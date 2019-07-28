Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Христодул (Параскеваидис) родился в 1939 году в г. Ксанфи (Греция). В 1962 году окончил юридический факультет Афинского университета, а в 1967 - богословский факультет в том же учебном заведении. Во время учебы на юридическом факультете был рукоположен во диакона (1961), а в 1965 - во пресвитера. В течение девяти лет нес послушание проповедникиа духовника в храме Успения Божией Матери в Старом Фалироне (Афины), а затем - в течение семи лет - секретаря Священного Синода Элладской Церкви.

14 июля 1974 года был хиротонисан во епископа с титулом митрополит Димитриадский. 28 апреля 1998 года Синодом Элладской Православной Церкви был избран Архиепископом Афинским и всея Эллады. Архиепископ Христодул имеет ученую степень доктора богословия, получил диплом выпускника Афинского университета по кафедре французскоий английской филологии. Свободно владеет французским, английским, итальянским и немецким языками. Является автором многих книг научно-богословского и нравоучительного характера. Статьи Архиепископа Христодула регулярно публикуются в греческом «Церковном бюллетене» и в светских периодических изданиях.

Архиепископ Афинский и всея Эллады Христодул - Ополчись против Голиафа - Слова и проповеди

Перевод с новогреческого Сергея Говоруна

Издание Сретенского монастыря, 2003

ISBN 5-7533-0274-2

Архиепископ Афинский и всея Эллады Христодул - Ополчись против Голиафа - Слова и проповеди - Содержание

Эпоха Блаженнейшего Христодула

Ты молод - ополчись против Голиафа

В вашей борьбе вы не одиноки

Сила Божия хранит народ Божий

Призыв к воскресению

Смерти празднуем умерщвление

Архиепископ Афинский и всея Эллады Христодул - Ополчись против Голиафа - Слова и проповеди - Эпоха Блаженнейшего Христодула

С приходом на кафедру Архиепископа Христодула Элладская Церковь стала чаще и продуктивнее пользоваться современными средствами массовой информации. Информирование греческого населения о событиях, происходящих внутри Церкви, проповедь Слова Божия ведется с экрана телевизора, со страниц газет, по радио, и, естественно, в этом открылся прекрасный путь для миссионерской работы и сплочения общества вокруг Церкви. Но внимание средств массовой информации к Архиепископу не всегдабывает положительным. Во время своих ежемесячных выступлений на официальной радиостанции Элладской Православной Церкви Блаженнейший Христодул нередко выражал недовольство развернутой против него «черной пропагандой», дискредитирующей его позицию и порой открыто искажающей факты. Дело в том, что проповеди Архиепископа отнюдь не похожи на те монотонные речи, к которым все мы привыкли, а, наоборот, остроумны и очень выразительны.

Именно непосредственностью и остроумием предстоятеля Элладской Церкви пользуются греческие СМИ, преподнося выдержки из его речей в ином контексте, искажая главный смысл проповеди или обращения. Несмотря на все это, Архиепископ Христодул не хочет отказываться от случайной шутки, пришедшей ему на ум во время беседы или проповеди, тем более что эти шутки придают речи греческого первоиерарха больше динамики и остроты, делая Архиепископа доступным в глазах собеседников. Так, его можно часто видеть в окружении подростков в одной из школ, где Архиепископ Христодул «берет уроки» местного сленга. Он общаетсся ребятами на равных, на доступном им языке, приглашая их в церковь, не обращая внимания на внешний вид и одежду. И ребята идут, понимая, что в церкви их ждут, примут их с любовью и радостью.

Денис Туранский, по материалам информационного агентства «Atbens News»