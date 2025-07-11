Джейсон Стейплз - Павел и воскресение Израиля - Евреи, бывшие язычники, Израильтяне

Новый перевод для читателей клуба ESXATOS

Джейсон Стейплз - доцент кафедры философии и религиоведения Государственного университета Северной Каролины. Он является автором книги "Идея Израиля в иудаизме Второго храма" (Cambridge University Press, 2021) и многочисленных статей на темы древнего иудаизма и раннего христианства.

Евангелие, проповедуемое Павлом, на протяжении многих поколений вызывало страстные споры. Евангелие провозглашало равный доступ к спасению как для иудеев, так и для язычников. Но на каком основании? Чтобы осмыслить столь выдающийся шаг вперед в истории религии, Джейсон Стейплз заново исследует тексты, которые, как оказалось, не поддаются простому пониманию. Он прослеживает инклюзивное богословие Павла до скрытой части мышления в более ранней истории Израиля. Послепленная южная Иудея, утверждает он, не просто присвоила себе идентичность павшего северного царства Израиля. Вместо этого Иудея поддерживала понятие "Израиль" как относящееся одновременно к северу и к продолжающейся реальности широкого, общеизраильского чувства, к которому принадлежали потомки обоих древних царств. Павел считал, что изгнание северного Израиля означало ассимиляцию среди народов – фактически, смерть народа - и что его восстановление парадоксальным образом требовало включения язычников, чтобы воскресить из мертвых великий "Израиль".

«Чрезвычайно важная и богословски продуктивная книга. В книге «Павел и воскресение Израиля» Джейсон Стейплз последовательно показывает, как кажущиеся изолированными загадки в посланиях Павла могут быть связно объяснены в рамках восстановления Второго храма. Пока Святой Дух преображает отдельных людей среди народов, двенадцать колен Израиля воскресают из мертвых. Удивительный вклад» - Мэтью В. Бейтс, автор книги «Спасение только по вере», профессор Нового Завета в Северной семинарии.

«Стейплз с энергией, терпением и убежденностью предлагает свою новую интерпретацию Павла, периодически добавляя остроумие и юмор. Он ведет беседу с поистине ошеломляющим количеством соответствующих вторичных исследований... Умело используя другие древние источники - Еврейскую Библию/LXX, книги Юбилеев и Еноха, Филона Александрийского и Иосифа Флавия, свитки Мертвого моря, Патристику и различные раввинистические работы вплоть до Бавли (Вавилонский Талмуд. Прим. пер.) - он способен контекстуализировать Павла таким образом, чтобы придать неожиданный смысл печально известным трудным стихам и отрывкам. Его аргументы совершенно оригинальны, а тема особенно важна в данный момент, когда в новозаветной науке доминирует Павел» - Паула Фредриксен, почетный профессор кафедры Священного Писания Уильяма Гудвина Аурелио, Бостонский университет.

«Нельзя заранее предвидеть, какое влияние окажет та или иная книга, но с точки зрения парадигмы Восстановления, представленной Стейплзом для истолкования и понимания Павла, эта книга потенциально является такой же „определяющей эпоху“, как „Павел и палестинский иудаизм“ Э. П. Сандерса в 1977 году» - Дэвид Невин, Journal of Religious History.

«Книга пользуется успехом. Я не могу представить себе, что когда-нибудь буду снова писать о Рим 9-11, или Рим 2, или о любом другом отрывке, в котором Павел говорит о еврейской идентичности или языческой интеграции, не обратившись к этой книге. Она основательна, глубока и богата. А еще она гениальна. То, как Стейплз прибирает к рукам бесконечное множество библейских и внебиблейских стихов и, казалось бы, несочетаемых нитей в писаниях самого Павла, сплетая их вместе в новое и последовательное прочтение Рим 9-11, откровенно захватывает дух, и я восхищен «tour de force» (проявлением силы). - Джошуа Гарроуэй (Еврейский колледж Еврейского союза - Еврейский институт)

«Здесь мы имеем возможность познакомиться с передовыми достижениями паулинистики в исполнении мастера своего дела. Я многому научился у Стейплза, и эта книга впечатляюще дополняет его широкий проект. В разные моменты я мысленно пересматривал свои взгляды в свете его аргументов, видя связи, которые раньше ускользали от меня. ... В первую очередь, я должен отметить, что после Стейплза я уже не смогу читать Павла как прежде» - Крис Тиллинг (St. Mellitus College)

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Я часто представляю себе толкование Павла как собирание пазла, чтобы наилучшим образом передать образ, набросанный в его посланиях. Как я вижу, доминирующие парадигмы толкования Павловых посланий обычно начинают с того, что собирают "легкие" части (например, "оправдание верой"), а в конце обнаруживают, что несколько, казалось бы, лишних частей не подходят к реконструированному образу. Главы в послании к Рим 2 и 9-11 особенно трудно вписать в общепринятые парадигмы богословия Павла, и некоторые заходят так далеко, что предполагают, что эти разделы на самом деле не отражают мысли апостола или что Павел просто противоречит сам себе. Но, по моему опыту, когда в конце работы на столе остается несколько фрагментов, это обычно означает, что какая-то часть головоломки была собрана неправильно. Я бы не решился сесть в самолет, узнав, что несколько деталей из внутренней части двигателя все еще лежат на земле, несмотря на заверения механика аэропорта о том, что они просто не подошли, когда он восстанавливал двигатель. Вместо этого, после обнаружения частей, оставшихся после реконструкции, единственное решение - разобрать все на части и начать заново, выяснив, куда подходят проблемные части, а затем построить вокруг них остальные.

Эта книга представляет собой мою попытку сделать именно это. Вместо того чтобы отталкиваться от общепринятой парадигмы, построенной на, казалось бы, более легких отрывках, и потом пытаясь объяснить, почему некоторые отрывки так плохо вписываются в нее, я начал с того, что, по общему мнению, является наиболее трудными и аномальными частями Павлова корпуса. Идея состоит в том, что, установив правильные места для самых трудных фрагментов, остальные смогут легче встать на свои места вокруг них. В конечном итоге, если мои доводы верны, причина, по которой эти трудные главы так плохо вписываются в современные реконструкции богословия Павла, заключается в том, что эти современные реконструкции построены на ошибочных фундаментальных предпосылках, что приводит к многочисленным неувязкам. Другими словами, основная проблема в толковании Павла заключается не в том, чего мы не знаем, а в том, что многое из того, что, как мы думали, знаем, на самом деле не так.

В моей предыдущей книге рассматривалось, как концепция "Израиля" строилась и понималась предшественниками и современниками Павла. Опираясь на этот фундамент, данная книга ставит своей целью показать, как сам Павел взаимодействует с границами Израиля и пересматривает их в своих рассуждениях о статусе израильтянина, спасении и приобщении язычников. В первой главе суммируются важные основополагающие выводы из других свидетельств периода Второго храма и раннего движения Иисуса, относящиеся к тому, что сам Павел, вероятно, предполагал об Израиле как апокалиптический еврей и участник раннего движения Иисуса. В остальных главах, в основном посредством тщательной экзегезы и анализа ключевых разделов 2 Кор 3 и Рим 1, 2, 9, 10 и 11 (все главы, которые интерпретаторы исторически находили особенно трудными), я утверждаю, что представления Павла об Израиле фундаментально укоренены в "эсхатологии Восстановления", знакомой для большей части иудаизма I века и раннего движения Иисуса.

Я утверждаю, что Павел верит в то, что эсхатологическое восстановление Израиля уже происходит после смерти и воскресения Иисуса, и что его настойчивое требование равного включения язычников тесно связано с его надеждами на восстановление Израиля. В частности, поскольку полное восстановление Израиля должно включать все двенадцать колен, Павел утверждает, что включение язычников в эсхатологическое собрание является необходимым средством для воссоздания и восстановления "всего Израиля" - образования, включающего не только евреев, но и неевреев, восстановленных из народов, среди которых ассимилированный северный Израиль. Судьбы Израиля и народов, таким образом, взаимозависимы, и этическая трансформация, обеспечиваемая духом Мессии Израиля, парадоксальным образом служит для искупления Израиля через искупление всех народов.

Таким образом, эта книга показывает, что Евангелие Павла ни в коем случае не было отказом от предполагаемого "иудейского этноцентризма" - или иудаизма в целом - в пользу другой системы. Напротив, акцент Павла на собирании язычников был неразрывно связан с его заботой о восстановлении Израиля, которое он приравнивает к воскресению из мертвых. Для Павла равноправное присоединение язычников не противоречило ожидаемому спасению Израиля, а скорее было тем самым средством, посредством которого часть Израиля восстанавливалась. В результате данное исследование показывает, что мировоззрение Павла в гораздо большей степени соответствовало мировоззрению других евреев первого века, ожидавших восстановления Израиля, чем считалось ранее. И, хотя его настойчивость на полном включении язычников без обращения в иудаизм означала радикальный отход от его современников, она согласуется с эсхатологическими рамками, прослеживающимися в широком спектре еврейской литературы периода Второго Храма. Таким образом, Павел, раскрытый в этой книге, является наиболее еврейским именно там, где он, как кажется, больше всего отходит от иудаизма, а его уникальность парадоксальным образом является отражением его продолжения в «русле» ранней иудейской эсхатологии.

Джейсон Стейплз - Павел и воскресение Израиля - Евреи, бывшие язычники, Израильтяне

Джейсон А. Стейплз [текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания: Paul and the Resurrection of Israel: Jews, Former Gentiles, Israelites - Jason A. Staples, Cambridge University Press January 11, 2024]

Перевод: Дейбук Валерий

Электронное издание, Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2025. – 677 с. Серия «Современное богословие».

ISBN: 978-1-009-37676-1 (англ).

Джейсон Стейплз - Павел и воскресение Израиля - Евреи, бывшие язычники, Израильтяне - Содержание

Предисловие

Благодарности

Введение

Кто такие (бывшие) язычники Павла?

"Весь Израиль будет спасен"

Эмпирическая этничность?

Повестка дня данной работы

Экскурс: Аудитория писем Павла

Экскурс: Перевод ключевой терминологии

Евреи или иудеи?

1 Бог только для евреев?

Эксперимент в критике: За пределами парадигмы "инсайдер/аутсайдер

Два народа под Богом: Другие израильтяне

Великий развод: Израиль и Иудея

Большие надежды: Восстановление Израиля и Иудеи

Вернутся ли настоящие израильтяне?

Возрождение на земле и продолжающееся изгнание Израиля

Туда и обратно: Израиль и эсхатология Восстановления

Возвращение царя: Иисус и Евангелие

2 Павел и проблема Израиля

Служитель Нового Завета

Новый Завет и оправдание Израиля

Дух и Новый Завет

Души в рабстве: проклятие Торы и неверность Израиля

Дым над горой: Письмо и Покрывало

Проклятие Торы: Смерть (в изгнании)

Избавление от века гнева

3 Проблема Израиля и язычников

Камень преткновения в Рим 1-2

Потерянный рай: Суд над нечестием и безнравственностью

Отвергнутый образ: Идолопоклонство, безнравственность и познание Бога

Гордость и предубеждение: Израиль и народы под властью греха

Человек отменяется: Беспристрастное правосудие Бога

Справедливость и милосердие соединились

Преступление и наказание: Беспристрастный суд для евреев и греков

4 Спасение через Оправдание: Иудеи и Язычники в одинаковом положении

Еврейская идентичность и беспристрастность Бога

Эта страшная сила: Три ловушки Велиала

Ценность обрезания

Скрытый еврей принадлежит Богу

Обрезанные евреи, необрезанные израильтяне

Исполнение Торы Духом: Благодать и дела

Восстановление через Дух в Послании к Римлянам

5 "Не Мой народ": неверность Израиля и верность Бога

"Не все из Израиля - Израиль"

Бог на скамье подсудимых: Горшечник, глина и божественный пафос

Терпение Бога и божественный пафос

Сосуды гнева

"Не Мой народ", этническое смешение и сосуды среди народов

Записки из подполья: искупление сосудов бесчестия

Достигли ли язычники праведности?

Дело на небе: Искупительное обращение

6 Божья справедливость и конец Торы

Приношение Мессии: Праведность и Искупление

Праведность и Восстановление в Торе и пророках

Яхад как праведный авангард Израиля

Непредвиденные обстоятельства восстановления Израиля

Покаяние и Восстановление в раввинистических традициях

Великое чудо: Справедливость, инициированная Богом

Тот, Кто Живет: Мессия и справедливость Бога

Божественный дедлифтинг: воскрешение Праведника

Праведник и искупление от проклятия Торы

Логика Гал 3

Пересмотр так называемой антитезы

Мессия как конец Торы

Он - Мессия! Присяга на верность живому Господу

7 Тайна спасения Израиля

Непослушание, милосердие и ревность

Ревнивый Бог, ревнующий народ

Беспристрастное правосудие, милосердие ко всем

Ревность, не Мой народ и не нация

Освящение инкорпорацией

Оливковое дерево

Отломанные и привитые

Суд и остаток

Тайна Павла раскрыта

Таинственная последовательность?

Тайна Павла: Полнота народов

"Весь Израиль": Израиль и Иудея

Удивленные радостью: милосердие к Израилю, милосердие ко всем

8 Конец дела

Последняя битва: Смерть, Воскресение и Оправдание Яхве

Когерентное ядро Павла: Воскресение Израиля

Инкорпорация, а не замещение

Почему не обрезание?

Сильные стороны такого прочтения

Вознаграждение: выполненная задача