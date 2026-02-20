Хёрстон - Скажи моей лошади
Книга «Скажи моей лошади» — это уникальное сочетание антропологического исследования и путевых заметок выдающейся писательницы Зоры Нил Хёрстон, которая в 1930-х годах отправилась на Ямайку и Гаити для изучения народных верований. Хёрстон не просто наблюдала со стороны, а глубоко погрузилась в мир Вуду, проходя через ритуалы и общаясь как с верховными жрецами, так и с обычными людьми. Название книги отсылает к ритуальному трансу: когда божество (Лоа) овладевает человеком, оно «садится на него верхом», и всё сказанное одержимым считается словами духа, обращенными к его «лошади».
Автор описывает Вуду не как пугающую магию из голливудских фильмов, а как сложную, глубоко структурированную религию, пронизывающую все аспекты повседневной жизни. Хёрстон детально разбирает пантеон божеств, таких как Дамбала или Папа Легба, и объясняет их роль в решении бытовых проблем — от судебных тяжб до вопросов любви и здоровья. Особое внимание она уделяет социальному аспекту: на Гаити того времени Вуду служило мощным инструментом политического влияния и сохранения культурного кода в условиях бедности и внешней изоляции.
В книге также содержатся шокирующие для своего времени свидетельства о зомбировании, которые Хёрстон рассматривала не как миф, а как результат применения тайных фармацевтических составов. Однако главным в труде остается признание достоинства и поэтичности карибской культуры. Хёрстон удалось показать, что Вуду — это живая, пульсирующая вера, дающая людям силы выживать и сохранять свою идентичность в самых суровых обстоятельствах.
Зора Нил Хёрстон – Скажи моей лошади - Вуду в обычной жизни на Гаити и Ямайке
М.: Издательство книжного магазина «Циолковский», 2023 г. — 240 с.
ISBN 978-5-6048540-7-5
Зора Нил Хёрстон – Скажи моей лошади – Содержание
I. Не куриное гнездо
II. Козье карри
III. На секача!
IV. Они пели ночью, когда он умер
V. Женщины карибского бассейна
VI. Второе рождение нации
VII. Ещё одна сотня лет
VIII. Чёрная Жанна Д’арк
IX. Смерть Леконта
X. Вуду и его божества
XI. На острове Гонав
XII. Аркайе, «и с чем его едят»
XIII. Зомби
XIV. Красная секта
XV. Скажи моей лошади!
XVI. Могильный грунт и другие яды
XVII. Доктор Резер
XVIII. Боженька и цесарки
No comments yet. Be the first!