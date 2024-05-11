Подумайте о своей жизни. Вы, возможно, вспомните женщину из вашего офиса, которая, будучи весьма заурядной сотрудницей, поднялась по карьерной лестнице с немыслимой скоростью и при этом всем нравилась. Или вы вспомните некоего парня, который буквально притягивает всех к себе словно магнитом, не прикладывая, казалось бы, для этого никаких усилий.

И я уверен, что вы сможете вспомнить моменты, когда похожее происходило с вами. Когда любое ваше слово притягивало внимание окружающих. Когда вы были остроумны, веселы, умны и любой, побеседовавший с вами, старался продолжить общаться с вами в дальнейшем. Это умение понравиться людям что-то вроде суперспособности. Благодаря этому умению ряд известных людей смогли построить свою карьеру.

В чем же тут дело? Что делает Билла Клинтона таким увлекательным? А Роберта Дауни младшего таким классным? Что заставило продюсеров поверить в Уилла Смита и дать ему роль сперва в рекламе, а потом в кино? Это то же, что делает вас привлекательным в моменты, когда вы «в ударе». То же, чего вам не хватает, когда вы чувствуете, что вам трудно удержать чье-то внимание. Именно наличие этого качества выделяет ряд людей, которые нравятся всем, среди прочих. Харизма.

Это качество, из-за которого нам кто-то нравится. Которое заставляет нас желать также понравиться этому человеку. Оно заставляет нас следовать за ним. Безоговорочно верить ему. Это то самое чувство, когда кто-то входит в комнату, и вы не можете отвести от него взгляд. Это «фактор Икс». И это то, чего у меня никогда не было.

Чарли Хуперт - Искусство харизмы

- Минск : Медисонт, 2018. - 216 с.

ISBN: 978-985-7136-94-0

Чарли Хуперт - Искусство харизмы - Содержание

Вступление