Д. А. Хвольсон родился в 1819 году, в бедной еврейской семье из Вильны. Получив традиционное начальное образование в хедере, он поступил в ешиву выдающегося виленского галахиста рабби Исраэля Гинзбурга и стал одним из наиболее близких к нему учеников. Стремясь расширить свое образование, Хвольсон в восемнадцатилетнем возрасте выучил латинские буквы по вывескам на польских лавках и самостоятельно изучил по словарям русский, немецкий и французский языки. В 1841 году без всяких средств, пешком он отправился в Ригу. Там познакомился с видным деятелем еврейского просвещения (Гаскалы) Максом Лилиенталем, в ту пору директором рижского еврейского училища. Лилиенталь снабдил Хвольсона рекомендательным письмом к крупнейшему еврейскому историку и религиоведу, видному деятелю реформистского движения в иудаизме Аврааму Гейгеру. Благодаря поддержке Гейгера Хвольсон в течение четырех лет подготовился в Бреславле (Вроцлав, Бреслау) к экзамену по гимназическому курсу. Успешно сдав экзамен, он поступил в Бреславльский университет. На последнем курсе перешел в Лейпцигский университет, где в 1850 году получил степень доктора философии за диссертацию о секте мандейцев. После возвращения в Россию в 1851 году Хвольсон продолжал заниматься этой темой и в 1856 году издал в Петербурге обширный двухтомный труд «Die Ssabier und der Ssabismus», который сразу позволил Хвольсону занять видное место в ученом мире. В предисловии к этому изданию Хвольсон в самых теплых словах выражает благодарность Аврааму Гейгеру: «Бедный во всех смыслах, много лет назад я попал в Германию, на землю, чей язык я едва понимал, где я не знал никого и никто не знал меня. Я мог умереть умственно и физически. Этот чудесный человек принял меня, как родной отец, и заботился о моем духовном и материальном благополучии. Особенно я благодарен ему за тот уровень учености, которого я достиг в настоящее время».

В России Хвольсон сразу выдвинулся в ряды крупнейших ориенталистов. В 1854 году император Николай I подписал указ о создании Восточного факультета в Петербургском университете. По некоторым сведениям, именно Хвольсон помогал министру народного просвещения А.С. Норову разработать структуру факультета. 27 августа 1855 года состоялось торжественное открытие факультета, и Хвольсону было предложено возглавить кафедру древнееврейского языка. Однако возникло серьезное препятствие: еврей не мог быть университетским профессором. Норов предложил Хвольсону креститься, и тот согласился. При крещении он принял имя Даниил. Рассказывают, что, когда у Хвольсона спрашивали впоследствии, крестился ли он по убеждению, Хвольсон отвечал: «Да, я был убежден, что лучше занимать место профессора в Петербурге, чем место меламеда в Эйшишках». Вполне вероятно, что этот, не лишенный цинизма ответ и в самом деле отражал взгляды Хвольсона. Показательно, однако, что в еврейском обществе бытовала и другая легенда, прямо противоположного содержания: говорили, что Хвольсон стал христианином с целью тайно помогать своим соплеменникам. В любом случае, вся последующая научная и общественная деятельность Хвольсона вполне могла бы свидетельствовать в пользу последнего предположения.

В 1855 году Хвольсон занимает кафедру еврейской, сирийской и халдейской словесности в Петербургском университете. С1858 по 1883 год он также преподает древнееврейский язык и библейскую археологию в Петербургской духовной академии, а с 1858 по 1884 год—древнееврейский язык в Петербургской римско-католической семинарии. В 1910 году, незадолго до смерти, его избирают почетным членом Петербургской академии наук.

Даниил Абрамович Хвольсон - О некоторых средневековых обвинениях против евреев: Историческое исследование по источникам

(Чейсовская коллекция)

М.: Текст, 2010. —474, [6] с.

ISBN 978-5-7516-0893-4 («Текст»)

ISBN 978-5-9953-0066-3 («Книжники»)

Даниил Абрамович Хвольсон - О некоторых средневековых обвинениях против евреев: Историческое исследование по источникам - Содержание

Юрий Табак - Оставаясь со своим народом... Жизнь и научная деятельность профессора Д. А. Хвольсона.

Предисловие

Введение

I. Доказательства ничтожности этих обвинений, почерпнутые из истории, религии, законодательства, литературы и быта евреев

II. Неосновательность обвинений явствует из них самих

III. Доказательства юридической и исторической неосновательности обвинений

IV. Защита евреев со стороны крещеных евреев

V. Защита евреев многими христианскими государями, папами и учеными христианами

VI. Доказательства, что между евреями нет и никогда не было секты, которая оправдывала бы эти обвинения

Заключение