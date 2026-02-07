Энтони Хукема - Спасение по благодати

Хукема - Спасение по благодати
Это третья книга в серии доктринальных исследований. Первая, «Библия и будущее», была посвящена теме христианской эсхатологии, учению о последнем времени. Вторая, «Образ Божий», поднимала тему христианской антропологии, или христианского учения о человеке.
Третья книга — о сотериологии. Так богословы называют христианское учение о спасении. Я поставил перед собой задачу давать ответы на свои вопросы, основываясь непосредственно на Библии. Моя богословская позиция — евангельско-христианская, интерпретированная с реформатской, то есть кальвинистской, точки зрения.
Реформатское понимание Писания базируется на признании всевластия Бога во всем, в том числе и в нашем спасении. Одна из центральных тем Библии, постоянно звучащих как главная тема симфонии, — это учение о том, что мы спасаемся исключительно по благодати, благодаря могущественному действию Божьего Святого Духа, на основании того, что наш спаситель Иисус Христос совершил дело вседостаточной силы.
В то же время Писание учит, что Бог спасает человека не как марионетку, а как личность, поэтому в вопросе своего спасения мы должны проявлять активность. Библия таинственным образом совмещает Божье всевластие и нашу ответственность в процессе спасения. Но мы можем лишь любить Его в ответ, потому что Он первый полюбил нас. Поэтому вся хвала должна принадлежать только Ему.
Проявив полное послушание Отцу в Своих страданиях, смерти и воскресении, наш Господь Иисус Христос заработал для нас спасение от греха и его последствий. Но это спасительное дело Христа не имеет к нам никакого отношения до тех пор, пока Святой Дух не сделает его реальностью для нашего сердца и нашей жизни. Изучение вопроса о том, как дело искупления становится реальностью для народа Божьего, называется сотериологией. Этот термин образован от двух греческих слов — сотерия и логос, означающих «учение о спасении».
В понятие «сотериология» не всегда вкладывается один и тот же смысл. Например, Чарльз Ходж включает в него и план спасения (предопределение и завет благодати), личность и дело Христа, реализацию этого плана Святым Духом во спасение верующих1. Уильям Шедд смотрит на это понятие более узко: с его точки зрения, сотериология заключает в себе дело Христа (но не личность Христа) и реализацию спасения Духом в жизни верующих2. В этой книге сотериология, или, как обычно говорят, учение о спасении, понимается только как изучение вопроса о реализации благословений спасения в жизни народа Божьего, о возвращении расположения Бога к Своему народу, а также о жизни народа в общении с Богом и народа в Христе. Нужно понимать, что спасение становится для нас реальностью
благодаря действию Святого Духа, хотя оно и должно быть принято верой.
Богословская позиция этой книги — евангельско-христианская, интерпретированная с реформатской, то есть кальвинистской, точки зрения. Реформатская сотериология во многом схожа с сотериологией других евангелических направлений, но все же имеет отличительные черты. Среди них можно выделить следующие.
- Решающим фактором, определяющим, кто спасается от греха, является не решение человека, а всевластная благодать Божья — хотя решение человека также играет важную роль в данном процессе.
- Реализация спасения Божьего народа своими корнями уходит в Божье извечное решение, в соответствии с которым Он избрал Свой народ к вечной жизни не по его заслугам, а исключительно исходя из Своей доброй воли.
- Хотя все слышащие евангельскую весть получают чистосердечное приглашение принять Христа и Его спасение, спасающая благодать Божья в строгом смысле этого слова не распространяется на всех, а только на некоторых — исключительно на Божьих избранных (на тех, кто был избран Им в Христе для спасения).
- Следовательно, спасающая благодать и действенна, и неизбывна, ее невозможно утратить. Это не означает, что, предоставленные сами себе, верующие не могут отойти от Бога, — это означает, что Бог не позволит Своим избранным потерять их спасение. Верующие находятся в духовной безопасности, но не потому, что сами держатся за Бога, а потому, что Бог держит их.
- Хотя реализация спасения народа Божьего, в отличие от возрождения в узком смысле этого слова, включает в себя наличие желания у человека и совершение им определенных действий, тем не менее осуществление спасения — это главным образом работа Святого Духа.
Эти отличительные черты определяют реформатскую сотериологию. Однако, хотя реформатское богословие подчеркивает всевластие Божьей благодати в реализации спасения, оно не отрицает, что человек также несет ответственность за свое спасение.
Можно сказать, что здесь мы имеем дело с парадоксом, то есть с сочетанием двух утверждений, которые, казалось бы, противоречат друг другу. Наш разум не в состоянии примирить две стороны библейской истины: Бог должен нас освятить полностью и мы должны сами освящаться, совершенствуя свою святость. Также мы не можем примирить и эти две истины: Бог полностью всевластен в нашей жизни, направляет ее по Своей воле, но в то же время мы сами должны принимать решения и нести за них полную ответственность.
Однако мы призваны верить, что эти два, казалось бы, противоречивых утверждения истинны, потому что так учит Библия. Например, Библия совершенно ясно учит Божьему всевластию: «Сердце царя в руке Господа, как в русле вода, — повернет его Господь куда захочет» (Прит. 21:1); «Благодаря Ему нам выпало стать Его народом; нам изначально было предопределено, согласно замыслу Того, кто все вершит по Своей воле и намерению» (Эф. 1:11); «Что, разве горшечник не вправе из одной и той же глины сделать и дорогой сосуд, и простой горшок?» (Рим. 9:21). Но Библия также совершенно ясно учит тому, что и человек ответственен: «Тот, кто верит в Сына, обрел вечную жизнь, а кто не повинуется Сыну, никогда не увидит жизни: Божий гнев на нем будет вечно» (Ин. 3:36); «Сын человеческий придет в сиянии славы Отца Своего с Его ангелами и воздаст каждому по делам его» (Мф. 16:27); «Вот, Я скоро приду! И плата Моя со Мной, чтобы заплатить каждому по делам его» (Откр. 22:12).
По крайней мере в двух библейских отрывках два аспекта библейской истины встречаются вместе: Лк. 22:22 («Да, Сын человеческий идет путем, который Ему предназначен. Но горе тому человеку, который Его предает!») и Деян. 2:23 («Его, отданного в вашу власть по замыслу и предначертаниям Божьим, вы руками язычников пригвоздили к кресту и убили»). Бог на самом деле замыслил смерть Христа, однако те, кто предал и убил Христа, несут ответственность за свои нечестивые действия.
Если мы хотим понять Писание, то должны принять концепцию парадокса — согласиться с тем, что наш ограниченный ум не в состоянии примирить то, что находится в совершенной гармонии в разуме Бога.
Многие реформатские богословы были согласны с тем, что принять парадоксальные утверждения нужно. Например, Жан Кальвин. У Кальвина, пишет Эдвард Доуи, не возникало никаких трудностей с тем, чтобы совмещать учения, которые выражены отчетливо, но логически противоречат друг другу, ведь они содержатся в Библии.
Хукема, Энтони - Спасение по благодати
Энтони Хукема ; пер. с англ. А. В. Вязовской. — Минск : А. Н. Вараксин, 2021. — 432 с.
ISBN 978-985-7265-72-5
Энтони Хукема - Спасение по благодати - Содержание
Вступление. In Memoriam
- Предисловие
- 1. Направление
- 2. Вопрос о порядке спасения
- 3. Роль Святого Духа
- 4. Союз с Христом
- 5. Евангельский призыв
- 6. Действенный призыв
- 7. Возрождение
- 8. Обращение
- 9. Покаяние
- 10. Вера
- 11. Оправдание
- 12. Освящение
- 13. Стойкость настоящих верующих
- Примечание
Библиография
Библейский указатель
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