В этой книге я пробую изложить библейскую эсхатологию, то есть учение Писания о будущем. Как отмечено в приложении, есть три основных эсхатологических взгляда, которые по-разному воспринимают грядущее царство Божье: это царство (1) либо уже в настоящем, (2) либо придет в будущем, (3) либо одновременно есть в настоящем и грядет в будущем. Я придерживаюсь третьего взгляда, различая два аспекта царства: «уже» (царство уже сейчас первоначально установлено Христом) и «еще нет» (окончательное установление царства при втором пришествии Христа).

В соответствии с данной предпосылкой, а именно что эсхатология включает в себя реальность как настоящего, так и будущего, я разделил книгу на две части. В первой части, под названием «Эсхатология первоначального осуществления», рассматривается нынешнее состояние царства и блага, которые оно уже принесло искупленному сообществу. Во второй же части, озаглавленной «Футуристическая эсхатология», изучаются такие темы, как состояние верующего между смертью и воскресением, знамения времен, второе пришествие Христа, тысячелетнее царство, воскресение тела, последний суд и новая земля.

Минск : Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2020. — 528 с.

ISBN 978-985-7101-71-9

Энтони Хукема - Библия и будущее - Содержание

Предисловие

Часть I. Эсхатология начального осуществления

1. Эсхатология Ветхого Завета

2. Природа новозаветной эсхатологии

3. Смысл истории

4. Царство Божье

5. Святой Дух и эсхатология

6. Напряжение между «уже» и «еще нет»

Часть II. Футуристическая эсхатология

7. Физическая смерть

8. Бессмертие

9. Промежуточное состояние

10. Ожидание второго пришествия

11. Знамения времен

12. Отдельные знамения

13. Природа второго пришествия

14. Основные подходы к тысячелетнему царству

15. Критика диспенсационалистского премилленаризма

16. Тысячелетнее царство в Откр. 20

17. Воскресение тела

18. Окончательный суд

19. Вечное наказание

20. Новая земля

Приложение

Примечания

Библиография

Библейский указатель

Энтони Хукема - Библия и будущее - Тысячелетнее царство в Откр. 20

В этой главе мы попытаемся подробно изложить амилленаристское понимание тысячелетнего царства, описанного в Откр. 20. Но прежде чем перейти к гл. 20, ответим на вопрос о толковании всей книги Откровение как единого целого. Мне кажется, что лучшая из всех систем интерпретации этой книги — так называемый развивающийся параллелизм (хотя и этот подход не лишен своих сложностей), который предлагает Уильям Хендриксен в своем комментарии на Откровение. В соответствии с этим толкованием Откровение состоит из семи параллельных разделов, в каждом из которых изображены церковь и мир в период между первым и вторым пришествиями Христа.

Первый из этих разделов — гл. 1-3. Иоанн видит воскресшего и прославленного Христа, ходящего среди семи светильников. Исполняя Его повеление, Иоанн пишет послания к каждой из семи церквей Малой Азии. Очевидно, что видение воскресшего Христа и семь посланий церквям составляют единое целое. При чтении этих посланий мы замечаем две особенности. Во-первых, упоминаются события, люди и места, знакомые тем, кто жил в то время, когда писалось Откровение. Во-вторых, общие принципы, похвала и предупреждения, выраженные в этих посланиях, полезны для церкви в любое время. И в этих двух наблюдениях — ключ к толкованию всей книги. Поскольку Откровение было адресовано церкви I в., содержание этой книги связано с событиями, которые происходили в то время и, следовательно, имели смысл для христиан того времени. Но поскольку книга предназначена для церкви всех времен, ее содержание актуально и сегодня.

Во втором разделе, в гл. 4-7, описано видение семи печатей. Иоанн возносится на небо и видит Бога, сидящего на престоле в сиянии славы. Затем он видит Агнца, который был заклан. Из руки Сидящего на троне Агнец берет свиток (книгу), запечатанный семью печатями: это значит, что Христос одержал решающую победу над силами зла и потому достоин снять печати. Эти печати снимаются, и на мир обрушиваются различные суды. В этом видении показана церковь, страдающая и гонимая, но разделяющая с Христом Его победу. Кто-то спросит: как узнать, где заканчивается каждый из семи параллельных разделов (за исключением первого, целостность которого очевидна)? Ответ таков: каждый из семи разделов завершается наступлением конца истории — либо происходит последний суд, либо Божий народ обретает вечное блаженство. Суд и вечное блаженство могут завершать один и тот же раздел. Именно это мы видим в конце первой части. В Откр. 6:15-17 говорится о последнем суде: «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» Но есть и описание вечного блаженства, уготованного тем, кто прошел скорбь: «За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной: ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их» (Откр. 7:15-17).

