Настоящее пособие содержит материалы, относящиеся к теоретико- методологическим и практическим проблемам религиозно-духовной безопасности и духовного здоровья человека, семьи, общества. Поэтому в него помещены многообразные сведения научно-методического, рекомендательного и справочного характера. Однако оно имеет внутреннюю цельность, так как предназначено для круга людей, которые, различаясь по своему духовному уровню, духовному интересу и на- правлениям деятельности, тем не менее сходны своим чаянием позитивных идеалов: прежде всего истины, осмысленности жизни, любви, творчества, свободы и справедливости.

В жизни каждого человека возникают ситуации, когда он сталкивается с религиозно-духовными проблемами. Для их решения, как и в любых иных сферах деятельности, нужны определенные знания, умения и опыт, требуется помощь специалистов. Потому что религиозно-духовный мир весьма непрост, многообразен и разнополярен, а последствия неумения ориентироваться в нем могут обернуться бедой не только для отдельного человека, но и для государства в целом. И надобно уметь его видеть и понимать.

При анализе религиозно-духовного мира необходимо, прежде всего, разбираться с сутью важнейших составляющих множества вероучений: принятые идеалы (объекты поклонения); понимание духовности; отношение к добру и злу (трактовки происхождения и смысл); определение смысла и цели жизни; построение системы нравственности; отношение к общественным институтам и личности; выбор приемлемых средств и методов достижения цели.