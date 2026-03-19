Мемуари Панаса Хуртовини «Під небом Волині» є унікальним історичним та духовним свідченням, що охоплює трагічні події Другої світової війни на теренах Західної України. Автор ставить за мету не лише задокументувати військову хроніку, а й показати внутрішню боротьбу людини, яка намагається зберегти християнські цінності посеред хаосу, жорстокості та ідеологічного протистояння. Основна ідея твору полягає в тому, що навіть у найтемніші часи окупації та партизанської війни віра в Бога залишається єдиним непохитним орієнтиром, що дозволяє людині не втратити своєї подоби.

Змістовна частина книги детально описує повсякденне життя Волині під час німецької окупації, складні стосунки між місцевим населенням, радянськими партизанами та українським підпіллям. Хуртовина послідовно розкриває долю євангельських християн-баптистів, які опинилися між кількома вогнями, відмовляючись брати до рук зброю або ставати на бік однієї з ворогуючих тоталітарних систем. Автор приділяє значну увагу сценам релігійних зібрань у лісах, молитвам під час обстрілів та дивовижним випадкам порятунку, які він трактує як безпосереднє втручання Божого Провидіння. У спогадах також зафіксовані етнографічні деталі волинського побуту та глибокі роздуми про сенс страждань і ціну свободи сумління.

Текст написаний у щирому, сповідальному та по-народному простому стилі, що робить спогади надзвичайно живими та емоційно насиченими. Панас Хуртовина мастерно поєднує опис масштабних історичних подій із особистими переживаннями, створюючи багатогранне полотно епохи. Робота слугує фундаментальним ресурсом для вивчення історії протестантизму в Україні та ролі віруючих у воєнні роки. Це читання допомагає усвідомити, що історія війни — це не лише рух армій, а й тиха перемога духу над насильством, зафіксована у пам'яті свідка.

Панас Хуртовина – Під небом Волині - Воєнні спомини християнина

Вінніпег, 1952. – 210 с.

Панас Хуртовина – Під небом Волині – Зміст

Передмова

Вступ