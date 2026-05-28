Хуанг - Руководство по динамичной молитве

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Educational

«Руководство по динамичной молитве» предназначено для лидеров служений, которые хотят восстановить живую, евангельски укорененную и царствоцентричную молитвенную культуру в церкви. Пособие показывает, что молитва не должна быть лишь вступлением или завершением собрания, но призвана пронизывать всю жизнь общины, формируя учеников, лидеров и миссионерское служение.

Авторы предлагают практический инструктаж по обучению молитве: от личной молитвенной жизни лидера до совместной молитвы церкви и молитвенного служения городу. Особое внимание уделено малым группам, разным стилям молитвы и обучения, духовному лидерству, молитвенному планированию и преодолению препятствий, мешающих церкви стать «домом молитвы для всех народов».

Хуанг Джастин, Смед Джон – Руководство по динамичной молитве – Обучающее пособие для лидеров служений

Хуанг Джастин, Смед Джон, совместно с Лин Ийин. Руководство по динамичной молитве: обучающее пособие для лидеров служений. – Prayer Current, [б. г.]. – 38 с.

ISBN 978-0-9918662-0-5

Хуанг Джастин, Смед Джон – Руководство по динамичной молитве – Содержание

    1. Основы обучения молитве

    • Зачем нужен инструктаж по динамичной молитве?

    • Что такое царствоцентричная молитва

    • Ритм Евангелия, молитвы и миссии Церкви

    • Структура молитвенного движения

    • Зачем нужен инструктаж для обучения молитве

    1. Качества молитвенного лидера

    • Составляющие духовного лидерства

    • 5 ключевых качеств эффективного молитвенного лидера

    • Профиль молитвенного лидера

    1. Навыки молитвенного лидера

    • Как обучал людей Иисус

    • Обучение молитве в малых группах

    • Основные правила молитвы в группах

    • Короткие сегменты и практическое обучение

    • Стили обучения и стили молитвы

    • Соблюдение приоритета молитвы

    • Соблюдение приоритета Евангелия

    • Соблюдение приоритета Царства Божьего

    • Соблюдение приоритета миссии Церкви

    • Применение на практике и дружеский отклик

    • Тренировка культуры молитвы

    • Составление корпоративного молитвенного плана

    • Устранение молитвенных препятствий

    • Библиография и рекомендованное чтение

Added 28.05.2026
Author brat Vadim
Comments (1 comment)

zalservik 12 hours ago
Благодарю.

