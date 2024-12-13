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Худиев - Что мы ответим атеистам

Худиев, Сергей Львович - Что мы ответим атеистам – Почему христианство истинно, а атеизм ошибочен
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, Philosophy
Как-то мне попался текст человека, который спрашивает: «Что дает религия человеку? Обязательно ли верить в мистические создания, уповая на их заботу и благосклонность, а не надеяться на собственные силы и знания? Можно ли прожить без веры в высшие силы и при этом достичь определенного успеха в жизни, не превратиться в морального урода и стать достойным членом общества? В чем разница между человеком, прожившим без веры, и религиозным праведником? Чем второй лучше первого?»
Мы, конечно, можем начать с самого простого — религия (христианство, во всяком случае) дает человеку покаяние. Есть множество людей, которые вели безнравственный (если не прямо преступный) образ жизни, спивались, сидели в тюрьме, а потом покаялись и уверовали, и их жизнь глубоко изменилась. Неверующий, конечно, может быть добропорядочным человеком, заботливым семьянином, законопослушным гражданином. Но никто не становится добропорядочным под влиянием неверия. Никто не расскажет вам о том, как он сидел в тюрьме за свои преступления, а к ним приехал лектор по научному атеизму, прочитал лекцию, — и она сделала бывшего преступника порядочным человеком. Никто не поделится рассказом о том, как он спивался и почти умер, но тут ему возвестили, что Бога нет, он глубоко осознал это послание, оставил свой порок и теперь живет нравственно и счастливо.
Но вопрос, который ставит автор, глубже, — может быть, даже глубже, чем он сам отдает себе в этом отчет. Вопросы о том, кем быть лучше, а кем хуже, кто достойный член общества, а кто моральный урод, — это вопросы о ценностях. Мы все их ставим — и атеисты, конечно, не исключение. Проблема в том, что атеизм — как мировоззрение — неизбежно делает такие вопросы бессмысленными. Если мы вообще говорим о ценностях — мы неизбежно упираемся в религию. Поговорим об этом подробнее.

Худиев, Сергей Львович - Что мы ответим атеистам – Почему христианство истинно, а атеизм ошибочен

Москва : Эксмо, 2024. — 384 с. — (Блогосфера веры).
ISBN 978-5-04-192081-4

Худиев, Сергей Львович - Что мы ответим атеистам – Содержание

Предисловие
А ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НУЖНА РЕЛИГИЯ?
  • Вопросы о фактах и вопросы о ценностях
  • Почему убивать младенцев неправильно?
  • Ценности и предпочтения
  • Мир без Бога – это мир без ценностей
  • Атеизм и жизнь в самообмане
  • Источник истины
  • Итак, зачем нужна религия?
ВЕРУЮЩИЕ И АТЕИСТЫ: НА КОМ ЛЕЖИТ БРЕМЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?
  • Кто должен обосновывать свою позицию
  • Какие доказательства мы готовы принять?
  • Наука, сциентизм и материализм
  • Почему Бога нельзя показать в пробирке
  • Миф о разработчиках
  • Сциентизм и почему он ложен
  • Материализм есть вера без доказательств
  • Материализм или теизм – на что указывает наш опыт?
  • Есть ли у вас выбор, читать это или нет?
  • Квалиа и интенциональность
  • Как природный процесс может быть «должен» или «виноват»?
  • Опыт переживания ценностей
  • Наш нравственный опыт указывает на Законодателя и Судию
  • Красота указывает на Художника творения
  • Духовный опыт и возражения против него
ПЕРЕРАСТАЯ ДОКИНЗА
  • О феномене докинзианского атеизма
  • Игнорирование оппонентов
  • Безграмотность как принцип
  • О лозунгах, притворяющихся аргументами
  • В какого именно Бога?
  • Исторически безграмотные аналогии
  • Если бы ты родился в другом месте...
  • Аналогии между верой в Бога и верой в фей неосновательны
  • Докинз, Юм и экстраординарные утверждения
  • Кольцевой аргумент
  • Нарушают ли чудеса законы природы?
  • Абсолютизация ограниченного опыта
  • Как мы определяем вероятность?
  • Абсолютный запрет на сверхъестественное
  • Чудеса, в которые мы сами не верим
  • Роковые дефекты аргумента Юма против чудес
  • Докинз и Библия: Ветхий Завет
  • Жертвоприношение Авраама
  • Истребление хананеев
  • Библия – не сборник цитат
  • Докинз и Библия: Новый Завет
  • Проклятие смоковницы
  • Почему мы отвергаем апокрифы?
  • Иуда и Божий замысел
  • Были ли у Холокоста христианские корни?
  • Искупление: почему бы просто не простить?
  • Библия и проблема атеистического морализма
  • Докинз и этика: можно ли быть добрым, если добра не существует?
  • Можно ли быть хорошим без Бога?
  • Небесный полицейский
  • Ценность красоты
  • Утилитаризм, аборты и ценность человеческой жизни
  • Этика утилитаризма и ее роковые дефекты
  • Лучше ли человек овцы?
  • Разрыв в либеральном мировоззрении
  • Бог есть, и жизнь любого человека стоит того, чтобы быть прожитой
  • Ценностные суждения в мире без ценностей
  • Борьба Докинза с «соблазном замысла»
  • Тонкая настройка Вселенной
  • Главный аргумент Докинза
  • Ложные аналогии и другие риторические приемы
  • Похоже ли Откровение на «испорченный телефон»?
  • Избирательное недоверие
  • Происхождение религии: объяснение путем ложных аналогий
  • Интеллектуальный Питер Пэн
«БОРЬБА РЕЛИГИИ И НАУКИ» – САМЫЙ УСПЕШНЫЙ ФЕЙК В ИСТОРИИ
  • «Все знают, что инквизиция сжигала ученых», – откуда?
  • Происхождение мифа
  • Оценка «тезиса конфликта» историками науки
  • «Мученики науки» – а были ли они?
  • Запрещала ли Церковь врачам вскрывать тела усопших?
  • Учила ли Церковь, что Земля – плоская?
  • Запрещала ли Церковь обезболивание при родах?
  • Доказывает ли «дело Галилея» тезис о «войне науки и религии»?
  • «Конфликт науки и религии» – как настолько ложный тезис может быть так популярен?
ТЕИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
  • Почему наука родилась именно в Европе?
  • Как не заблудиться в двух натурализмах
  • Принципы, лежащие в основании науки, и их библейские корни
  • Вера в рациональную упорядоченность мироздания
  • Вера в способность разума познавать истину
  • Свободная воля
  • Вера в оправданность наблюдений
  • Методологический натурализм
  • Основания науки лежат за пределами ее самой
  • Наука и религия: реальные и воображаемые конфликты
  • Конфликт чего и чего?
  • Наука противоречит религиозным догмам?
  • Предполагаемый конфликт на уровне метода
  • Предполагаемый конфликт на уровне объяснений
  • Конфликт на уровне научных теорий: расизм и евгеника
  • Идеологизация науки
  • Так есть ли конфликт?
О НАИВНОМ БИОЛОГИЗАТОРСТВЕ
  • Сейчас мы эту вашу религиозную сову разъясним
  • Что значит «объяснить»?
  • Самоопровержение биологизаторства
МОЗГ, НЕЙРОНАУКА И БЕССМЕРТНАЯ ДУША
  • Наука опровергла существование души?
  • Физикализм и дуализм
  • Дуализм – позиция по умолчанию
  • Разница между ментальным и физическим
  • Почему ментальное невозможно свести к физическому
  • Каково быть летучей мышью?
  • Проблема свободной воли
  • Корреляция между мозгом и сознанием
  • Эксперименты Либета и неизбежность свободной воли
  • Почему наука не занимается вашей бессмертной душой
РАЗЪЯСНИЛА ЛИ НАУКА ДУХОВНЫЙ ОПЫТ?
  • Благочестивая зараза
  • «Шлем Бога» – сеанс материализма с его последующим разоблачением
  • От осторожности к категоричности
  • «Разъяснительство» как идеологическая практика
  • Подразумеваемый материализм
  • Наивный сциентизм
  • Смешение разнородных явлений
  • О каком духовном опыте мы говорим
  • Самоотрицание материализма
ВЕРА В СВОЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО
  • Я ль на свете всех умнее, или о подростковом атеизме
  • Ловушка иллюзорной очевидности
КАК МОЖНО ВЕРИТЬ В БОГА В XXI ВЕКЕ?
  • Немодная религия
  • Хронологический снобизм
  • Предполагаемая неуместность веры
  • Устарела ли моногамия?
  • Для чего вера больше не нужна
  • Религия – это не протонаука
  • Для чего нужна вера
ВОЗМОЖНО ЛИ «НАУЧНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ»?
  • «Картина мира» и «мировоззрение» — не одно и то же
  • Ненаучные причины «борьбы науки и религии»
  • Что такое научная картина мира
  • Научная картина мира и философия материализма
  • Религия сциентизма
  • Неполнота научной картины мира
ВЕРУЮЩИЕ – ЖЕРТВЫ ВНУШЕНИЯ?
  • О «психологических» объяснениях веры в Бога
  • Реальность никак не зависит от психологии
  • Заранее подразумеваемый атеизм
  • Иллюзия неуязвимости
  • Почему бы не считать атеистов «жертвами внушения»?
  • Когда вам кажется, что все кристально ясно...
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РЕЛИГИЯ ДУШЕВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ?
  • Бредовая иллюзия?
  • Могут ли в Церкви быть душевнобольные люди
  • Что говорят специалисты
  • Очевидные различия между психопатологией и мистическим опытом
  • Почему воинствующим атеистам так дорого это заблуждение
МОЖЕТ ЛИ АТЕИСТ БЫТЬ НРАВСТВЕННЫМ?
  • Может ли неверующий поступать добродетельно?
  • Можно ли быть добрым без Бога?
  • Инерция христианской культуры
  • Может ли неверие кого-нибудь исправить?
  • Должен ли хороший человек стремиться к истине?
  • Достаточно ли быть просто хорошим?
ХРИСТИАНСТВО И «ЯЗЫЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ»
  • Старый, но популярный довод
  • Утнапиштим – шумерский Ной и языческая история Потопа
  • Христос и Аполлоний Тианский – натянутые параллели
  • Шестнадцать спасителей, выдуманных Керси Грейвсом
  • Рождество и непобедимое солнце
  • Внешнее сходство – Исида и Богородица
  • Почему довод «от аналогий» вообще ошибочен
БИБЛИЯ, УГНЕТЕНИЕ И «ГЕРМЕНЕВТИКА ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТИ»
  • Мизогинная Библия?
  • Ошибки интерпретации – намеренные или нет
  • Кто ищет, тот всегда найдет
  • Богатство ложных интерпретаций
  • Что, если попробовать понять?
АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ
  • От Ленина до Хитченса
  • Великий миф атеизма
  • Охотники и собиратели
  • Опора на устоявшиеся черные легенды
  • Вера в сверхъестественное и охота на ведьм
  • Религия – причина всех войн?
  • Отказ всерьез рассмотреть опыт ХХ века
БЫЛ ЛИ КОММУНИЗМ АТЕИСТИЧЕСКИМ?
  • Странный исторический провал
  • Светлое царство «научного атеизма» — я там уже был
  • Почему атеистам приходится отрицать очевидное
  • Атеистический миф и историческая реальность
ПОЧЕМУ БОГ НЕ ОТКРОЕТ СЕБЯ ЯВНО?
  • Аргумент от сокрытости
  • Человеческий грех: подавляя истину неправдою
  • Личное противление
  • Общее противление
  • Принципиальная непринудительность веры
  • Свидетельство непреодолимой силы?
  • Необходимость постепенного возрастания
  • Настроиться на сигнал
Примечания
Views 278
Rating 5.0 / 5
Added 13.12.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

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