Хуанг - Руководство по динамичной молитве
«Руководство по динамичной молитве» предназначено для лидеров служений, которые хотят восстановить живую, евангельски укорененную и царствоцентричную молитвенную культуру в церкви. Пособие показывает, что молитва не должна быть лишь вступлением или завершением собрания, но призвана пронизывать всю жизнь общины, формируя учеников, лидеров и миссионерское служение.
Авторы предлагают практический инструктаж по обучению молитве: от личной молитвенной жизни лидера до совместной молитвы церкви и молитвенного служения городу. Особое внимание уделено малым группам, разным стилям молитвы и обучения, духовному лидерству, молитвенному планированию и преодолению препятствий, мешающих церкви стать «домом молитвы для всех народов».
Хуанг Джастин, Смед Джон – Руководство по динамичной молитве – Обучающее пособие для лидеров служений
Хуанг Джастин, Смед Джон, совместно с Лин Ийин. Руководство по динамичной молитве: обучающее пособие для лидеров служений. – Prayer Current, [б. г.]. – 38 с.
ISBN 978-0-9918662-0-5
Хуанг Джастин, Смед Джон – Руководство по динамичной молитве – Содержание
Основы обучения молитве
Зачем нужен инструктаж по динамичной молитве?
Что такое царствоцентричная молитва
Ритм Евангелия, молитвы и миссии Церкви
Структура молитвенного движения
Зачем нужен инструктаж для обучения молитве
Качества молитвенного лидера
Составляющие духовного лидерства
5 ключевых качеств эффективного молитвенного лидера
Профиль молитвенного лидера
Навыки молитвенного лидера
Как обучал людей Иисус
Обучение молитве в малых группах
Основные правила молитвы в группах
Короткие сегменты и практическое обучение
Стили обучения и стили молитвы
Соблюдение приоритета молитвы
Соблюдение приоритета Евангелия
Соблюдение приоритета Царства Божьего
Соблюдение приоритета миссии Церкви
Применение на практике и дружеский отклик
Тренировка культуры молитвы
Составление корпоративного молитвенного плана
Устранение молитвенных препятствий
Библиография и рекомендованное чтение
