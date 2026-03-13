Хромець - Богословська освіта в Україні

Книга Віталія Хромця «Богословська освіта в Україні: релігійний і світський контекст» є фундаментальним дослідженням процесу становлення та інституціоналізації теологічної підготовки в сучасній Україні. Автор ставить за мету проаналізувати складний шлях, який пройшла богословська освіта від конфесійної замкненості до визнання її державою як повноцінної наукової та навчальної дисципліни. Основна ідея праці полягає в необхідності гармонійного поєднання релігійних традицій із сучасними академічними стандартами, що дозволяє богослов’ю вийти за межі церковної огорожі та стати частиною широкого інтелектуального простору країни.

Змістовна частина монографії детально розглядає дві паралельні моделі розвитку: духовні навчальні заклади (семінарії та академії) та світські університети, де з’явилися кафедри теології. Хромець аналізує законодавчі зміни, процедури ліцензування та акредитації, а також дискусії навколо наукового статусу богослов’я в системі вищої освіти. Автор приділяє значну увагу питанню ідентичності викладача богослов’я та викликам, що постають перед релігійною освітою в умовах секуляризації, підкреслюючи, що визнання дипломів церковних вишів є не лише юридичним актом, а й визнанням важливості релігійної думки для розвитку українського суспільства.

Текст написаний у строгому науковому стилі, але водночас залишається доступним для широкого кола освітян, релігієзнавців та управлінців. Віталій Хромець, будучи безпосереднім учасником багатьох процесів реформування освітньої галузі, пропонує не просто теоретичний опис, а глибоку рефлексію над здобутками та прорахунками останніх десятиліть. Робота є незамінним ресурсом для тих, хто прагне зрозуміти майбутнє гуманітарної освіти в Україні та роль релігії в академічному середовищі. Це читання допомагає побачити богослов’я як живу, динамічну дисципліну, що здатна відповідати на складні запити сучасності.

Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2019. — 312 с. (Серія «Українські богословські студії»).

ISBN 978-966-378-666-7

Віталій Хромець - Богословська освіта в Україні – Зміст

Вступ

Розділ 1. Богослов’я та богословська освіта в соціогуманітарному дискурсі

1.1. Підходи до розуміння богослов’я та богословської освіти

1.2. Богослов’я та його зв’язок з богословською освітою

1.3. Богословська освіта та інші сфери знання про релігію

1.4. Історична типологія богословської освіти

1.5. Сучасна типологія богословської освіти

Розділ 2. Історія богословської освіти в Україні

2.1. Зародження богословської освіти та її типологічні відмінності

2.2. Розвиток доксологічної богословської освіти

2.3. Формування академічної богословської освіти

2.4. Утвердження академічної богословської освіти

Розділ 3. Богословська освіта в сучасній Україні

3.1. Конфесійна богословська освіта

3.2. Неконфесійна та міжконфесійна богословська освіта

Розділ 4. Богословська освіта в контексті державної освітньої політики

4.1. Нормативно-правове регулювання богословської освіти в радянський період

4.2. Початок формування нормативно-правового забезпечення богословської освіти в незалежній Україні

4.3. Зміна державної політики по відношенню до богословської освіти

4.4. Пошуки законодавчого вирішення визнання результатів освітньої та наукової діяльності українських закладів вищої духовної освіти

4.5. Законодавче розв’язання визнання результатів освітньої діяльності українських закладів вищої духовної освіти

4.6. Підзаконна нормотворчість щодо визнання результатів освітньої та наукової діяльності закладів вищої духовної освіти

Розділ 5. Майбутнє богословської освіти в Україні

5.1. Сучасний контекст богослов’я та богословської освіти в Україні

5.2. Світськість і конфесійність в теорії і практиці богословської освіти

5.3. Основні лінії майбутнього розвитку богословської освіти в Україні

Висновки

Список використаних джерел

Список опублікованих праць за темою монографії

Керівництву закладів вищої духовної освіти