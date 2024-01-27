Хуснуллина-Махортова - Как перестать быть жертвой и превратить свои ошибки и недостатки в достоинства

Многим из нас часто приходится слышать: «Не проси у Бога, а то получишь!» Но немногим из нас суждено понять до конца, какие смыслы скрыты в этом парадоксальном высказывании.

Те, кому «посчастливилось» достичь поставленных целей в материальном мире, в большинстве случаев точно понимают, куда приводят мечты. Как и те, кто посвятил себя поискам идеала, служению абстрактным идеям, растратив жизнь на химер, так и не познав в полной мере земных радостей.

И те и другие хранят молчание как минимум для того, чтобы не прослыть неудачниками, потратившими жизнь на погоню за внешним успехом либо на книги, семинары, тренинги, которые в изобилии предлагает рынок закомплексованным ботаникам. Но рано или поздно тайное становится явным.

Один из моих знакомых, заняв кресло заместителя председателя банка, реклама которого в девяностые крутилась по всем центральным каналам телевидения, безуспешно пытался справиться с экзистенциальным отчаянием с помощью алкоголя и неловких попыток суицида, потому как «денег хоть ж..ой ешь, а счастья нет».

Клиент, пребывая в депрессии после того, как вывел бизнес на запланированную высоту, вполне себе понимал, что, если покупка «Бентли» не принесет ожидаемой порции счастья, он может умереть от передозировки.

Перефразируя известный мем «Сейчас езжу на “майбахе”, но в детстве все равно велосипеда не было» на «была надежда купить велосипед, купил велосипед — и нет надежды», можно объяснить состояние человека, вложившегося целиком и полностью в достижение внешних целей.

Конечно, ощущение счастья — глубоко личное переживание, зависящее как от индивидуальности страждущего поймать синюю птицу счастья за хвост, так и от внешних обстоятельств, в том числе и исторического отрезка времени, в котором человек проживает свою жизнь.

Хуснуллина-Махортова Гузель - Как перестать быть жертвой и превратить свои ошибки и недостатки в достоинства

СПб.: Питер, 2024. — 256 с. — (Серия «Сам себе психолог»).

ISBN 978-5-4461-2240-0

Хуснуллина-Махортова Гузель - Как перестать быть жертвой – Содержание

Введение. О бабочках и человеках с точки зрения психологии

Часть 1. Душа как Судьба

Глава 1. Неизбежность жертвы 1.1. Волшебный пинок 1.2. Любовь как наркотик 1.3. Любовь как эмоциональная зрелость

Глава 2. Заложники треугольника Судьбы 2.1. Бег по кругу: жертва - абьюзер - спасатель 2.2. Бессилие жертвы провоцирует насилие в худших и сострадание в лучших 2.3. Как жертва привлекает абьюзера 2.4. Понять, принять и простить себя 2.5. Предупрежден - значит вооружен! 2.6. Как вычислить психологического абьюзера в начале отношений 2.7. «Бойцовский клуб» как манифест личностного роста



Часть 2. Пробуждение: из гусеницы в куколку

Глава 1. Быть не выше денег, но и не ниже их 1.1. Почему деньги любят кого-то, а кого-то нет 1.2. «Старые» деньги ѵз «новые» деньги 1.3. Деньги — верные слуги или жестокие хозяева?

Глава 2. Когда у меня вырастут крылья 2.1. Зов Судьбы 2.2. Имаго бабочки 2.3. Сотворившие чудо. Эксперименты со слепоглухонемыми детьми в США и СССР 2.4. Если хочешь влюбиться в свою жизнь заново 2.5. Выход из кокона тела. Через Преодоление к Предназначению



Часть 3. Бабочка. Мастер Судьбы

Глава 1. Алхимическая трансформация 1.1. Поверь в свои крылья! 1.2. Послание из глубины веков 1.3. Отказ от Эго на священном пляже Индии 1.4. Ничто человеческое мне не чуждо

Глава 2. Семь ступеней развития личности 2.1. Интеграция земного и небесного 2.2. Заложники общества потребления 2.3. Еда определяет Судьбу или Судьба определяет еду? 2.4. Циники и прагматики остаются на зеленом листе 2.5. Кризисы развития

Глава 3. Внутренний наблюдатель 3.1. Детская травма: благословение или проклятие? 3.2. Внешний и внутренний локус-контроль 3.3. Помощь профессионалов на стадии внутреннего наблюдателя 3.4. Гормональная ловушка «адреналин — дофамин» 3.5. Как не чувствовать себя кроликом рядом с удавом?

Глава 4. Выйти из матрицы. Осознающий свидетель 4.1. Ложные привязки как причина страданий 4.2. Осознающий свидетель - универсальный синхронизатор намерений, чувств, возможностей 4.3. Ныряй в кроличью нору. Становись визионером! 4.4. Не могу поверить, что это могло произойти со мной. Страдай или воскресни! 4.5. Дайвинг в бессознательное. Живая и мертвая вода воспоминаний 4.6. Созерцай и будь счастлив

Глава 5. Мастер Судьбы. Индивидуация 5.1. Стань львом! 5.2. Стив Джобс. Искать свой Свет и покорять! 5.3. Мария Египетская — покровительница кающихся грешниц. Стучите — и откроется! 5.4. Камикадзе, камикадзе, ничего не бойся 5.5. Чингисхан. Рожденный побеждать! 5.6. Восхождение на гору Судьбы 5.7. Стать сувереном. Жить по своим правилам!



Вместо заключения