Каждому служителю, особенно если он пастор, приходится сталкиваться со многими духовными проблемами, с которыми обращаются к нему верующие. Его сердце, как у добросовестного и любящего пастыря, открыто для обремененных душ, хотя он и не всегда уверен, какой именно совет нужно дать для назидания и улучшения изложенной ситуации. Книга, которую вы держите в руках, призвана помочь служителям. Ее можно неоднократно перечитывать, исследовать с ее помощью свое сердце и молиться за его состояние.

С ее помощью многие смогут увидеть причины своих болезней и найти выход из затруднений, выбраться из тьмы к свету и покою и утвердиться в своем звании христианина. Именно эти цели преследует данная книга. Ее задачей является показать, как христианин может избежать ловушек лукавого и предупредить уныние и ошибки, имеющие отношение к их духовному состоянию. Благодаря приводимой здесь краткой биографии почтенного автора читатель сможет по достоинству оценить, насколько он квалифицирован в решении духовных проблем.

Не только рядовой верующий, но и служитель найдет эту книгу полезной для вдумчивого изучения. Точно так же, как врач черпает знания из книг, написанных опытными и знаменитыми врачами, так же и христианский служитель почитает за честь поучиться на опыте своих отцов и братьев, достигших значительных успехов в исцелении духовных болезней верующих.

Томас Хукер - Бедный, сомневающийся христианин, влекомый ко Христу

Миссия «Приди и помоги» 2012 г. - 125 с.

Также издание:

Минск: Принткорп, 1999 г. - 141 с.

Томас Хукер - Бедный, сомневающийся христианин, влекомый ко Христу - Содержание

Вступительное слово

Краткая биография

Добавление к Краткой биографии

Глава 1 Препятствия, встающие на пути души, идущей ко Христу, удалены

Глава 2 Средства, помогающие прийти ко Христу

Глава 3 Как пользоваться Словом Божьим для обретения уверенности в спасении и достижения душевного мира

Глава 4 Средства обретения наследия в обетованиях, и их использование для нашего блага

Глава 5 Что необходимо человеку, чтобы научиться жить верой

Заключение

Томас Хукер - Бедный, сомневающийся христианин, влекомый ко Христу - Заключение

Я хочу завершить вышеизложенное следующим образом. Мы видим, как много совершил Господь для нас и как высоко вознес душу человеческую, теперь она готова (все ее грехи прощены) предстать перед Господом Иисусом благодаря ее сокрушению и уничижению, она понимает, что нет для нее более спасения ни на земле, ни на небе, никто не поможет, кроме Господа Иисуса Христа. Наконец, грешник приходит к Иисусу и простирается у Его ног, зная, что либо он станет другим человеком, либо будет осужден вовек. Когда он видит, что ни его молитвы, ни какие-то иные средства не приносят пользы, сила этих средств не может привести его к победе, а его пороки по прежнему остаются, тогда он взирает на Христа с готовностью принять Его волю по отношению к себе, какова бы она не была. Я хочу завершить вышеизложенное следующим образом. Мы видим, как много совершил Господь для нас и как высоко вознес душу человеческую, теперь она готова (все ее грехи прощены) предстать перед Господом Иисусом благодаря ее сокрушению и уничижению, она понимает, что нет для нее более спасения ни на земле, ни на небе, никто не поможет, кроме Господа Иисуса Христа. Наконец, грешник приходит к Иисусу и простирается у Его ног, зная, что либо он станет другим человеком, либо будет осужден вовек. Когда он видит, что ни его молитвы, ни какие-то иные средства не приносят пользы, сила этих средств не может привести его к победе, а его пороки по прежнему остаются, тогда он взирает на Христа с готовностью принять Его волю по отношению к себе, какова бы она не была.

Господь Иисус, видя эту изможденную от пороков душу, посылает Свое обнадеживающее слово к ней и говорит, что намерен принести ей благо, что у Него есть милость и для этой сокрушенной души. При этом надежда просыпается в душе грешника, и вера в удивлении взывает: «Разве это возможно? Это правда? Разве может все это мое зло быть прощено? О, желание спасения загорелось во мне, и как я буду ждать этого дня, как я желаю увидеть, как будут сожжены все мои пороки!» Обратите внимание на любовь и радость, сопровождающие весть об этой милости. Душа простирается и предает себя Богу, когда Он предлагает совершенно без всякой платы Свою милость и благодать упрямому и непослушному сердцу!

Наконец, воля скажет «Аминь» обетованию, и вера подтвердит: «О, я буду иметь эту милость!» Так душа возвращается домой к Богу. Сердце Отца бьется от радости в Его груди при виде души, лежащей у порога. Как радуется Отец, так радуются и ангелы на небесах, и радуются все верные, говоря: «О, мой муж, о, мой отец, о, мой ребенок, о, жена моя, ты вернулась домой к своему первому и единственному Мужу». Вы, с которыми это случится, найдете утешение. Вы, которые увидите это в других, возрадуетесь. Если вкратце подведем итог нашим рассуждениям, то увидим следующее. Первое, если подпорки, на которые надеется плотский разум, удалены, тогда появляется возможность обетованию прийти к нам. Второе, когда сердце полностью убеждается в достаточности Божьего обетования и благодати, тогда обетование, которое приблизилось к нам, начинает свою работу.

Третье, когда мы ожидаем все от обетования, даже силу, чтобы прийти к нему, тогда оно прилепляется к нам. Четвертое, когда мы готовы подчиниться всем условиям обетования, тогда обетование подхватывает нас и все, что есть в нас, и несет на своих руках. Таким образом, мы видим, что препятствия удалены и средства открыты. Далее мы видим, что более всех добродетелей надо стремиться обрести благодать веры. Теперь, чтобы еще более убедить вас неотступно искать эту благословенную милости Божью, давайте еще немного помыслим вот о чем. Если мы обретем милость и дар, то вместе с ними мы приобретем и все остальное. Вера есть основание всех благословений, и она не может не продвигать нас в пути ко Христу.

Разве не вдохновит человека уверенность, что по завершении одной работы, он незаметно завершит и вторую, и все остальные. Точно так же и с верой. Задумайтесь: приобретая веру, мы приобретаем все. Мудрые люди, желая вложить свои деньги во что-то ценное, увидев земли, хорошо орошаемые реками, имеющие богатые леса, и возможно, богатые полезными ископаемыми, очень желают приобрести их, ибо, покупая земли, они покупают и все, что на них. Точно так же должно быть с нами, с нашим желанием иметь веру, ибо, имея ее, мы имеем все. Она крепка, и все наше достояние прочно, но если в ней есть недостаток, то недостаток во всем. Имея эту благодать, веру, вам нет необходимости искать мудрость, ибо вера сделает вас мудрыми ко спасению.

Не следует искать и добродетели терпения, ибо тот, кто верен, тот всегда терпелив. Точно так же и в отношении всех других добродетелей. Имеющий веру имеет их все, он имеет святость, имеет чистоту, любовь, ясный ум и добрую совесть, есть ли что, что он не имеет? Святые Божии со многими скорбями пытаются обрести благодать и победить пороки. Но поскольку они выбирают неверный путь к достижению этого, то они ищут и не могут найти. Многие бедные души в непрестанных скорбях взывают к небесам, моля о милости, они молятся, чтобы избавиться от своего упрямого и каменного сердца, они истомились от жизни, но их порочное сердце продолжает пребывать с ними, оно или чуть-чуть меняется или не меняется совсем. Причина в том, что они идут неверным путем, чтобы обрести благодать, прежде надо обрести веру. И тогда вера принесет с собой все добродетели.

Покупайте поле, и жемчужина ваша, она входит в покупку. Вы не должны думать, что можете своими усилиями справиться со своим упрямым и непослушным сердцем, так это не происходит. Но пусть ваша вера обратится ко Христу, и посмотрите, что будет происходить. Вам необходимы: кротость, терпение, смирение, мудрость... Вера приносит с собой все, всем эти она наделяет душу. Братья, прежде чем купить себе одну из добродетелей, подумайте, не лучше ли купить поле? Покупайте поле, приобретайте веру, ибо с ней вы имеете все. Апостол говорит: «Мы же все, открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу» (2 Кор. 3:18). Господь Иисус есть зеркало, и добродетель Божия во Христе есть слава Господня. Поэтому, прежде всего, взирайте верой на добродетель во Христе (вы должны делать это, прежде чем вы получите эту добродетель). Взирайте на смирение Христа, тогда вы сможете обрести смирение.

Взирайте на силу и мужество в Нем, и тогда сможете укрепить свое немощное сердце, сила придет к вам и укрепит вас, вы будете обладать ею. Хотите иметь кроткое, смиренное и милостивое сердце? Я скажу, особенно для некоторых из вас, что это самое драгоценное под небесами, что вы только можете пожелать, это самое дорогое, что только может быть, и именно поэтому вы говорите: «О, если бы я мог увидеть тот день, когда мое гордое сердце станет смиренным, или когда отступит от меня последний грех! Тогда я был бы счастлив, больше мне ничего не надо на этой земле». Это твое самое большое желание, бедная душа? Тогда приобретай веру и покупай все целиком, ибо с ней все, не думай, что ты можешь купить какую-либо из добродетелей без веры. Покупай все поле, веру, и тогда будешь иметь драгоценную жемчужину. Далее, хочешь ли ты видеть славу Божью, стремиться к небесам? Тогда обращай туда свой взгляд и обретай это взглядом веры. Ищи эту славу в лице Иисуса Христа, тогда ты увидишь ее и сможешь обрести ее. Ибо в Нем, и только в Нем может быть увидена слава Божья.

Когда люди что-то продают, они обычно говорят о всех достоинствах продаваемой вещи. Если это земля, то они говорят о стоимости леса на этой земле, если у них есть скот, они добавляют и его стоимость, поэтому общая цена складывается из всех составляющих. Так и здесь, одна из составляющих — небесный ум, который стоит тысячи, другая — смиренное сердце, которое стоит миллионы. И так все остальные. Сколько же стоят все добродетели? Сколько стоит вера? И здесь мы можем прийти к завершению, сказав: «О, бесценная вера, воистину бесценная, способная Духом Христовым принести многие, нет, все добродетели вместе с собой, одну за другой, и утвердить благодать и счастье вовеки. Если нас слушают просто сердца человеческие (я не говорю о христианах), думаю, что сказанное о вере, должно побудить их трудиться более всего прочего, чтобы приобрести эту благословенную Божью милость, — благодать веры.