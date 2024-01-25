Мэтью Тиссен - Еврейский Павел - вестник Мессии для язычников

"Скрупулезная в своей справедливости по отношению к иудаизму и чрезвычайно полезная в исправлении вредных христианских искажений о нем, эта читаемая и увлекательная небольшая книга замечательно преуспела в определении места Павла, христианского апостола язычников, в рамках иудаизма, в котором он сформировался и который, как ему казалось, он никогда полностью не покидал. И христианам, и иудеям будет полезно прочитать "Еврейского Павла". Настоятельно рекомендуем!"

-Джон Д. Левенсон, Гарвардский университет

"С середины двадцатого века в научных кругах ведутся дебаты по вопросу об отношении Павла к иудаизму. Однако эти споры остаются малоизвестными широкой публике. Мэтью Тиссен стремится исправить эту ситуацию в данной книге, и ему это прекрасно удается в ясной и убедительной прозе. Но книга не просто введение в дебаты о Павле и иудаизме; Тиссен не просто нейтрально рассматривает различные научные позиции. Он убедительно доказывает, что Павел с рождения и до смерти оставался в рамках иудаизма. Тиссен не первый, кто выдвигает этот аргумент, но он делает это с заметным поворотом: он утверждает, что лучшая основа для понимания исторического Павла лежит в портрете, завещанном нам автором "Деяний Луки". Это убедительный аргумент, который, несомненно, привлечет внимание опытных ученых, а непосвященным даст ясное представление об этом важном споре".

-Памела Айзенбаум, Школа теологии Илиффа

"Со времен новаторской работы Э. П. Сандерса роль иудаизма является важным аспектом работы над посланиями Павла. В этом очень удобном для чтения томе Тиссен предлагает читателю портрет Павла, в котором его иудаизм воспринимается со всей серьезностью, которой он заслуживает. Дебаты по многим вопросам, которые он затрагивает, не будут завершены, но он намечает направления, которые всем ученым необходимо будет рассмотреть в будущем."

Гэри А. Андерсон, Университет Нотр-Дам

"Боже, благослови Мэтью Тиссена! Так трудно дать исторически убедительный рассказ об апостоле Павле, который в то же время был бы полезен для читателей христианского Писания и, кроме того, читался бы легко и доступно. Я знаю, потому что пробовал. Но теперь я буду очень рад просто направлять людей к этой замечательной книге".

-Мэттью В. Новенсон, Эдинбургский университет

"Это превосходное введение в Павла. Оно лаконично, ясно и с нюансами. Оно станет настоящим праздником для ученых, студентов и заинтересованных читателей. Книга может быть использована в различных контекстах (семинариях, религиоведческих программах или церковных библейских курсах). Я не могу не рекомендовать книгу Тиссена "Еврейский Павел" для серьезных и важных бесед между иудеями и христианами".

-Рональд Чарльз, Университет Торонто

"В книге "Иудейский Павел" Мэтью Тиссен предлагает введение в Павла, которое является по-настоящему свежим, всесторонне стимулирующим и очень доступным. Опираясь на некоторые из своих фирменных вкладов в изучение Павла, а также на новые материалы, Тиссен предлагает провокационное прочтение, которое бросает вызов давним интерпретациям, не признающим идентичность Павла как еврейского мыслителя первого столетия. Все, кто считает себя изучающим Павла, - как начинающие, так и ученые - будут увлечены страницами этой книги."

-Майкл Патрик Барбер, Высшая богословская школа Августинского института

"Апостол Павел, возможно, не нуждается в представлении. Немногие люди - возможно, только сам Иисус - так широко известны, как этот человек из Тарса. На самом деле, Павел, возможно, слишком известен, и его прочная репутация может помешать нам увидеть его с исторической или богословской ясностью. Мэтью Тиссен предлагает студентам и ученым бесценный ресурс: доступное и в то же время инновационное введение в еврейского Павла, вестника Мессии Израиля среди нееврейских народов."

-Рафаэль Родригес, Университет Джонсона

"Отличные ученые, работающие на переднем крае своей области и владеющие ее историей (как Тиссен в области паулинистики), иногда не могут донести эту область до тех, кто находится за ее пределами. Эта книга - выдающееся исключение. Ее можно читать так же легко, как и мастерски. Это очень удачно, потому что ее послание не может быть более важным, если христиане и ученые Нового Завета хотят наконец избавиться от грубых ошибок в понимании Павла, которые постоянно подвергают еврейские жизни опасности насилия."

-Сара Паркс, Университет Святого Франциска Ксаверия