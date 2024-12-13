Как-то мне попался текст человека, который спрашивает: «Что дает религия человеку? Обязательно ли верить в мистические создания, уповая на их заботу и благосклонность, а не надеяться на собственные силы и знания? Можно ли прожить без веры в высшие силы и при этом достичь определенного успеха в жизни, не превратиться в морального урода и стать достойным членом общества? В чем разница между человеком, прожившим без веры, и религиозным праведником? Чем второй лучше первого?»

Мы, конечно, можем начать с самого простого — религия (христианство, во всяком случае) дает человеку покаяние. Есть множество людей, которые вели безнравственный (если не прямо преступный) образ жизни, спивались, сидели в тюрьме, а потом покаялись и уверовали, и их жизнь глубоко изменилась. Неверующий, конечно, может быть добропорядочным человеком, заботливым семьянином, законопослушным гражданином. Но никто не становится добропорядочным под влиянием неверия. Никто не расскажет вам о том, как он сидел в тюрьме за свои преступления, а к ним приехал лектор по научному атеизму, прочитал лекцию, — и она сделала бывшего преступника порядочным человеком. Никто не поделится рассказом о том, как он спивался и почти умер, но тут ему возвестили, что Бога нет, он глубоко осознал это послание, оставил свой порок и теперь живет нравственно и счастливо.

Но вопрос, который ставит автор, глубже, — может быть, даже глубже, чем он сам отдает себе в этом отчет. Вопросы о том, кем быть лучше, а кем хуже, кто достойный член общества, а кто моральный урод, — это вопросы о ценностях. Мы все их ставим — и атеисты, конечно, не исключение. Проблема в том, что атеизм — как мировоззрение — неизбежно делает такие вопросы бессмысленными. Если мы вообще говорим о ценностях — мы неизбежно упираемся в религию. Поговорим об этом подробнее.

Худиев, Сергей Львович - Что мы ответим атеистам – Почему христианство истинно, а атеизм ошибочен

Москва : Эксмо, 2024. — 384 с. — (Блогосфера веры).

ISBN 978-5-04-192081-4

Худиев, Сергей Львович - Что мы ответим атеистам – Содержание

Предисловие

А ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НУЖНА РЕЛИГИЯ?

Вопросы о фактах и вопросы о ценностях

Почему убивать младенцев неправильно?

Ценности и предпочтения

Мир без Бога – это мир без ценностей

Атеизм и жизнь в самообмане

Источник истины

Итак, зачем нужна религия?

ВЕРУЮЩИЕ И АТЕИСТЫ: НА КОМ ЛЕЖИТ БРЕМЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?

Кто должен обосновывать свою позицию

Какие доказательства мы готовы принять?

Наука, сциентизм и материализм

Почему Бога нельзя показать в пробирке

Миф о разработчиках

Сциентизм и почему он ложен

Материализм есть вера без доказательств

Материализм или теизм – на что указывает наш опыт?

Есть ли у вас выбор, читать это или нет?

Квалиа и интенциональность

Как природный процесс может быть «должен» или «виноват»?

Опыт переживания ценностей

Наш нравственный опыт указывает на Законодателя и Судию

Красота указывает на Художника творения

Духовный опыт и возражения против него

ПЕРЕРАСТАЯ ДОКИНЗА

О феномене докинзианского атеизма

Игнорирование оппонентов

Безграмотность как принцип

О лозунгах, притворяющихся аргументами

В какого именно Бога?

Исторически безграмотные аналогии

Если бы ты родился в другом месте...

Аналогии между верой в Бога и верой в фей неосновательны

Докинз, Юм и экстраординарные утверждения

Кольцевой аргумент

Нарушают ли чудеса законы природы?

Абсолютизация ограниченного опыта

Как мы определяем вероятность?

Абсолютный запрет на сверхъестественное

Чудеса, в которые мы сами не верим

Роковые дефекты аргумента Юма против чудес

Докинз и Библия: Ветхий Завет

Жертвоприношение Авраама

Истребление хананеев

Библия – не сборник цитат

Докинз и Библия: Новый Завет

Проклятие смоковницы

Почему мы отвергаем апокрифы?

Иуда и Божий замысел

Были ли у Холокоста христианские корни?

Искупление: почему бы просто не простить?

Библия и проблема атеистического морализма

Докинз и этика: можно ли быть добрым, если добра не существует?

Можно ли быть хорошим без Бога?

Небесный полицейский

Ценность красоты

Утилитаризм, аборты и ценность человеческой жизни

Этика утилитаризма и ее роковые дефекты

Лучше ли человек овцы?

Разрыв в либеральном мировоззрении

Бог есть, и жизнь любого человека стоит того, чтобы быть прожитой

Ценностные суждения в мире без ценностей

Борьба Докинза с «соблазном замысла»

Тонкая настройка Вселенной

Главный аргумент Докинза

Ложные аналогии и другие риторические приемы

Похоже ли Откровение на «испорченный телефон»?

Избирательное недоверие

Происхождение религии: объяснение путем ложных аналогий

Интеллектуальный Питер Пэн

«БОРЬБА РЕЛИГИИ И НАУКИ» – САМЫЙ УСПЕШНЫЙ ФЕЙК В ИСТОРИИ

«Все знают, что инквизиция сжигала ученых», – откуда?

Происхождение мифа

Оценка «тезиса конфликта» историками науки

«Мученики науки» – а были ли они?

Запрещала ли Церковь врачам вскрывать тела усопших?

Учила ли Церковь, что Земля – плоская?

Запрещала ли Церковь обезболивание при родах?

Доказывает ли «дело Галилея» тезис о «войне науки и религии»?

«Конфликт науки и религии» – как настолько ложный тезис может быть так популярен?

ТЕИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Почему наука родилась именно в Европе?

Как не заблудиться в двух натурализмах

Принципы, лежащие в основании науки, и их библейские корни

Вера в рациональную упорядоченность мироздания

Вера в способность разума познавать истину

Свободная воля

Вера в оправданность наблюдений

Методологический натурализм

Основания науки лежат за пределами ее самой

Наука и религия: реальные и воображаемые конфликты

Конфликт чего и чего?

Наука противоречит религиозным догмам?

Предполагаемый конфликт на уровне метода

Предполагаемый конфликт на уровне объяснений

Конфликт на уровне научных теорий: расизм и евгеника

Идеологизация науки

Так есть ли конфликт?

О НАИВНОМ БИОЛОГИЗАТОРСТВЕ

Сейчас мы эту вашу религиозную сову разъясним

Что значит «объяснить»?

Самоопровержение биологизаторства

МОЗГ, НЕЙРОНАУКА И БЕССМЕРТНАЯ ДУША

Наука опровергла существование души?

Физикализм и дуализм

Дуализм – позиция по умолчанию

Разница между ментальным и физическим

Почему ментальное невозможно свести к физическому

Каково быть летучей мышью?

Проблема свободной воли

Корреляция между мозгом и сознанием

Эксперименты Либета и неизбежность свободной воли

Почему наука не занимается вашей бессмертной душой

РАЗЪЯСНИЛА ЛИ НАУКА ДУХОВНЫЙ ОПЫТ?

Благочестивая зараза

«Шлем Бога» – сеанс материализма с его последующим разоблачением

От осторожности к категоричности

«Разъяснительство» как идеологическая практика

Подразумеваемый материализм

Наивный сциентизм

Смешение разнородных явлений

О каком духовном опыте мы говорим

Самоотрицание материализма

ВЕРА В СВОЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО

Я ль на свете всех умнее, или о подростковом атеизме

Ловушка иллюзорной очевидности

КАК МОЖНО ВЕРИТЬ В БОГА В XXI ВЕКЕ?

Немодная религия

Хронологический снобизм

Предполагаемая неуместность веры

Устарела ли моногамия?

Для чего вера больше не нужна

Религия – это не протонаука

Для чего нужна вера

ВОЗМОЖНО ЛИ «НАУЧНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ»?

«Картина мира» и «мировоззрение» — не одно и то же

Ненаучные причины «борьбы науки и религии»

Что такое научная картина мира

Научная картина мира и философия материализма

Религия сциентизма

Неполнота научной картины мира

ВЕРУЮЩИЕ – ЖЕРТВЫ ВНУШЕНИЯ?

О «психологических» объяснениях веры в Бога

Реальность никак не зависит от психологии

Заранее подразумеваемый атеизм

Иллюзия неуязвимости

Почему бы не считать атеистов «жертвами внушения»?

Когда вам кажется, что все кристально ясно...

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РЕЛИГИЯ ДУШЕВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ?

Бредовая иллюзия?

Могут ли в Церкви быть душевнобольные люди

Что говорят специалисты

Очевидные различия между психопатологией и мистическим опытом

Почему воинствующим атеистам так дорого это заблуждение

МОЖЕТ ЛИ АТЕИСТ БЫТЬ НРАВСТВЕННЫМ?

Может ли неверующий поступать добродетельно?

Можно ли быть добрым без Бога?

Инерция христианской культуры

Может ли неверие кого-нибудь исправить?

Должен ли хороший человек стремиться к истине?

Достаточно ли быть просто хорошим?

ХРИСТИАНСТВО И «ЯЗЫЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ»

Старый, но популярный довод

Утнапиштим – шумерский Ной и языческая история Потопа

Христос и Аполлоний Тианский – натянутые параллели

Шестнадцать спасителей, выдуманных Керси Грейвсом

Рождество и непобедимое солнце

Внешнее сходство – Исида и Богородица

Почему довод «от аналогий» вообще ошибочен

БИБЛИЯ, УГНЕТЕНИЕ И «ГЕРМЕНЕВТИКА ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТИ»

Мизогинная Библия?

Ошибки интерпретации – намеренные или нет

Кто ищет, тот всегда найдет

Богатство ложных интерпретаций

Что, если попробовать понять?

АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ

От Ленина до Хитченса

Великий миф атеизма

Охотники и собиратели

Опора на устоявшиеся черные легенды

Вера в сверхъестественное и охота на ведьм

Религия – причина всех войн?

Отказ всерьез рассмотреть опыт ХХ века

БЫЛ ЛИ КОММУНИЗМ АТЕИСТИЧЕСКИМ?

Странный исторический провал

Светлое царство «научного атеизма» — я там уже был

Почему атеистам приходится отрицать очевидное

Атеистический миф и историческая реальность

ПОЧЕМУ БОГ НЕ ОТКРОЕТ СЕБЯ ЯВНО?

Аргумент от сокрытости

Человеческий грех: подавляя истину неправдою

Личное противление

Общее противление

Принципиальная непринудительность веры

Свидетельство непреодолимой силы?

Необходимость постепенного возрастания

Настроиться на сигнал

Примечания