Мэтью Тиссен - Еврейский Павел - вестник Мессии для язычников

Тиссен - Еврейский Павел - вестник Мессии для язычников
"Скрупулезная в своей справедливости по отношению к иудаизму и чрезвычайно полезная в исправлении вредных христианских искажений о нем, эта читаемая и увлекательная небольшая книга замечательно преуспела в определении места Павла, христианского апостола язычников, в рамках иудаизма, в котором он сформировался и который, как ему казалось, он никогда полностью не покидал. И христианам, и иудеям будет полезно прочитать "Еврейского Павла". Настоятельно рекомендуем!"
-Джон Д. Левенсон, Гарвардский университет
"С середины двадцатого века в научных кругах ведутся дебаты по вопросу об отношении Павла к иудаизму. Однако эти споры остаются малоизвестными широкой публике. Мэтью Тиссен стремится исправить эту ситуацию в данной книге, и ему это прекрасно удается в ясной и убедительной прозе. Но книга не просто введение в дебаты о Павле и иудаизме; Тиссен не просто нейтрально рассматривает различные научные позиции. Он убедительно доказывает, что Павел с рождения и до смерти оставался в рамках иудаизма. Тиссен не первый, кто выдвигает этот аргумент, но он делает это с заметным поворотом: он утверждает, что лучшая основа для понимания исторического Павла лежит в портрете, завещанном нам автором "Деяний Луки". Это убедительный аргумент, который, несомненно, привлечет внимание опытных ученых, а непосвященным даст ясное представление об этом важном споре".
-Памела Айзенбаум, Школа теологии Илиффа
"Со времен новаторской работы Э. П. Сандерса роль иудаизма является важным аспектом работы над посланиями Павла. В этом очень удобном для чтения томе Тиссен предлагает читателю портрет Павла, в котором его иудаизм воспринимается со всей серьезностью, которой он заслуживает. Дебаты по многим вопросам, которые он затрагивает, не будут завершены, но он намечает направления, которые всем ученым необходимо будет рассмотреть в будущем."
Гэри А. Андерсон, Университет Нотр-Дам
"Боже, благослови Мэтью Тиссена! Так трудно дать исторически убедительный рассказ об апостоле Павле, который в то же время был бы полезен для читателей христианского Писания и, кроме того, читался бы легко и доступно. Я знаю, потому что пробовал. Но теперь я буду очень рад просто направлять людей к этой замечательной книге".
-Мэттью В. Новенсон, Эдинбургский университет
"Это превосходное введение в Павла. Оно лаконично, ясно и с нюансами. Оно станет настоящим праздником для ученых, студентов и заинтересованных читателей. Книга может быть использована в различных контекстах (семинариях, религиоведческих программах или церковных библейских курсах). Я не могу не рекомендовать книгу Тиссена "Еврейский Павел" для серьезных и важных бесед между иудеями и христианами".
-Рональд Чарльз, Университет Торонто
"В книге "Иудейский Павел" Мэтью Тиссен предлагает введение в Павла, которое является по-настоящему свежим, всесторонне стимулирующим и очень доступным. Опираясь на некоторые из своих фирменных вкладов в изучение Павла, а также на новые материалы, Тиссен предлагает провокационное прочтение, которое бросает вызов давним интерпретациям, не признающим идентичность Павла как еврейского мыслителя первого столетия. Все, кто считает себя изучающим Павла, - как начинающие, так и ученые - будут увлечены страницами этой книги."
-Майкл Патрик Барбер, Высшая богословская школа Августинского института
"Апостол Павел, возможно, не нуждается в представлении. Немногие люди - возможно, только сам Иисус - так широко известны, как этот человек из Тарса. На самом деле, Павел, возможно, слишком известен, и его прочная репутация может помешать нам увидеть его с исторической или богословской ясностью. Мэтью Тиссен предлагает студентам и ученым бесценный ресурс: доступное и в то же время инновационное введение в еврейского Павла, вестника Мессии Израиля среди нееврейских народов."
-Рафаэль Родригес, Университет Джонсона
"Отличные ученые, работающие на переднем крае своей области и владеющие ее историей (как Тиссен в области паулинистики), иногда не могут донести эту область до тех, кто находится за ее пределами. Эта книга - выдающееся исключение. Ее можно читать так же легко, как и мастерски. Это очень удачно, потому что ее послание не может быть более важным, если христиане и ученые Нового Завета хотят наконец избавиться от грубых ошибок в понимании Павла, которые постоянно подвергают еврейские жизни опасности насилия."
-Сара Паркс, Университет Святого Франциска Ксаверия
Тиссен, Мэтью - Еврейский Павел: вестник Мессии для язычников
Мэтью Тиссен; [пер. с англ. с издания Matthew Thiessen. A Jewish Paul: the Messiah's Herald to the Gentiles, Baker Academic, 2023 исключительно в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS].
Электронное издание, Черкассы - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024 – 240 с.
ISBN 978-1-4934-4176-1 (USA)
Мэтью Тиссен - Еврейский Павел - вестник Мессии для язычников - СодержаниеОтзывы
Признательности
Введение
1. Снова сделать Павла странным
2. Радикально новое или давно забытое прочтение Павла?
3. Иудаизм ни во что не верит
4. Павел - иудей Конца Времен
5. Проблема неевреев
6. Иисус - Мессия
7. Проблема неевреев и косметическая хирургия
8. Пневматическая генная терапия
9. Тела Мессии
10. Жизнь по воскрешению
11. Воскресение как кульминация пришествия Мессии
12. Мессия и иудеи
Заключение
Библиография
Мэтью Тиссен пишет 21 ноября, что тираж его новой книги Еврейский Павел распродан. И это притом, что книга вышла в свет в октябре 2023 года!