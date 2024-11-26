Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя.

Когда взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов, на луну и звёзды, которые Ты поставил,

То что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?

Не много ты умалил его пред Ангелами: славою и честью увенчал его;

Поставил его владыкою над делами рук Твоих; всё положил под ноги его:

Овец и волов всех, и также полевыхзверей,

Птиц небесных и рыб морских, всё, преходящее морскими стезями.

Господи, Боже наш! Как величественно имя Твоё по всей земле!

Хвала Иисусу! - Сборник стихов для детей

2017 Издательство «Утренняя звезда» Союза церквей ЕХБ. - 206 с.

Хвала Иисусу! - Сборник стихов для детей - Содержание

МОЛИТВЕННЫЕ

ХВАЛА И БЛАГОДАРЕНИЕ

БОЖИЙ ПРИЗЫВ

БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ

УТЕШЕНИЕ И ОБОДРЕНИЕ

НА РОЖДЕСТВО

НА ПАСХУ

НА ЖАТВУ

СТРАНИЦЫ ВЕЧНОЙ БИБЛИИ