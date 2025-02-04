Хёрстон - Мулы и люди

Когда мне предложили отправиться в экспедицию за негритянским фольклором, я обрадовалась, ведь для меня это родная среда. Выпав вниз головой в этот мир, я попала прямиком в негритянскую колыбель. С самого раннего детства я знала о смешных проделках Братца Кролика, знала, чтó кричит совка, когда усядется ночью на крышу. Но это знание было сродни тесной рубашке: стоит ее надеть, и рассмотреть узор на ней уже не получится. Лишь в университете, вдали от родных мест, я смогла взглянуть со стороны. Но для этого мне понадобился телескоп, роль которого сыграла антропология.

Франц Боас спросил, куда бы я хотела поехать, и я ответила: «Во Флориду». Туда съезжаются белые со всего мира и негры со всего Юга, а порой даже из северных и западных штатов. Во Флориде видишь срез южной негритянской культуры. К тому же я была новичком в этом деле, имело смысл выбрать знакомую обстановку.

Для начала я отправилась в Итонвиль, где прошло мое детство. Не для того, чтобы покрасоваться перед старыми друзьями, похвастаться университетским дипломом и блестящим «шевроле». Их не поразишь ни тем ни другим. Для них я Зора, дочь Люси Хёрстон, и останусь ею, даже если, по здешнему выражению, рожу ребенка от кайзера Вильгельма1. Если бы я захотела пустить им пыль в глаза, они сказали бы: «Ну и что, что ты жила на Севере, стерла зубы над книжками, а теперь заявилась обратно вся из себя гордая и нарядная, — нам нет дела до тебя и твоего хвастовства». На том бы все и кончилось. Нет, я приехала в Итонвиль, потому что знала, что смогу собрать здесь богатый материал спокойно, никого не обидев и ничем не рискуя. Сколько я себя помню, многие наши, особенно мужчины, собираются вечером на веранде местной лавки и обмениваются байками. Иногда и женщины останавливаются рассказать сказку-другую. В детстве, когда меня посылали за чем-нибудь в лавку Джо Кларка, мне ужасно не хотелось возвращаться домой: вот бы еще послушать!

Собирать фольклор не так-то просто. Самый лучший материал — в забытых богом уголках, где меньше всего внешних влияний, но люди, живущие там, бедны и забиты жизнью, они стесняются говорить о себе, о том, чем живет их душа. А негры, несмотря на их смешливый и с виду покладистый нрав, особенно скрытны. Мы люди вежливые, вместо того, чтобы послать собеседника к черту, улыбаемся и говорим то, что он хочет услышать: белые знают о нас так мало, что все равно не заметят подмены. Индеец отвечает любопытствующим холодным молчанием. Негр прибегает к тактике пуховой перины. Зонд легко проникает внутрь и намертво увязает в смешках и любезностях. «Белый вечно сует нос в чужие дела, — думает негр. — В душу его не пущу, а выставлю ему за дверь какую-нибудь безделушку. Мой почерк он прочтет, а мысли — никогда. Подкину ему игрушку, чтобы отстал и ушел, — а уж тогда и выговорюсь, и спою».

Хёрстон З.Н. - Мулы и люди

Пер. с англ. О.Н. Исаевой. — М.: Издательство «Альма Матер», 2024. — 287 с. — (Методы антропологии).

ISBN 978-5-904994-60-0

Хёрстон З.Н. - Мулы и люди – Содержание

Предисловие к первому русскому изданию (Д.Функ)

Предисловие (Ф.Боас)

Введение

Ч А С Т Ь П Е Р В А Я Н А Р О Д Н Ы Е С К А З К И

Глава первая

Джон и жаба

«Вы настоящей воды не видели!»

Глава вторая

Как черный брат пошел в проповедники

Как проповедник всех на колени поставил

Молитва папы Генри

Почему церковь расколота

Почему негры черные

Почему женщина помыкает мужчиной

«Энни,Пенни и красоточка Дженни»

Глава третья

Кто самый шустрый

Как писать письма

Быстрая лошадь

«А я денег заработаю!»

Самое забористое лекарство

Как Джек Дьявола победил

«Джон Генри»

Глава четвертая

Старый Масса и Джон,который хотел на Небо

Масса и медведь

Почему черная сестра работает больше всех

Почему ниггерам досталась тяжелая работа

Охота на оленя

Глава пятая

Хвастуны

Первый черный в доме Массы

Кто больше воняет

Предсказатель

Черепаховые часы

«От сосенки к сосенке,мистер Пинкни»

Бог и Дьявол на кладбище

Молитва о дожде

«Перебей,Господи,белых!»

«Помни,что ты ниггер!»

Глава шестая

«Думаешь,я заплачó́— как бы не так!»

Почему по пятницам не слышно пересмешника

Безбожник и сом

Откуда у змеи яд

Как дятел чуть весь мир не утопил

Почему у опоссума лысый хвост

Как крокодилу язык истрепали

Как крокодил почернел

Глава седьмая

Как Братец Пес лишился красивого голоса

Чему кролик в школе научился

Козел,который остановил поезд

Стрельба в гору

Байка про охотника

Ястреб и сарыч

Почему мула погоняют кнутом из сыромятной кожи

Откуда взялись земляные черепахи

Как Бог сотворил бабочек

Откуда у кошки девять жизней

Ученый сын

Откуда на волнах пена

Глава восьмая

Лев и царь земли

Проповедь странствующего проповедника

Глава девятая

Игра в карты

«Элла Уолл»

«Разобью кандалы»

Как Джек с Дьяволом силой мерялся

Глава десятая

Почему у дельфина хвост поперек посажен

Почему пес невзлюбил кошку

Слово,которое придумал Дьявол

Откуда взялся Джек-с-фонарем

Откуда на Восточном побережье комары и грозы

Как рассорили влюбленных

«Это все мое»

Откуда взялись совки

Говорящий мул

Колоброд и кровавые кости

Драка на Сосновой мельнице

Ч А С Т Ь В Т О Р А Я Х У Д У

Глава первая

Истоки худу

Эулалия — как присушить мужчину

Глава вторая

Тернер и Мари Лаво

Мари Лаво — как извести врага

Мари Лаво — наложение проклятия

Тернер — обряд посвящения

Тернер — как удержать неверного мужа

Глава третья

Анатоль Пьер

Обряд посвящения

Обряд на смерть

Обряд с кирпичом на водянку

Глава четвертая

Отец Уотсон

Обряд посвящения

Обряд наказания

Обряд изгнания из дома

Обряд на неудачи

Кость черного кота

Глава пятая

Доктор Дюк

Обряд на помощь в тюрьме

Как заткнуть рот свидетелям

Как снять порчу

Обряд изгнания из дома

Доктор Дженкинс

Поверья,связанные с мертвыми

Глава шестая

Истории о колдовстве

Глава седьмая

Китти Браун

Пляска- обряд на смерть

Обряд на сильную любовь

Как вернуть любовника

Как прибрать любовника к рукам

Глоссарий

Приложения

Обряды худу

Обряды,связанные с внезапной смертью

Чтобы сдать дом

Темная работа (обряд на смерть)

Судебные тяжбы

Обряд на порчу и смерть

Как сделать,чтобы человек забегался до смерти

Как вернуть мужчину

Как привлечь любовь

Как расстроить любовную связь

Негритянские песни

Колдовские зелья и принадлежности

Снадобья травников

От гонореи

От сифилиса

От болезней мочевого пузыря

От фистулы

От ревматизма

От отеков

От слепоты

От столбняка

При потопе

От тошноты

От живых существ в животе (от судорог)

Противоядие

От помрачения рассудка

Бодрящее средство

Яды