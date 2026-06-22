В настоящий сборник включено около 80 документов, посвященных событиям в Сурожской епархии Русской Православной Церкви в период с 2001 по 2006 год. Эти события стали предметом широкого обсуждения в прессе, однако оценки происходящего далеко не всегда основаны на документальных свидетельствах. Достаточно полной подборки документов по Сурожским событиям, продолжавшимся в течение нескольких лет и еще не завершившимся, до настоящего времени не было, и настоящий сборник призван восполнить этой пробел.

Значение событий, которым посвящен сборник, выходит далеко за рамки епархии Русской Православной Церкви в Великобритании. Эти события обострили многолетнее противостояние между Московским и Константинопольским Патриархатами, поставили под угрозу единство мирового Православия. Были ли Сурожские события результатом стечения обстоятельств, вмешательства Москвы во внутренние дела епархии, межэтнических противоречий внутри епархии, или они были плодом действий одного лица - епископа Василия (Осборна)? Была ли это «Сурожская смута», или с самого начала это был, по выражению автора одного из материалов, «казус Василия Осборна» - казус, поставивший мировое Православие на грань раскола? Документы, включенные в сборник, дают ответы на эти вопросы.

Хроника Сурожской смуты. Материалы и документы, посвященные событиям в Сурожской епархии Московского Патриархата (2001-2006 гг.).

(Серия «Богословская и церковно-историческая библиотека»)

СПб. : Алетейя, 2007. — 312 с.

ISBN 978-5-903354-49-8

Хроника Сурожской смуты. Материалы и документы, посвященные событиям в Сурожской епархии Московского Патриархата (2001-2006 гг.). - Содержание

От составителей

19 марта 2001 года: Митрополит Сурожский Антоний. Письмо Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию

27 декабря 2001 года: Журнал заседания Священного Синода Русской Православной Церкви

14 января 2002 года: Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Слово при вручении архипастырского жезла новопоставленному епископу Керченскому Илариону

22 января 2002 года: Епископ Сергиевский Василий (Осборн). Письмо духовенству Сурожской епархии

Май 2002 года: Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Письмо митрополиту Сурожскому Антонию

16 июня 2002 года: Заявление Епархиального Совета Сурожской епархии под председательством епископа Сергиевского Василия (Осборна)

Июнь 2002 года: Письмо прихожан Лондонского собора Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию

Июнь 2002 года: Письмо прихожан Петропавловского храма в Дублине (Ирландия) председателю ОВЦС митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу

Июнь 2002 года: Реакция духовенства и мирян Сурожской епархии на события первой половины 2002 года

Июль 2002 года: Письмо прихожан Сурожской епархии Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию

17 июля 2002 года: Журналы заседания Священного Синода Русской Православной Церкви

Август 2002 года: Епископ Подольский Иларион (Алфеев). Сурожская смута

Сентябрь 2002 года: Епископ Подольский Иларион (Алфеев). «Вся эта история напоминала кошмарный сон»

Ноябрь 2002 года: Письмо прихожан Лондонского Собора Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию

10 ноября 2002 года: Митрополит Сурожский Антоний. «Мысли о переходе в другую юрисдикцию у меня никогда не было»

28 ноября 2002 года: Митрополит Сурожский Антоний. «Наша Сурожская епархия останется верной Русской Церкви до конца!»

30 ноября 2002 года: Митрополит Сурожский Антоний. Обращение к членам Епархиальной Ассамблеи Сурожской епархии

1 декабря 2002 года: Митрополит Сурожский Антоний. О задачах окормления русских в Лондоне

8 декабря 2002 года: Предложения священников по более эффективному управлению Сурожской епархией

Декабрь 2002 года: Епископ Подольский Иларион (Алфеев). Комментарий к «Предложениям священников по более эффективному управлению Сурожской епархией»

11 декабря 2002 года: Священник Джон Джиллионс. Письмо епископу Василию (Осборну)

12 января 2003 года: Протокол приходского собрания Лондонского собора

15 января 2003 года: Письмо прихожан Лондонского собора Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию

31 января 2003 года: Письмо клириков и мирян Сурожской епархии Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию

31 января 2003 года: Обращение клириков и мирян Сурожской епархии к митрополиту Сурожскому Антонию

30 июля 2003 года: Журнал № 34 заседания Священного Синода Русской Православной Церкви

4 августа 2003 года: Епископ Сергиевский Василий (Осборн). «Владыка Антоний завещал нам служить Богу и людям в лоне Русской Православной Церкви»

5 августа 2003 года: Протоиерей Владимир Архипов. «Нельзя исключить, что приходы Сурожской епархии примут решение уйти в Константинопольский Патриархат»

Декабрь 2003 года: Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Письмо прихожанам Лондонского собора

1 января 2004 года: Михаил Сарни, Михаил Перегудов. Сурожская епархия: взгляд изнутри

Декабрь 2005-май 2006 года: Хроника событий в Лондонском соборе

8 декабря 2005 года: Протоиерей Андрей Тетерин. Письмо Приходскому совету Лондонского Свято-Успенского собора

13 декабря 2005 года: Письмо прихожан Лондонского собора епископу Сергиевскому Василию (Осборну)

23 февраля 2006 года: Открытое письмо прихожан Лондонского собора Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию

Апрель 2006 года: Открытое письмо прихожан Лондонского собора епископу Василию (Осборну)

10 апреля 2006 года: Епископ Сергиевский Василий (Осборн). Письмо Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II

24 апреля 2006 года: Епископ Сергиевский Василий (Осборн). Письмо Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II

2 мая 2006 года: Епископ Сергиевский Василий (Осборн). Письмо Святейшему Патриарху Константинопольскому Варфоломею I

4 мая 2006 года: Епископ Сергиевский Василий (Осборн). Интервью газете «НГ-Религии»

5 мая 2006 года: Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Письмо епископу Сергиевскому Василию (Осборну)

9 мая 2006 года: Информационное сообщение Московской Патриархии

13 мая 2006 года: Журнал № 31 заседания Священного Синода Русской Православной Церкви

14 мая 2006 года: Архиепископ Корсунский Иннокентий (Васильев), временно управляющий Сурожской епархией. Слово после Божественной Литургии в Лондонском соборе

15 мая 2006 года: Архиепископ Корсунский Иннокентий (Васильев). Обращение к духовенству и всем чадам Сурожской епархии Русской Православной Церкви

15 мая 2006 года: Архиепископ Корсунский Иннокентий (Васильев). Обращение к клиру Сурожской епархии

16 мая 2006 года: Епископ Василий (Осборн). Открытое письмо членам Сурожской епархии

17 мая 2006 года: Епископ Венский и Австрийский Иларион (Алфеев). Бог поругаем не бывает

19 мая 2006 года: Епископ Василий (Осборн). Интервью религиозной программе русской службы ВВС «Вера и век»

20 мая 2006 года: Священник Рафаил Армор. О «Декларации членов Епархиального Совета»

20 мая 2006 года: Мария Донченко. «Владыка Василий планировал свою акцию задолго»

25 мая 2006 года: Юлия Чисхолм. «Господи, помоги нам пережить это трудное время!»

26 мая 2006 года: Георгий Чабакаури. «Владыка Василий не выполнил завет митрополита Антония хранить верность Матери-Церкви»

28 мая 2006 года: Никита Кривошеий. Блажен, кто посетил сей мир

Май 2006 года: Священник Петр Исаков. Неугодная паства

Май 2006 года: Сергей Чапнин. Кто позаботится о русской пастве?

Май 2006 года: Обращение ко всем прихожанам Сурожской епархии

Май 2006 года: Ника О. Мой личный опыт

8 июня 2006 года: Пресс-релиз Константинопольского Патриархата по делу о прошении епископа Сергиевского Василия

9 июня 2006 года: Сообщение Совета Архиепископии русских приходов в Западной Европе (Константинопольский Патриархат) о епископе Василии (Осборне)

9 июня 2006 года: Информационное сообщение: Епископ Василий (Осборн) принят в юрисдикцию Константинопольского Патриархата

10 июня 2006 года: Письмо членов Лондонского прихода в поддержку архиепископа Керченского Анатолия

11 июня 2006 года: Архиепископ Корсунский Иннокентий (Васильев). Обращение к клирикам и всем чадам Сурожской епархии

11 июня 2006 года: Архиепископ Корсунский Иннокентий (Васильев). Обращение к членам Епархиальной Ассамблеи Сурожской епархии

12 июня 2006 года: Журнал № 32 Заседания Священного Синода Русской Православной Церкви

15 июня 2006 года: Протоиерей Всеволод Чаплин о ситуации в Сурожской епархии

16 июня 2006 года: Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Обращение к клиру и мирянам Сурожской епархии

17 июня 2006 года: Обращение Епархиальной Ассамблеи Сурожской епархии к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию

20 июня 2006 года: Максим Доронин. Сурож: раскол для единства?

20 июня 2006 года: Владимир Кабаков. Отделение, а не развод

26 июня 2006 года: Священник Михаил Дудко. «Мы надеемся на благополучное каноническое разрешение конфликта в Сурожской епархии»

27 июня 2006 года: Валерий Коновалов. Сурожский парадокс

19 июля 2006 года: Павел Круг. Казус Василия Осборна

19 июля 2006 года: Журнал №75 заседания Священного Синода

19 июля 2006 года: Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с решением Священного Синода Константинопольского Патриархата о принятии в свою юрисдикцию епископа Василия (Осборна)

23 июля 2006 года: Священник Михаил Дудко. «Епископ Василий уходит от ответственности, чтобы сохранить личный комфорт»

23 июля 2006 года: Архиепископ Корсунский Иннокентий (Васильев). Обращение к клиру и пастве Сурожской епархии

22 августа 2006 года: Сообщение Службы Коммуникации ОВЦС МП о работе комиссии по расследованию кризисной ситуации в Сурожской епархии

22 августа 2006 года: Служба коммуникации Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата публикует выдержки из материалов Комиссии по расследованию ситуации в Сурожской епархии

5 сентября 2006 года: Николай Кульман. Интервью Интернет-порталу Православие.ру

8 сентября 2006 года: Андрей Романов. Москва и Константинополь слезам не верят

Хроника Сурожской смуты. Материалы и документы, посвященные событиям в Сурожской епархии Московского Патриархата (2001-2006 гг.). - 19 марта 2001 года: Митрополит Сурожский Антоний. Письмо Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию

Ваше Святейшество, Глубокочтимый и дорогой Владыко!

За последнее десятилетие я обращался к Вашему Святейшеству несколько раз с просьбой об освобождении меня от управления Сурожской Епархии с тем, чтобы заботу о ней и дальнейшее творческое строительство перенял более молодой и крепкий Епископ.

Отказ Ваш я всегда принимал с пониманием и готовностью не отклоняться от данного мне поручения еще покойным предшественником Вашим, Патриархом Алексием (Симанским). Я теперь возвращаюсь к вопросу о моем освобождении от должности, которая все быстрей становится мне непосильна.

Дело в том, что за последний год мои силы истощились. Телом все больше овладевает неистощимая усталость. Работоспособность страшно уменьшилась и уходит на убыль. Память моя, которая была такая ясная и точная, гаснет. Я это слово употребляю не без боли: я забываю имена самых близких, коротко знакомых мне людей, забываю слова. Теряюсь в мелочах. Люди этого не замечают еще ввиду того, что я владею собой, но даже во время Богослужений мне должны помогать сослужащие мне Архиереи и Священники: Владыка Анатолий вслух читает Тайные Молитвы с тем, чтобы я не запутался в них, Дьякон напоминает о словах и действиях, когда я колеблюсь. Стоять я по-прежнему в течение всей службы не могу. Правда, я еще могу складно проповедовать и продолжаю осмысленно вести Беседы, на которые приходят многие. Но слышу я не так хорошо, и поэтому я перестал исповедовать, так как иначе личная Исповедь превращается в публичную. Людей я на Духовные беседы принимаю редко и в малости, тогда как в прошлом я таким встречам уделял вплоть до десяти часов в день. Кроме того, состав Прихода и Епархии несколько изменился за последние годы. В Лондоне в обычное Воскресенье бывает до четырех, а порой до шести сот человек, а на Пасху в храме и перед Церковью собралось около четырех тысяч с половиной. Кроме того, ввиду жизненности нашего Прихода, все возрастает число Православных других национальностей (нам приходилось совершать Бракосочетание на восьми языках!). То же самое в меньшем масштабе можно сказать о всех Приходах и Общинах Епархии. Все эти и другие обстоятельства требуют «перестройку» не административную, а внутреннюю под импульсом свежей мысли и крепких сил как духовных, так и физических.

Я, поэтому, решаюсь просить Вас назначить на Сурожскую Кафедру Владыку Василия (Сергиевского), разрешить мне остаться в Епархии с тем, чтобы для начала не было ни у кого чувства растерянности, и чтобы мне продолжать в пределах моих сил вести занятия и пастырскую деятельность. Я с Владыкой Василием обсуждал открывающиеся перед нами возможности, и он (не я) хотел бы, чтобы я до времени, освобожденный от непосильных мне задач, продолжал обновлять Епархию.

Но на этом не кончаются мои просьбы. Я хочу просить Вас, Владыко, назначить в Англию Викарием Сурожским Игумена Илариона. Нам необходим Русский Епископ в помощь Архиепископу Анатолию и новому Епархиальному Архиерею. Число Русских настолько увеличилось, что ни я, ни Владыка Анатолий не можем осилить пастырскую работу, требующую обучения и духовного образования вновь прибывающих Россиян. Из прилагаемого письма Вы увидите, что Кембриджский Университет готов его обеспечить содержанием на три года, с тем, чтобы он возглавил основанный нашей Епархией Богословский Институт, открытый всем православным и с большим успехом, возрастая, постоянно ведущий богословскую работу. (О ней сможет Вам подробно рассказать Владыка Василий.) Отец Иларион уже известен в Англии своими Богословскими трудами, и его возглавление Института позволит нам одержать новую победу над притязаниями Константинополя на гегемонию в Православном мире.

Прошу Вас, дорогой Владыко, не откладывать этих решений. Я до сих пор никогда не обращался к Вам с такой настойчивостью, но время теперь не терпит: я ухожу на убыль, а горизонты открываются все шире и глубже.

Я пишу письмо на ту же тему и Владыке Кириллу, так как О. Иларион - его самый ближайший сотрудник.

Прилагаю на отдельном листе просьбу о даровании к Пасхе Церковных наград некоторым членам Духовенства и Мирянам. Не откажите!

Испрашивая Ваших молитв и благословения и мне самому и всей Вашей Пастве Сурожской, осмеливаюсь послать Вам неизменную любовь и преданность.

Сомолитвенник Ваш и искренний друг

+ Антоний, Митрополит Сурожский