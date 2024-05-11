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Хуперт - Искусство харизмы

Чарли Хуперт - Искусство харизмы
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology
Подумайте о своей жизни. Вы, возможно, вспомните женщину из вашего офиса, которая, будучи весьма заурядной сотрудницей, поднялась по карьерной лестнице с немыслимой скоростью и при этом всем нравилась. Или вы вспомните некоего парня, который буквально притягивает всех к себе словно магнитом, не прикладывая, казалось бы, для этого никаких усилий.
И я уверен, что вы сможете вспомнить моменты, когда похожее происходило с вами. Когда любое ваше слово притягивало внимание окружающих. Когда вы были остроумны, веселы, умны и любой, побеседовавший с вами, старался продолжить общаться с вами в дальнейшем. Это умение понравиться людям что-то вроде суперспособности. Благодаря этому умению ряд известных людей смогли построить свою карьеру.
В чем же тут дело? Что делает Билла Клинтона таким увлекательным? А Роберта Дауни младшего таким классным? Что заставило продюсеров поверить в Уилла Смита и дать ему роль сперва в рекламе, а потом в кино? Это то же, что делает вас привлекательным в моменты, когда вы «в ударе». То же, чего вам не хватает, когда вы чувствуете, что вам трудно удержать чье-то внимание. Именно наличие этого качества выделяет ряд людей, которые нравятся всем, среди прочих. Харизма.
Это качество, из-за которого нам кто-то нравится. Которое заставляет нас желать также понравиться этому человеку. Оно заставляет нас следовать за ним. Безоговорочно верить ему. Это то самое чувство, когда кто-то входит в комнату, и вы не можете отвести от него взгляд. Это «фактор Икс». И это то, чего у меня никогда не было.

Чарли Хуперт - Искусство харизмы

- Минск : Медисонт, 2018. - 216 с.
ISBN: 978-985-7136-94-0

Чарли Хуперт - Искусство харизмы - Содержание

Вступление
  • Глава 1: Моя история
  • Глава 2: Магия харизмы - почему люди считают, это врожденное качество
  • Глава 3: Составляющие харизмы
  • Глава 4: Виды уверенности
  • Глава 5: Энергичность
  • Глава 6: Как переключиться в нужное состояние по собственному желанию
  • Глава 7: Представление и внимание
  • Глава 8: Лицо
  • Глава 9: Тело
  • Глава 10: Голос
  • Глава 11: Искусство рассказывать истории
  • Глава 12: Заключение
  • Глава 13: Практическая часть
Views 216
Rating 5.0 / 5
Added 11.05.2024
Author brat Vasil
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5.0/5 (4)

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