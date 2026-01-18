Джон Леннокс - Семь дней, которые разделили мир - Начало согласно Книге Бытия и науке

Леннокс - Семь дней которые разделили мир
“Отличная книга! Профессор Леннокс, очевидно, знает, о чем говорит; он также обладает завидной способностью прояснять очень сложные вопросы. Эта книга не имеет себе равных в области науки и религии”.
- Элвин Платинга, почетный профессор философии имени Джона А. О'Брайена, Университет Нотр-Дам
“Читать эту книгу - одно удовольствие: она вдумчивая, проницательная, дружелюбная и смелая, когда это необходимо. Доктор Леннокс дошел до сути вопроса в своих размышлениях о Книге Бытия и возрасте Земли, а также о том, насколько это отличается от бесцельной эволюции. В этой хорошо написанной книге, которая демонстрирует глубокие знания, изложенные доступным языком, доктор Леннокс помогает нам ясно осмыслить эти вопросы. Я с нетерпением жду возможности поделиться этой книгой со многими людьми. Спасибо вам, доктор Леннокс!”
- Джон Коллинз, профессор Ветхого Завета, Теологическая семинария Завета
Теперь переработанное и обновленное издание — признанный метод Джона Леннокса по прочтению и истолкованию первых глав Книги Бытия без ущерба для науки или Священного Писания. Что автор Книги Бытия имел в виду под «первым днем»? Являются ли семь дней в Книге Бытия 1 буквальной неделей или серией временных периодов? Если я верю, что Земле 4,5 миллиарда лет, как полагают космологи, означает ли это, что я отвергаю авторитет Священного Писания? Приводя примеры из истории, кратко, но тщательно исследуя основные толкования и рассматривая особое значение сотворения человека, Леннокс полагает, что христиане могут прислушиваться к современным научным знаниям, оставаясь верными библейскому повествованию. Он выходит за рамки простого ответа в этом споре, настаивая на том, что Книга Бытия учит нас гораздо большему, о Боге Иисуса Христа и о Божьем замысле в отношении творения, чем о возрасте Земли.
В этой книге Леннокс предлагает тщательное и доступное введение в научно обоснованную, теологически проницательную и верную Священному Писанию интерпретацию Книги Бытия. С момента публикации в 2011 году эта книга помогла многим читателям понять, что основной спор, который она затрагивает, может быть разрешен без ущерба для приверженности авторитету Священного Писания. В этом новом переработанном и дополненном издании Джон уточняет свои аргументы, отвечает на комментарии и критику, появившиеся за последнее десятилетие с момента первой публикации. В частности, он описывает историю еврейской научной интерпретации рассказа о сотворении мира в Книге Бытия, вплоть до современности, а также более подробно излагает широту взглядов в рамках Великой традиции толкования, унаследованной от ранних отцов Церкви. Он показывает, что, вопреки тому, что думают многие, большая часть трудностей в понимании библейских текстов возникает не из-за современной науки, а из-за попыток, объяснить тексты такими, какие они есть.
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Эта книга посвящена очень спорной теме. В этом есть определенная ирония, поскольку было бы мало споров, если бы у нас был только Новый Завет, а не Ветхий Завет, как это имеет место во многих менее привилегированных частях мира. Если бы это было так, мы бы знали, что было начало и что мир был сотворен, Словом Божьим. Но мы никогда бы не услышали о семи днях. Так что, возможно, было бы неплохо, прежде чем углубляться в подробности этой книги, если бы вы- читатель, сделали паузу, чтобы поразмыслить и подумать о сотворении мира, если бы никогда не видели Ветхого Завета. Временами разногласия по поводу толкования рассказа о сотворении мира в Книге Бытия, носили довольно ожесточенный характер. Однако, несмотря на то что я ирландец, я не собираюсь утверждать, что лучший способ справиться с этим — это хорошая драка! Действительно, чтобы получить некоторое представление о том, как мы подходим к противоречиям, мы рассмотрим другое противоречие, которое возникло в шестнадцатом веке. Если бы я писал такую книгу в то время, то вполне мог бы заняться вопросом: что мы должны думать о предположении астронома Николая Коперника о том, что Земля движется, когда Священное Писание, кажется, учит, что она неподвижна в пространстве?
Заставила бы эта тема участить ваш пульс? Подозреваю, что нет. Однако всего несколько столетий назад это был очень острый вопрос. Почему? В четвертом веке до нашей эры знаменитый греческий философ Аристотель учил, что Земля находится в центре вселенной и что солнце, звезды и планеты вращаются вокруг нее. Взгляд Аристотеля на неподвижную землю господствовал веками, хотя еще в 250 г. до н.э. Аристарх Самосский (ум. 230 г. до н.э.), греческий астроном и математик, предложил гелиоцентрическую систему, даже расположив планеты в правильном порядке удаления от солнца. В конце концов, это имело большой смысл для обычных людей: что Солнце, кажется вращается вокруг Земли ну а если Земля вращается, то почему бы нам всем не отправиться в космос? Почему, подброшенный вверх камень, падает вертикально вниз, если земля быстро вращается? Почему мы не чувствуем сильного дуновения ветра в лицо в направлении, противоположном нашему движению? Неужели идея о том, что Земля движется, действительно абсурдна?..
Труд Аристотеля был переведен на латынь, и, в средние века с помощью великого интеллекта Фомы Аквинского (1225-1274) он стал оказывать влияние на церковь.
Джон Леннокс - Семь дней, которые разделили мир - Начало согласно Книге Бытия и науке
[текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания: John C. Lennox “Seven Days That Divide the World” 10th Anniversary Edition, Zondervan Publication date: October 12. 2021]
Перевод: Дейбук Валерий
Электронное издание, Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2025. – 251 с.
Серия «Богословие и наука»
ISBN 978-0-310-12782-6 (англ.)
Джон Леннокс - Семь дней, которые разделили мир - Начало согласно Книге Бытия и науке - Содержание
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Введение: Давайте начнем с самого начала
1.И все-таки она вертится? Урок истории
2.И все-таки она вертится? Урок о Священном Писании
3.И все же она древняя? Дни Творения
4. Человеческие создания: особое творение?
5. Весть Бытия 1
ПРИЛОЖЕНИЕ А: Краткая история создания Книги Бытие
ПРИЛОЖЕНИЕ B: Начало согласно Книге Бытия и науке
ПРИЛОЖЕНИЕ C: Два рассказа о Сотворении Мира?
ПРИЛОЖЕНИЕ D: Теистическая эволюция и Бог пробелов
Благодарности
Спасибо за новый перевод!