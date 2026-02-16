Образ Божий - Энтони Хукема

Переоценить важность доктрины о человеке практически невозможно. Конечно, и для любого философа вопрос, что есть человек, относится к разряду самых важных. В одном из диалогов Платон изображает своего учителя Сократа как человека, одержимого одним желанием в процессе поиска мудрости — желанием познать себя. Разные мыслители давали разные ответы на вопрос, что есть человек, но любой их ответ имеет далеко идущие последствия для практической жизни и ее осмысления.

Сегодня вопрос о человеке стоит на повестке дня наиболее остро. Складывается такое ощущение, что людей больше не интересует тема бытия, или онтология, их занимают исключительно вопросы о человеке. И тому есть несколько объяснений. Так, с подачи Иммануила Канта центральной проблемой стала проблема эпистемологии (как мы познаем?), а проблема онтологии (что есть бытие?) отошла на второй план.

Экзистенциалистская идея в философии, богословии и литературе расставила акценты по-новому: бытие человека важнее его сущности, а значит, уникальные и неповторимые характеристики отдельного человека имеют большую значимость для понимания его по сравнению с характеристиками, которые присущи всем людям. Таким образом, экзистенциализм по-новому задает вопрос, что есть человек. Вера в Бога становится все более редким явлением, ее место занимает вера в человека. Мы с вами являемся свидетелями развития новой волны гуманизма.

Энтони Хукема - Образ Божий

пер. с англ. А. В. Вязовской

Минск : Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2019. 400 с.

ISBN 978-985-7101-27-6

Энтони Хукема - Образ Божий - Содержание

Предисловие

1. Важность учения о человеке

2. Человек как сотворенная личность

3. Образ Божий: библейское учение

4. Образ Божий: исторический обзор

5. Образ Божий: богословский анализ

6. Вопрос самовосприятия человека

7. Происхождение греха

8. Распространение греха

9. Природа греха

10. Ограничение греха

11. Личность как единое целое

12. Вопрос свободы

Примечание

Библиография

Именной указатель

Библейский указатель

Энтони Хукема - Образ Божий - Предисловие

Перед вами вторая книга из богословской серии. Первый том, который назывался «Библия и будущее», был посвящен теме христианской эсхатологии, или учению о последнем времени. Второй же том рассматривает тему богословской антропологии, или христианское учение о человеке. Я постараюсь показать, чему учит Библия относительно природы человека и его судьбы. Ключевым для библейского учения о человеке является представление о том, что мужчина и женщина были созданы по образу Бога. Я рассмотрю структурный и функциональный аспекты этой концепции: при этом мы поговорим о трех сферах отношений — человека с Богом, человека с другими и человека с природой и отметим, что образ Божий в человеке проходит четыре стадии: первоначальный образ, испорченный образ, обновленный образ и совершенный образ.

Свои рассуждения я строю на тщательном изучении относящегося к теме библейского материала. Данное учение я излагаю с перспективы евангельского христианства, а если быть точным — с перспективы реформатской, или кальвинистской. Я хочу выразить благодарность своим студентам, которые в разные годы учились в Кальвиновской богословской семинарии: они первыми услышали главные идеи этой книги и озвучили огромное количество комментариев, которые помогли мне уточнить многие утверждения. Особенно я хочу поблагодарить профессоров Джона Купера, Корнелиуса Плантингу младшего и Луи Боса, которые прочли некоторые части манускрипта и сделали весьма ценные замечания.

Я благодарен Кальвиновской богословской библиотеке: ее руководство дало мне доступ к фондам и, мало того, позволило организовать в библиотеке офис, после того как я вышел на пенсию. Особенно хочу поблагодарить библиотекаря Питера де Клерка — он оказал мне неоценимую помощь. Также благодарю редакционный отдел издательства «Эрдмане» за важные замечания на разных этапах подготовки этой книги, в особенности Джонатана Потта и Сандру Ноулин. Кроме того, я в неоплатном долгу перед своей женой Руфью: она постоянно приободряла меня, высказывала уместные комментарии относительно текста, а также помогла оформить библиографическую часть. И самое главное, я хочу поблагодарить Бога, который создал нас по Своему образу и который продолжает уподоблять нас себе. Мы с нетерпением ждем того дня, когда полностью станем как Он, потому что увидим Его как Он есть.

Гранд-Рапидс, Мичиган Энтони Хукема