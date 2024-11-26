Хвала Иисусу! - Сборник стихов для детей
Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя.
Когда взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов, на луну и звёзды, которые Ты поставил,
То что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?
Не много ты умалил его пред Ангелами: славою и честью увенчал его;
Поставил его владыкою над делами рук Твоих; всё положил под ноги его:
Овец и волов всех, и также полевыхзверей,
Птиц небесных и рыб морских, всё, преходящее морскими стезями.
Господи, Боже наш! Как величественно имя Твоё по всей земле!
Хвала Иисусу! - Сборник стихов для детей
2017 Издательство «Утренняя звезда» Союза церквей ЕХБ. - 206 с.
Хвала Иисусу! - Сборник стихов для детей - Содержание
- МОЛИТВЕННЫЕ
- ХВАЛА И БЛАГОДАРЕНИЕ
- БОЖИЙ ПРИЗЫВ
- БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ
- УТЕШЕНИЕ И ОБОДРЕНИЕ
- НА РОЖДЕСТВО
- НА ПАСХУ
- НА ЖАТВУ
- СТРАНИЦЫ ВЕЧНОЙ БИБЛИИ
Мой Бог
Вчера, сегодня и вовеки
Бог тот же,— Слово нам гласит.
Он очень любит человека
И жизнь Свою для нас дарит.
Он исцеляет от болезни,
Освобождает от грехов,
И то, что для души полезно,
Даёт для нас Его любовь.
Бог управляет всей Вселенной,
Он видит всё во всякий час,
И наше сердце совершенно
Он знает каждого из нас.
Бог не скрывает Свою личность,
Его найдёт душа моя.
Могу беседовать с Ним лично
В молитве на коленях я.
И если я нужду имею,
Я к Иисусу прихожу,
И с верой, просто, как умею,
Я обо всём Ему скажу.
И сердце радостнее дышит,
Когда душой я помолюсь.
Всегда мою молитву слышит
И помогает мне Иисус.
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