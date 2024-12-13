Худиев - Что мы ответим атеистам
Как-то мне попался текст человека, который спрашивает: «Что дает религия человеку? Обязательно ли верить в мистические создания, уповая на их заботу и благосклонность, а не надеяться на собственные силы и знания? Можно ли прожить без веры в высшие силы и при этом достичь определенного успеха в жизни, не превратиться в морального урода и стать достойным членом общества? В чем разница между человеком, прожившим без веры, и религиозным праведником? Чем второй лучше первого?»
Мы, конечно, можем начать с самого простого — религия (христианство, во всяком случае) дает человеку покаяние. Есть множество людей, которые вели безнравственный (если не прямо преступный) образ жизни, спивались, сидели в тюрьме, а потом покаялись и уверовали, и их жизнь глубоко изменилась. Неверующий, конечно, может быть добропорядочным человеком, заботливым семьянином, законопослушным гражданином. Но никто не становится добропорядочным под влиянием неверия. Никто не расскажет вам о том, как он сидел в тюрьме за свои преступления, а к ним приехал лектор по научному атеизму, прочитал лекцию, — и она сделала бывшего преступника порядочным человеком. Никто не поделится рассказом о том, как он спивался и почти умер, но тут ему возвестили, что Бога нет, он глубоко осознал это послание, оставил свой порок и теперь живет нравственно и счастливо.
Но вопрос, который ставит автор, глубже, — может быть, даже глубже, чем он сам отдает себе в этом отчет. Вопросы о том, кем быть лучше, а кем хуже, кто достойный член общества, а кто моральный урод, — это вопросы о ценностях. Мы все их ставим — и атеисты, конечно, не исключение. Проблема в том, что атеизм — как мировоззрение — неизбежно делает такие вопросы бессмысленными. Если мы вообще говорим о ценностях — мы неизбежно упираемся в религию. Поговорим об этом подробнее.
Худиев, Сергей Львович - Что мы ответим атеистам – Почему христианство истинно, а атеизм ошибочен
Москва : Эксмо, 2024. — 384 с. — (Блогосфера веры).
ISBN 978-5-04-192081-4
Худиев, Сергей Львович - Что мы ответим атеистам – Содержание
Предисловие
А ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НУЖНА РЕЛИГИЯ?
- Вопросы о фактах и вопросы о ценностях
- Почему убивать младенцев неправильно?
- Ценности и предпочтения
- Мир без Бога – это мир без ценностей
- Атеизм и жизнь в самообмане
- Источник истины
- Итак, зачем нужна религия?
ВЕРУЮЩИЕ И АТЕИСТЫ: НА КОМ ЛЕЖИТ БРЕМЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?
- Кто должен обосновывать свою позицию
- Какие доказательства мы готовы принять?
- Наука, сциентизм и материализм
- Почему Бога нельзя показать в пробирке
- Миф о разработчиках
- Сциентизм и почему он ложен
- Материализм есть вера без доказательств
- Материализм или теизм – на что указывает наш опыт?
- Есть ли у вас выбор, читать это или нет?
- Квалиа и интенциональность
- Как природный процесс может быть «должен» или «виноват»?
- Опыт переживания ценностей
- Наш нравственный опыт указывает на Законодателя и Судию
- Красота указывает на Художника творения
- Духовный опыт и возражения против него
ПЕРЕРАСТАЯ ДОКИНЗА
- О феномене докинзианского атеизма
- Игнорирование оппонентов
- Безграмотность как принцип
- О лозунгах, притворяющихся аргументами
- В какого именно Бога?
- Исторически безграмотные аналогии
- Если бы ты родился в другом месте...
- Аналогии между верой в Бога и верой в фей неосновательны
- Докинз, Юм и экстраординарные утверждения
- Кольцевой аргумент
- Нарушают ли чудеса законы природы?
- Абсолютизация ограниченного опыта
- Как мы определяем вероятность?
- Абсолютный запрет на сверхъестественное
- Чудеса, в которые мы сами не верим
- Роковые дефекты аргумента Юма против чудес
- Докинз и Библия: Ветхий Завет
- Жертвоприношение Авраама
- Истребление хананеев
- Библия – не сборник цитат
- Докинз и Библия: Новый Завет
- Проклятие смоковницы
- Почему мы отвергаем апокрифы?
- Иуда и Божий замысел
- Были ли у Холокоста христианские корни?
- Искупление: почему бы просто не простить?
- Библия и проблема атеистического морализма
- Докинз и этика: можно ли быть добрым, если добра не существует?
- Можно ли быть хорошим без Бога?
- Небесный полицейский
- Ценность красоты
- Утилитаризм, аборты и ценность человеческой жизни
- Этика утилитаризма и ее роковые дефекты
- Лучше ли человек овцы?
- Разрыв в либеральном мировоззрении
- Бог есть, и жизнь любого человека стоит того, чтобы быть прожитой
- Ценностные суждения в мире без ценностей
- Борьба Докинза с «соблазном замысла»
- Тонкая настройка Вселенной
- Главный аргумент Докинза
- Ложные аналогии и другие риторические приемы
- Похоже ли Откровение на «испорченный телефон»?
- Избирательное недоверие
- Происхождение религии: объяснение путем ложных аналогий
- Интеллектуальный Питер Пэн
«БОРЬБА РЕЛИГИИ И НАУКИ» – САМЫЙ УСПЕШНЫЙ ФЕЙК В ИСТОРИИ
- «Все знают, что инквизиция сжигала ученых», – откуда?
- Происхождение мифа
- Оценка «тезиса конфликта» историками науки
- «Мученики науки» – а были ли они?
- Запрещала ли Церковь врачам вскрывать тела усопших?
- Учила ли Церковь, что Земля – плоская?
- Запрещала ли Церковь обезболивание при родах?
- Доказывает ли «дело Галилея» тезис о «войне науки и религии»?
- «Конфликт науки и религии» – как настолько ложный тезис может быть так популярен?
ТЕИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
- Почему наука родилась именно в Европе?
- Как не заблудиться в двух натурализмах
- Принципы, лежащие в основании науки, и их библейские корни
- Вера в рациональную упорядоченность мироздания
- Вера в способность разума познавать истину
- Свободная воля
- Вера в оправданность наблюдений
- Методологический натурализм
- Основания науки лежат за пределами ее самой
- Наука и религия: реальные и воображаемые конфликты
- Конфликт чего и чего?
- Наука противоречит религиозным догмам?
- Предполагаемый конфликт на уровне метода
- Предполагаемый конфликт на уровне объяснений
- Конфликт на уровне научных теорий: расизм и евгеника
- Идеологизация науки
- Так есть ли конфликт?
О НАИВНОМ БИОЛОГИЗАТОРСТВЕ
- Сейчас мы эту вашу религиозную сову разъясним
- Что значит «объяснить»?
- Самоопровержение биологизаторства
МОЗГ, НЕЙРОНАУКА И БЕССМЕРТНАЯ ДУША
- Наука опровергла существование души?
- Физикализм и дуализм
- Дуализм – позиция по умолчанию
- Разница между ментальным и физическим
- Почему ментальное невозможно свести к физическому
- Каково быть летучей мышью?
- Проблема свободной воли
- Корреляция между мозгом и сознанием
- Эксперименты Либета и неизбежность свободной воли
- Почему наука не занимается вашей бессмертной душой
РАЗЪЯСНИЛА ЛИ НАУКА ДУХОВНЫЙ ОПЫТ?
- Благочестивая зараза
- «Шлем Бога» – сеанс материализма с его последующим разоблачением
- От осторожности к категоричности
- «Разъяснительство» как идеологическая практика
- Подразумеваемый материализм
- Наивный сциентизм
- Смешение разнородных явлений
- О каком духовном опыте мы говорим
- Самоотрицание материализма
ВЕРА В СВОЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО
- Я ль на свете всех умнее, или о подростковом атеизме
- Ловушка иллюзорной очевидности
КАК МОЖНО ВЕРИТЬ В БОГА В XXI ВЕКЕ?
- Немодная религия
- Хронологический снобизм
- Предполагаемая неуместность веры
- Устарела ли моногамия?
- Для чего вера больше не нужна
- Религия – это не протонаука
- Для чего нужна вера
ВОЗМОЖНО ЛИ «НАУЧНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ»?
- «Картина мира» и «мировоззрение» — не одно и то же
- Ненаучные причины «борьбы науки и религии»
- Что такое научная картина мира
- Научная картина мира и философия материализма
- Религия сциентизма
- Неполнота научной картины мира
ВЕРУЮЩИЕ – ЖЕРТВЫ ВНУШЕНИЯ?
- О «психологических» объяснениях веры в Бога
- Реальность никак не зависит от психологии
- Заранее подразумеваемый атеизм
- Иллюзия неуязвимости
- Почему бы не считать атеистов «жертвами внушения»?
- Когда вам кажется, что все кристально ясно...
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РЕЛИГИЯ ДУШЕВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ?
- Бредовая иллюзия?
- Могут ли в Церкви быть душевнобольные люди
- Что говорят специалисты
- Очевидные различия между психопатологией и мистическим опытом
- Почему воинствующим атеистам так дорого это заблуждение
МОЖЕТ ЛИ АТЕИСТ БЫТЬ НРАВСТВЕННЫМ?
- Может ли неверующий поступать добродетельно?
- Можно ли быть добрым без Бога?
- Инерция христианской культуры
- Может ли неверие кого-нибудь исправить?
- Должен ли хороший человек стремиться к истине?
- Достаточно ли быть просто хорошим?
ХРИСТИАНСТВО И «ЯЗЫЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ»
- Старый, но популярный довод
- Утнапиштим – шумерский Ной и языческая история Потопа
- Христос и Аполлоний Тианский – натянутые параллели
- Шестнадцать спасителей, выдуманных Керси Грейвсом
- Рождество и непобедимое солнце
- Внешнее сходство – Исида и Богородица
- Почему довод «от аналогий» вообще ошибочен
БИБЛИЯ, УГНЕТЕНИЕ И «ГЕРМЕНЕВТИКА ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТИ»
- Мизогинная Библия?
- Ошибки интерпретации – намеренные или нет
- Кто ищет, тот всегда найдет
- Богатство ложных интерпретаций
- Что, если попробовать понять?
АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ
- От Ленина до Хитченса
- Великий миф атеизма
- Охотники и собиратели
- Опора на устоявшиеся черные легенды
- Вера в сверхъестественное и охота на ведьм
- Религия – причина всех войн?
- Отказ всерьез рассмотреть опыт ХХ века
БЫЛ ЛИ КОММУНИЗМ АТЕИСТИЧЕСКИМ?
- Странный исторический провал
- Светлое царство «научного атеизма» — я там уже был
- Почему атеистам приходится отрицать очевидное
- Атеистический миф и историческая реальность
ПОЧЕМУ БОГ НЕ ОТКРОЕТ СЕБЯ ЯВНО?
- Аргумент от сокрытости
- Человеческий грех: подавляя истину неправдою
- Личное противление
- Общее противление
- Принципиальная непринудительность веры
- Свидетельство непреодолимой силы?
- Необходимость постепенного возрастания
- Настроиться на сигнал
Примечания
Большое спасибо!