Образ Божий - Энтони Хукема

Переоценить важность доктрины о человеке практически невозможно. Конечно, и для любого философа вопрос, что есть человек, относится к разряду самых важных. В одном из диалогов Платон изображает своего учителя Сократа как человека, одержимого одним желанием в процессе поиска мудрости — желанием познать себя. Разные мыслители давали разные ответы на вопрос, что есть человек, но любой их ответ имеет далеко идущие последствия для практической жизни и ее осмысления.
Сегодня вопрос о человеке стоит на повестке дня наиболее остро. Складывается такое ощущение, что людей больше не интересует тема бытия, или онтология, их занимают исключительно вопросы о человеке. И тому есть несколько объяснений. Так, с подачи Иммануила Канта центральной проблемой стала проблема эпистемологии (как мы познаем?), а проблема онтологии (что есть бытие?) отошла на второй план.
Экзистенциалистская идея в философии, богословии и литературе расставила акценты по-новому: бытие человека важнее его сущности, а значит, уникальные и неповторимые характеристики отдельного человека имеют большую значимость для понимания его по сравнению с характеристиками, которые присущи всем людям. Таким образом, экзистенциализм по-новому задает вопрос, что есть человек. Вера в Бога становится все более редким явлением, ее место занимает вера в человека. Мы с вами являемся свидетелями развития новой волны гуманизма.
Энтони Хукема - Образ Божий
пер. с англ. А. В. Вязовской
Минск : Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2019. 400 с.
ISBN 978-985-7101-27-6
Энтони Хукема - Образ Божий - Содержание
Предисловие
- 1. Важность учения о человеке
- 2. Человек как сотворенная личность
- 3. Образ Божий: библейское учение
- 4. Образ Божий: исторический обзор
- 5. Образ Божий: богословский анализ
- 6. Вопрос самовосприятия человека
- 7. Происхождение греха
- 8. Распространение греха
- 9. Природа греха
- 10. Ограничение греха
- 11. Личность как единое целое
- 12. Вопрос свободы
Примечание
Библиография
Именной указатель
Библейский указатель
Энтони Хукема - Образ Божий - Предисловие
Перед вами вторая книга из богословской серии. Первый том, который назывался «Библия и будущее», был посвящен теме христианской эсхатологии, или учению о последнем времени. Второй же том рассматривает тему богословской антропологии, или христианское учение о человеке. Я постараюсь показать, чему учит Библия относительно природы человека и его судьбы. Ключевым для библейского учения о человеке является представление о том, что мужчина и женщина были созданы по образу Бога. Я рассмотрю структурный и функциональный аспекты этой концепции: при этом мы поговорим о трех сферах отношений — человека с Богом, человека с другими и человека с природой и отметим, что образ Божий в человеке проходит четыре стадии: первоначальный образ, испорченный образ, обновленный образ и совершенный образ.
Свои рассуждения я строю на тщательном изучении относящегося к теме библейского материала. Данное учение я излагаю с перспективы евангельского христианства, а если быть точным — с перспективы реформатской, или кальвинистской. Я хочу выразить благодарность своим студентам, которые в разные годы учились в Кальвиновской богословской семинарии: они первыми услышали главные идеи этой книги и озвучили огромное количество комментариев, которые помогли мне уточнить многие утверждения. Особенно я хочу поблагодарить профессоров Джона Купера, Корнелиуса Плантингу младшего и Луи Боса, которые прочли некоторые части манускрипта и сделали весьма ценные замечания.
Я благодарен Кальвиновской богословской библиотеке: ее руководство дало мне доступ к фондам и, мало того, позволило организовать в библиотеке офис, после того как я вышел на пенсию. Особенно хочу поблагодарить библиотекаря Питера де Клерка — он оказал мне неоценимую помощь. Также благодарю редакционный отдел издательства «Эрдмане» за важные замечания на разных этапах подготовки этой книги, в особенности Джонатана Потта и Сандру Ноулин. Кроме того, я в неоплатном долгу перед своей женой Руфью: она постоянно приободряла меня, высказывала уместные комментарии относительно текста, а также помогла оформить библиографическую часть. И самое главное, я хочу поблагодарить Бога, который создал нас по Своему образу и который продолжает уподоблять нас себе. Мы с нетерпением ждем того дня, когда полностью станем как Он, потому что увидим Его как Он есть.
Гранд-Рапидс, Мичиган Энтони Хукема
Удивительная книга - размышление о том, что такое "образ Божий". Автор сравнивает учения богословов разных времен и взглядов. Книга написана достаточно простым и понятным языком, открывает глубокие богословские доктрины, и обновляет мышление.
Рекомендуется любителям неспешного богословского чтения, для понимания вопросов природы человека и сущности греха.