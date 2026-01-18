Джон Леннокс - Семь дней, которые разделили мир - Начало согласно Книге Бытия и науке

“Отличная книга! Профессор Леннокс, очевидно, знает, о чем говорит; он также обладает завидной способностью прояснять очень сложные вопросы. Эта книга не имеет себе равных в области науки и религии”.

- Элвин Платинга, почетный профессор философии имени Джона А. О'Брайена, Университет Нотр-Дам

“Читать эту книгу - одно удовольствие: она вдумчивая, проницательная, дружелюбная и смелая, когда это необходимо. Доктор Леннокс дошел до сути вопроса в своих размышлениях о Книге Бытия и возрасте Земли, а также о том, насколько это отличается от бесцельной эволюции. В этой хорошо написанной книге, которая демонстрирует глубокие знания, изложенные доступным языком, доктор Леннокс помогает нам ясно осмыслить эти вопросы. Я с нетерпением жду возможности поделиться этой книгой со многими людьми. Спасибо вам, доктор Леннокс!”

- Джон Коллинз, профессор Ветхого Завета, Теологическая семинария Завета

Теперь переработанное и обновленное издание — признанный метод Джона Леннокса по прочтению и истолкованию первых глав Книги Бытия без ущерба для науки или Священного Писания. Что автор Книги Бытия имел в виду под «первым днем»? Являются ли семь дней в Книге Бытия 1 буквальной неделей или серией временных периодов? Если я верю, что Земле 4,5 миллиарда лет, как полагают космологи, означает ли это, что я отвергаю авторитет Священного Писания? Приводя примеры из истории, кратко, но тщательно исследуя основные толкования и рассматривая особое значение сотворения человека, Леннокс полагает, что христиане могут прислушиваться к современным научным знаниям, оставаясь верными библейскому повествованию. Он выходит за рамки простого ответа в этом споре, настаивая на том, что Книга Бытия учит нас гораздо большему, о Боге Иисуса Христа и о Божьем замысле в отношении творения, чем о возрасте Земли.

В этой книге Леннокс предлагает тщательное и доступное введение в научно обоснованную, теологически проницательную и верную Священному Писанию интерпретацию Книги Бытия. С момента публикации в 2011 году эта книга помогла многим читателям понять, что основной спор, который она затрагивает, может быть разрешен без ущерба для приверженности авторитету Священного Писания. В этом новом переработанном и дополненном издании Джон уточняет свои аргументы, отвечает на комментарии и критику, появившиеся за последнее десятилетие с момента первой публикации. В частности, он описывает историю еврейской научной интерпретации рассказа о сотворении мира в Книге Бытия, вплоть до современности, а также более подробно излагает широту взглядов в рамках Великой традиции толкования, унаследованной от ранних отцов Церкви. Он показывает, что, вопреки тому, что думают многие, большая часть трудностей в понимании библейских текстов возникает не из-за современной науки, а из-за попыток, объяснить тексты такими, какие они есть.