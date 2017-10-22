Дорогой Агнос! Я уверен, что Вы хотели бы знать, почему я называю Вас «Агносом». «Агнос» — это сокращение слова «агностик» и относится к тому, кто устранился от принятия решения по вопросу о существовании Бога. Агностик всегда говорит, что он не знает, существует ли Бог шпГнет. Он утверждает, что показания за и против не полностью убедительны. Так как я теперь знаю, как обращаться к Вам, Агнос, то хотел бы объяснить цель написания этой книги.

Я христианин, верующий, и я хочу, чтобы и Вы стали христианином. Давайте в первой главе будем открыты друг перед другом: я имею своей целью убедить Вас, чтобы Вы обратились к Иисусу Христу. Если Вы опасаетесь, что доказательств в защиту христианства достаточно, чтобы убедить Вас, то лучше Вам сейчас обратить серьёзное внимание на мои аргументы в защиту христианства. Читайте дальше. Быть может, Вы скажете: «Вы обращаетесь не к тому человеку. Ведь я не агностик; я просто атеист. Я знаю, что Бога нет». Неужели? Уверены ли вы в том, что Вы это знаете?

Мне кажется, что я могу убедить Вас в невозможности такого догматического атеизма. В этом и заключается цель первой главы. Не странно ли, что в первой главе хочу сделать Вас агностиком, правда, почтительным агностиком, а в остальной части книги — христианином. Если правильно рассуждать, то мы можем начать интеллектуальную одиссею с тезиса: никто не может быть атеистом. Если Вы не теист, то по логике вещей Вы можете быть всего лишь агностиком.

Арли Хувер - Дорогой агнос, письма в защиту Христианства агностику

Издательство "Протестант", Москва, 1993 г.

Арли Хувер - Дорогой агнос, письма в защиту Христианства агностику - Содержание

От переводчика

Об авторе

Предисловие

Невозможность атеизма

Зачем спорить

Анализ веры

Проблема доказательства

Пересмотр материализма

Доказательства существования Бога на основании мира

Антропологический аргумент в доказательство существования Бога

Материализм — филосовский контрабандист

Важность истории

Библия как исторический документ

Чудеса

В защиту христианских чудес

Утверждения Иисуса Христа

Характер Иисуса Христа

Иисус Христос и пророчество

Воскресение Иисуса Христа

Иисус Христос и проблема зла

Проблема греха

Конечное доказательство

Вы — присяжный!

Арли Хувер - Дорогой агнос, письма в защиту Христианства агностику - Предисловие

Когда Пётр повелел христианам дать отчёт в своём уповании (1 Петр. 3:15), он предопределил некоторых из нас к писанию книг на апологетические темы. Я считаю, что каждое прколенйе нуждается в однотомном труде, дающем всесторонний обзор основного материала по доводам христианства. Меня всегда радует книга, которую можно дать неверующему и сказать: "Бери, прочитай это и ты узнаешь, во что я верю, а также узнаешь и немало хороших объяснений, почему я так верю".

Сделав попытку написать такую книгу, я теперь понимаю, что такое занятие было более трудным, чем мне казалось. Чтобы коснуться всех важных вопросов и одновременно написать книгу, которая не была бы подобна по размеру нью-йоркскому телефонному справочнику, приходится сократить много материала и упростить немало проблем^ Конечно, при упрощении материала возникает опасность и излишнего его упрощения. Всё же, несмотря на этот риск, надеюсь, что я написал книгу, которая послужит современному поколению введением в проблематику христианских доказательств. Я старался сочетать философскую основу христианства (гл. 1—8) с его исторической основой и девятой главой (под заглавием «Почему важна история?»), связывающей эти две главные стороны вопроса.

Одно важное примечание: я считаю, что в теистических вопросах надо держаться середины. Я не согласен с католиками и не утверждаю, что существование Бога полностью доказуемо, а также я не согласен с Бартом и не утверждаю, что без Христа я остался бы атеистом. По-моему, человек, услышавший аргументы в защиту Бога, может стать, по меньшей мере, озадаченным агностиком, а вероятнее всего — деистом.

К читателю я обращаюсь во втором лице и без лишних церемоний по той причине, Что считаю, что апологетику надо представлять в самом жизненном виде. Ведь свидетельствовать о Христе — это вполне личное дело. Когда мы говорим: «Вот в этом-то заключаются доводы», мы в сущности заявляем: «В этом заключаются доводы, как я, с моей точки зрения, смотрю на них; надеюсь, что и Вы увидите то же самое». Апологетика — частично искусство, частично наука. Подвизаясь за веру, каждое поколение и каждый индивидуум высказывает что-то своеобразное.

Всё-таки, кроме уникальных высказываний отдельных людей, существует суть материала, которая со времени Августина Блаженного и даже новозаветного периода почти ничуть не изменилась. Среди современных апологетов я глубоко признателен многим людям евангельского убеждения, — таким как Рамму, Карнеллу, Кларку, Трюбладу, Льюису, Шейфферу, Стотту. Я также признателен жене, Глории, не только за корректуру на каждой её стадии, но и за терпение и поощрение, оказанное мне в области апологетики на протяжении последних шестнадцати лет нашей супружеской жизни.