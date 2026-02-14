Хукема - Библия и будущее

Энтони Хукема - Библия и будущее
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, **Eschatology

В этой книге я пробую изложить библейскую эсхатологию, то есть учение Писания о будущем. Как отмечено в приложении, есть три основных эсхатологических взгляда, которые по-разному воспринимают грядущее царство Божье: это царство (1) либо уже в настоящем, (2) либо придет в будущем, (3) либо одновременно есть в настоящем и грядет в будущем. Я придерживаюсь третьего взгляда, различая два аспекта царства: «уже» (царство уже сейчас первоначально установлено Христом) и «еще нет» (окончательное установление царства при втором пришествии Христа).

В соответствии с данной предпосылкой, а именно что эсхатология включает в себя реальность как настоящего, так и будущего, я разделил книгу на две части. В первой части, под названием «Эсхатология первоначального осуществления», рассматривается нынешнее состояние царства и блага, которые оно уже принесло искупленному сообществу. Во второй же части, озаглавленной «Футуристическая эсхатология», изучаются такие темы, как состояние верующего между смертью и воскресением, знамения времен, второе пришествие Христа, тысячелетнее царство, воскресение тела, последний суд и новая земля.

Минск : Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2020. — 528 с.

ISBN 978-985-7101-71-9

Энтони Хукема - Библия и будущее - Содержание

Предисловие

Часть I. Эсхатология начального осуществления

  • 1. Эсхатология Ветхого Завета

  • 2. Природа новозаветной эсхатологии

  • 3. Смысл истории

  • 4. Царство Божье

  • 5. Святой Дух и эсхатология

  • 6. Напряжение между «уже» и «еще нет»

Часть II. Футуристическая эсхатология

  • 7. Физическая смерть

  • 8. Бессмертие

  • 9. Промежуточное состояние

  • 10. Ожидание второго пришествия

  • 11. Знамения времен

  • 12. Отдельные знамения

  • 13. Природа второго пришествия

  • 14. Основные подходы к тысячелетнему царству

  • 15. Критика диспенсационалистского премилленаризма

  • 16. Тысячелетнее царство в Откр. 20

  • 17. Воскресение тела

  • 18. Окончательный суд

  • 19. Вечное наказание

  • 20. Новая земля

Приложение

Примечания

Библиография

Библейский указатель

Энтони Хукема - Библия и будущее - Тысячелетнее царство в Откр. 20

В этой главе мы попытаемся подробно изложить амилленаристское понимание тысячелетнего царства, описанного в Откр. 20. Но прежде чем перейти к гл. 20, ответим на вопрос о толковании всей книги Откровение как единого целого. Мне кажется, что лучшая из всех систем интерпретации этой книги — так называемый развивающийся параллелизм (хотя и этот подход не лишен своих сложностей), который предлагает Уильям Хендриксен в своем комментарии на Откровение. В соответствии с этим толкованием Откровение состоит из семи параллельных разделов, в каждом из которых изображены церковь и мир в период между первым и вторым пришествиями Христа.

Первый из этих разделов — гл. 1-3. Иоанн видит воскресшего и прославленного Христа, ходящего среди семи светильников. Исполняя Его повеление, Иоанн пишет послания к каждой из семи церквей Малой Азии. Очевидно, что видение воскресшего Христа и семь посланий церквям составляют единое целое. При чтении этих посланий мы замечаем две особенности. Во-первых, упоминаются события, люди и места, знакомые тем, кто жил в то время, когда писалось Откровение. Во-вторых, общие принципы, похвала и предупреждения, выраженные в этих посланиях, полезны для церкви в любое время. И в этих двух наблюдениях — ключ к толкованию всей книги. Поскольку Откровение было адресовано церкви I в., содержание этой книги связано с событиями, которые происходили в то время и, следовательно, имели смысл для христиан того времени. Но поскольку книга предназначена для церкви всех времен, ее содержание актуально и сегодня.

Во втором разделе, в гл. 4-7, описано видение семи печатей. Иоанн возносится на небо и видит Бога, сидящего на престоле в сиянии славы. Затем он видит Агнца, который был заклан. Из руки Сидящего на троне Агнец берет свиток (книгу), запечатанный семью печатями: это значит, что Христос одержал решающую победу над силами зла и потому достоин снять печати. Эти печати снимаются, и на мир обрушиваются различные суды. В этом видении показана церковь, страдающая и гонимая, но разделяющая с Христом Его победу. Кто-то спросит: как узнать, где заканчивается каждый из семи параллельных разделов (за исключением первого, целостность которого очевидна)? Ответ таков: каждый из семи разделов завершается наступлением конца истории — либо происходит последний суд, либо Божий народ обретает вечное блаженство. Суд и вечное блаженство могут завершать один и тот же раздел. Именно это мы видим в конце первой части. В Откр. 6:15-17 говорится о последнем суде: «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» Но есть и описание вечного блаженства, уготованного тем, кто прошел скорбь: «За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной: ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их» (Откр. 7:15-17).

Comments (1 comment)

V
Vasya190 5 years ago

Спасибо за ценный труд! Отличная книга! Один из немногих хороших трудов по эсхатологии на русском языке!

