых, в решающей степени обусловленных логикой постиндустриального, стремительно глобализующегося мира.
Принимая во внимание актуальность процессов этого рода, профессорско-преподавательский состав кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога, действующей на базе Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии, с большим интересом воспринял идею проведения международного российско-ливанского проекта, посвященного сравнительно-сопоставительному изучению проблем и перспектив христианско-исламского диалога в современном мире. Воплощение этой идеи в жизнь составило одну из фокальных точек приложения сил всех участников данного проекта как в России, так и в Ливане, на протяжении последних двух лет; что же касается начального импульса, то им мы обязаны предварительным обсуждениям, которые были проведены в рабочем порядке между сотрудниками Московского бюро ЮНЕСКО и Бейрутского представительства ЮНЕСКО, в лице соответственно г-жи Любавы Моревой и г-на Джозефа Крейди.
Следует подчеркнуть, что петербургская кафедра ЮНЕСКО, основанная в 2000 году, обладает значительным опытом в деле организации крупномасштабных проектов международного уровня, посвященных разработке фундаментальных проблем межрелигиозного диалога, включая и диалог между исламом и христианством. Так, в 2006 году мы выступили, совместно с Международным институтом исламской мысли (IIIT) и рядом французских академических и общественных организаций, в качестве организатора представительного международного конгресса, проведенного в помещении штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже. В центре внимания участников конгресса стояли актуальные проблемы межрелигиозного диалога между христианством и исламом. Другую, не менее важную веху в нашей международной научно-организационной деятельности составило проведение в 2005 году в г. Сиэттл (США), в сотрудничестве с целым рядом академических и культурных организаций, международного конгресса на тему «Единство и многообразие в религии и культуре». Как можно видеть на примере трудов ряда ключевых участников конгресса, взаимоотношения между исламом и христианством составили одну из его центральных тем22.
Христианство и ислам в контексте современной культуры - Межрелигиозный диалог в России и на Ближнем Востоке
Под редакцией Д. Спивака, Н. Таббара. – СПб / Бейрут: ФКИЦ «Эйдос», 2009. — 287 с.
ISBN 5-88607-032-Х
Христианство и ислам в контексте современной культуры – Содержание
Предисловие ЮНЕСКО. Роза Геррейро, Джозеф Крейди, Любава Морева Редакционные введения
Введение российского редактора. Дмитрий Спивак
Введение ливанского редактора. Найла Таббара
Вступительное слово. Ефим Резван
I. Фундаментальные аспекты межрелигиозного диалога
- Франсес Альбернас. Сохранение разнообразия: преданность ЮНЕСКО принципам свободы и уважения
- Сергей Хоружий. Диалог религий: исторический опыт и принципиальные основания
- Ефим Резван. Коран и власть в России
- Луи Буассе. Диалог в Ливане: краткий обзор
- Светлана Махлина. Различия и общность семантики христианского и мусульманского искусства
II. Кросс-религиозные аспекты межрелигиозного диалога
- Фади Дау. Контекст христианско-мусульманских контактов в Ливане и на Арабском востоке: христианская перспектива
- Найла Таббара. Контекст христианско-мусульманских контактов в Ливане и на арабском востоке: мусульманская перспектива
- Игорь Котин. Межрелигиозный диалог между христианством и исламом в России: православная перспектива
- Рафик Мухаметшин. Межрелигиозный диалог между христианством и исламом в России: мусульманская перспектива
III. Актуальные стратегии и тактики межрелигиозного диалога
- Рита Айюб. Тренинг по христианско-мусульманскому диалогу: путь развития личности
- Сама Хальвани. Инициативы ливанского гражданского общества в области диалога: опыт Адьянского фонда
- Екатерина Ендольцева. Искусство как диалог: христианские памятники Сирии и мусульманский контекст
Сведения об авторах
No comments yet. Be the first!