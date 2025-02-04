Хёрстон - Мулы и люди
Когда мне предложили отправиться в экспедицию за негритянским фольклором, я обрадовалась, ведь для меня это родная среда. Выпав вниз головой в этот мир, я попала прямиком в негритянскую колыбель. С самого раннего детства я знала о смешных проделках Братца Кролика, знала, чтó кричит совка, когда усядется ночью на крышу. Но это знание было сродни тесной рубашке: стоит ее надеть, и рассмотреть узор на ней уже не получится. Лишь в университете, вдали от родных мест, я смогла взглянуть со стороны. Но для этого мне понадобился телескоп, роль которого сыграла антропология.
Франц Боас спросил, куда бы я хотела поехать, и я ответила: «Во Флориду». Туда съезжаются белые со всего мира и негры со всего Юга, а порой даже из северных и западных штатов. Во Флориде видишь срез южной негритянской культуры. К тому же я была новичком в этом деле, имело смысл выбрать знакомую обстановку.
Для начала я отправилась в Итонвиль, где прошло мое детство. Не для того, чтобы покрасоваться перед старыми друзьями, похвастаться университетским дипломом и блестящим «шевроле». Их не поразишь ни тем ни другим. Для них я Зора, дочь Люси Хёрстон, и останусь ею, даже если, по здешнему выражению, рожу ребенка от кайзера Вильгельма1. Если бы я захотела пустить им пыль в глаза, они сказали бы: «Ну и что, что ты жила на Севере, стерла зубы над книжками, а теперь заявилась обратно вся из себя гордая и нарядная, — нам нет дела до тебя и твоего хвастовства». На том бы все и кончилось. Нет, я приехала в Итонвиль, потому что знала, что смогу собрать здесь богатый материал спокойно, никого не обидев и ничем не рискуя. Сколько я себя помню, многие наши, особенно мужчины, собираются вечером на веранде местной лавки и обмениваются байками. Иногда и женщины останавливаются рассказать сказку-другую. В детстве, когда меня посылали за чем-нибудь в лавку Джо Кларка, мне ужасно не хотелось возвращаться домой: вот бы еще послушать!
Собирать фольклор не так-то просто. Самый лучший материал — в забытых богом уголках, где меньше всего внешних влияний, но люди, живущие там, бедны и забиты жизнью, они стесняются говорить о себе, о том, чем живет их душа. А негры, несмотря на их смешливый и с виду покладистый нрав, особенно скрытны. Мы люди вежливые, вместо того, чтобы послать собеседника к черту, улыбаемся и говорим то, что он хочет услышать: белые знают о нас так мало, что все равно не заметят подмены. Индеец отвечает любопытствующим холодным молчанием. Негр прибегает к тактике пуховой перины. Зонд легко проникает внутрь и намертво увязает в смешках и любезностях. «Белый вечно сует нос в чужие дела, — думает негр. — В душу его не пущу, а выставлю ему за дверь какую-нибудь безделушку. Мой почерк он прочтет, а мысли — никогда. Подкину ему игрушку, чтобы отстал и ушел, — а уж тогда и выговорюсь, и спою».
Хёрстон З.Н. - Мулы и люди
Пер. с англ. О.Н. Исаевой. — М.: Издательство «Альма Матер», 2024. — 287 с. — (Методы антропологии).
ISBN 978-5-904994-60-0
Хёрстон З.Н. - Мулы и люди – Содержание
Предисловие к первому русскому изданию (Д.Функ)
Предисловие (Ф.Боас)
Введение
Ч А С Т Ь П Е Р В А Я Н А Р О Д Н Ы Е С К А З К И
Глава первая
Джон и жаба
«Вы настоящей воды не видели!»
Глава вторая
Как черный брат пошел в проповедники
Как проповедник всех на колени поставил
Молитва папы Генри
Почему церковь расколота
Почему негры черные
Почему женщина помыкает мужчиной
«Энни,Пенни и красоточка Дженни»
Глава третья
Кто самый шустрый
Как писать письма
Быстрая лошадь
«А я денег заработаю!»
Самое забористое лекарство
Как Джек Дьявола победил
«Джон Генри»
Глава четвертая
Старый Масса и Джон,который хотел на Небо
Масса и медведь
Почему черная сестра работает больше всех
Почему ниггерам досталась тяжелая работа
Охота на оленя
Глава пятая
Хвастуны
Первый черный в доме Массы
Кто больше воняет
Предсказатель
Черепаховые часы
«От сосенки к сосенке,мистер Пинкни»
Бог и Дьявол на кладбище
Молитва о дожде
«Перебей,Господи,белых!»
«Помни,что ты ниггер!»
Глава шестая
«Думаешь,я заплачó́— как бы не так!»
Почему по пятницам не слышно пересмешника
Безбожник и сом
Откуда у змеи яд
Как дятел чуть весь мир не утопил
Почему у опоссума лысый хвост
Как крокодилу язык истрепали
Как крокодил почернел
Глава седьмая
Как Братец Пес лишился красивого голоса
Чему кролик в школе научился
Козел,который остановил поезд
Стрельба в гору
Байка про охотника
Ястреб и сарыч
Почему мула погоняют кнутом из сыромятной кожи
Откуда взялись земляные черепахи
Как Бог сотворил бабочек
Откуда у кошки девять жизней
Ученый сын
Откуда на волнах пена
Глава восьмая
Лев и царь земли
Проповедь странствующего проповедника
Глава девятая
Игра в карты
«Элла Уолл»
«Разобью кандалы»
Как Джек с Дьяволом силой мерялся
Глава десятая
Почему у дельфина хвост поперек посажен
Почему пес невзлюбил кошку
Слово,которое придумал Дьявол
Откуда взялся Джек-с-фонарем
Откуда на Восточном побережье комары и грозы
Как рассорили влюбленных
«Это все мое»
Откуда взялись совки
Говорящий мул
Колоброд и кровавые кости
Драка на Сосновой мельнице
Ч А С Т Ь В Т О Р А Я Х У Д У
Глава первая
Истоки худу
Эулалия — как присушить мужчину
Глава вторая
Тернер и Мари Лаво
Мари Лаво — как извести врага
Мари Лаво — наложение проклятия
Тернер — обряд посвящения
Тернер — как удержать неверного мужа
Глава третья
Анатоль Пьер
Обряд посвящения
Обряд на смерть
Обряд с кирпичом на водянку
Глава четвертая
Отец Уотсон
Обряд посвящения
Обряд наказания
Обряд изгнания из дома
Обряд на неудачи
Кость черного кота
Глава пятая
Доктор Дюк
Обряд на помощь в тюрьме
Как заткнуть рот свидетелям
Как снять порчу
Обряд изгнания из дома
Доктор Дженкинс
Поверья,связанные с мертвыми
Глава шестая
Истории о колдовстве
Глава седьмая
Китти Браун
Пляска- обряд на смерть
Обряд на сильную любовь
Как вернуть любовника
Как прибрать любовника к рукам
Глоссарий
Приложения
Обряды худу
Обряды,связанные с внезапной смертью
Чтобы сдать дом
Темная работа (обряд на смерть)
Судебные тяжбы
Обряд на порчу и смерть
Как сделать,чтобы человек забегался до смерти
Как вернуть мужчину
Как привлечь любовь
Как расстроить любовную связь
Негритянские песни
Колдовские зелья и принадлежности
Снадобья травников
От гонореи
От сифилиса
От болезней мочевого пузыря
От фистулы
От ревматизма
От отеков
От слепоты
От столбняка
При потопе
От тошноты
От живых существ в животе (от судорог)
Противоядие
От помрачения рассудка
Бодрящее средство
Яды
No comments yet. Be the first!