Энтони Хукема - Спасение по благодати

Это третья книга в серии доктринальных исследований. Первая, «Библия и будущее», была посвящена теме христианской эсхатологии, учению о последнем времени. Вторая, «Образ Божий», поднимала тему христианской антропологии, или христианского учения о человеке.

Третья книга — о сотериологии. Так богословы называют христианское учение о спасении. Я поставил перед собой задачу давать ответы на свои вопросы, основываясь непосредственно на Библии. Моя богословская позиция — евангельско-христианская, интерпретированная с реформатской, то есть кальвинистской, точки зрения.

Реформатское понимание Писания базируется на признании всевластия Бога во всем, в том числе и в нашем спасении. Одна из центральных тем Библии, постоянно звучащих как главная тема симфонии, — это учение о том, что мы спасаемся исключительно по благодати, благодаря могущественному действию Божьего Святого Духа, на основании того, что наш спаситель Иисус Христос совершил дело вседостаточной силы.

В то же время Писание учит, что Бог спасает человека не как марионетку, а как личность, поэтому в вопросе своего спасения мы должны проявлять активность. Библия таинственным образом совмещает Божье всевластие и нашу ответственность в процессе спасения. Но мы можем лишь любить Его в ответ, потому что Он первый полюбил нас. Поэтому вся хвала должна принадлежать только Ему.