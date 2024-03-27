Христианство и педагогика - История и современность

В Ваших руках – сборник статей, подготовленных преподавателями Пензенской православной духовной семинарии, а также учёными высших учебных заведений России, Эстонии, Беларуси, Греции, принявшими участие в обсуждении одной из наиболее важных проблем современной Церкви – проблемы методов и средств передачи юным поколениям духовных сокровищ Православия. Для Пензенской семинарии эта тема является приоритетной. Причина – педагогическая направленность профиля открытой в Семинарии магистратуры (программа «Теология и педагогика»).

Глубокий интерес пастырей, преподавателей и студентов нашей семинарии к проблемам христианской педагогики основывается на традиции, заложенной первыми учителями и Отцами Церкви – Климентом Александрийским, свт. Григорием Нисским, преп. Иоанном Лествичником, традиции, нашедшей всестороннее развитие в трудах отечественных святителей – Тихона Задонского, Иннокентия Пензенского, Феофана Затворника. Когда христианское благовестие встретилось с культурой античного мира, греческая пайдейя стала человеческим ответом на Божественный призыв к совершенствованию и восхождению души по лествице добродетелей. Поэтому православная педагогика является одним из отражений богословского учения о синергии – соработничестве Бога и человека в деле человеческого спасения.

В наши дни синергийность педагогики приобрела новое измерение – сотрудничество преподавателей светских и духовных учебных заведений в деле осмысления и формирование стратегических направлений христианской педагогической мысли и её прикладных решений. Развивающееся сотрудничество зачастую приобретает характер не только освоения в духовно-образовательной и пастырской работе современных педагогических методов, но и воцерковления самой педагогики. Не секрет, что многие современные преподаватели высших и средних учебных заведений остро ощущают углубляющийся разрыв между образованием и воспитанием в школе и вузе, нарастающую формализацию и технологизацию образовательного процесса. Как писал великий русский педагог А. С. Макаренко, «наше педагогическое производство никогда не строилось по технологической логике, а всегда по логике моральной проповеди». Моральная составляющая и, шире, духовное содержание постепенно исчезли из школьного и вузовского образования либо сохранились в рудиментарных формах, что неизбежно приводит к отрыву юношества от национальной духовной традиции. В ходе работы различных дискуссионных площадок, посвящённых проблемам педагогики, всё более откровенно поднимается вопрос, что секулярное образование не способно быть действенным механизмом передачи культурного кода народа, что оно требует сопровождения со стороны христиански ориентированной педагогики.

В предлагаемом сборнике материалов аккумулирован как живой педагогический опыт, так и теоретические размышления о желаемом направлении развития отечественной системы образования – и духовной, и светской. Какие-то утверждения могут показаться спорными, какие-то требуют дальнейшего осмысления, но этот нескончаемый поиск новых форм передачи духовного наследия от прежних поколений к новым является частью духовного делания современного православного учителя, результатом которого призвано стать очищение и возвышение его души, через которую свет Православия должен дойти до его учеников.

Христианство и педагогика: история и современность

Материалы Международной научно-практической конференции. – Часть I. - 19-20 октября 2017 г., Пенза. - Пенза: РИО Пензенская духовная семинария, 2017. - 272 с.

ISBN 978-5-9908754-5-6

Христианство и педагогика: история и современность – Содержание

Вступительное слово митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима

Проблемы христианской антропологии

ПЕЧАЛЬ АПОСТОЛА ПАВЛА ОБ ИЗБРАННОМ НАРОДЕ ИЗРАИЛЯ. Протоиерей Вадим Ершов

АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ ПЕДАГОГИКИ. Р.М. Рупова

TRADITORES В ПОЛЕМИКЕ БЛАЖЕННОГО АВГУСТИНА С ДОНАТИСТАМИ ПО ЕГО ТРАКТАТАМ НА ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА. Иерей Алексий Сергеев

РЕЛИГИОЗНО - ФИЛОСОФСКИЙ СМЫСЛ ТРУДА. Иерей Александр Таныгин

Христианское воспитание в современном мире

СОЦИАЛЬНО – ФИЛОСОФСКИЙ СМЫСЛ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ. Иерей Сергий Беляков

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ ХРИСТИАНСТВА КАК ОСНОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ФОРМ. М. Ю. Грыжанкова

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. Протоиерей Максим Козлов

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. Священник Максим Кузнецов

МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ (БЛУМ) О ПУТЯХ И СПОСОБАХ ВОСПИТАНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ХРИСТИАНИНА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. К.С. Машарова

ХРИСТИАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ В РОССИИ. А.С. Оскома

История христианской педагогики

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ В ТВОРЧЕСТВЕ СВЯТИТЕЛЯ ФИЛАРЕТА (ДРОЗДОВА). Л.Н. Беленчук

О НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И.И.ЛАЖЕЧНИКОВА В ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ПЕНЗЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ. А.К.Васильев

ПРОПОВЕДЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ВОСПИТАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА В АНТИОХИИ. А.В. Горайко

ИДЕЯ РУССКОЙ ПЕДАГОГИКИ КАК ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ФАКТОРОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В.В. ЗЕНЬКОВСКОГО). С.В. Дунин, Н.Е. Садовникова

СМИРЕННАЯ МОЛИТВА ЧИСТОГО СЕРДЦА ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО И ЕЕ РОЛЬ В ВОСПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА. И.В. Емелькина, Н.Е. Садовникова

ХРИСТИАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПЕДАГОГИКЕ В.В. ЗЕНЬКОВСКОГО. С.А. Колесников

ГЕНЕЗИС ПРАВОСЛАВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ (X – НАЧАЛО ХХI ВВ.). Н.Ю. Налётова

ПЕДАГОГИКА «ВНУТРЕННЕГО ДЕЛАНИЯ». Н.Ю. Налётова

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УРОКИ ПРАВОСЛАВНОГО «УЧИТЕЛЯ РУССКИХ УЧИТЕЛЕЙ» КОНСТАНТИНА ДМИТРИЕВИЧА УШИНСКОГО. Н.В. Саратовцева

РУССКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ И ВОЕННАЯ КОНЦЕПТОСФЕРА В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА В ЭПОХУ ПЕТРА ПЕРВОГО. Л.Н.Третьякова

ОТ ЦЕРКОВНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИМ ШКОЛАМ: ПАРАДИГМАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ. Игумен Виталий (И.Н. Уткин)

ЦЕНЗОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ ПЕНЗЕНСКОГО. Протоиерей Александр Филиппов

Христианское образование и наука

СОТРУДНИЧЕСТВО ЦЕРКОВНЫХ И СВЕТСКИХ ВУЗОВ В НАУЧНОЙ СФЕРЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. К.А. Костромин

РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ В ФИЛОСОФИИ Н.А. БЕРДЯЕВА. А.А.Парменов

Христианство и современное образование в мире

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ. Д.С. Гордеева

УРОК РЕЛИГИИ В СИСТЕМЕ НЕМЕЦКОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЗЕМЛИ САКСОНИЯ. Ю. Койнова-Цёльнер

НАЧАЛЬНАЯ СТУПЕНЬ ПРАВОСЛАВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: КОНСТРУИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ. Т.В. Склярова

IДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ. А.А. Сугутина

Христианство и школа в современной России