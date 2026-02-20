Хёрстон - Скажи моей лошади

Хёрстон - Скажи моей лошади
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Esotericism Mysticism Kabbalah

Книга «Скажи моей лошади» — это уникальное сочетание антропологического исследования и путевых заметок выдающейся писательницы Зоры Нил Хёрстон, которая в 1930-х годах отправилась на Ямайку и Гаити для изучения народных верований. Хёрстон не просто наблюдала со стороны, а глубоко погрузилась в мир Вуду, проходя через ритуалы и общаясь как с верховными жрецами, так и с обычными людьми. Название книги отсылает к ритуальному трансу: когда божество (Лоа) овладевает человеком, оно «садится на него верхом», и всё сказанное одержимым считается словами духа, обращенными к его «лошади».

Автор описывает Вуду не как пугающую магию из голливудских фильмов, а как сложную, глубоко структурированную религию, пронизывающую все аспекты повседневной жизни. Хёрстон детально разбирает пантеон божеств, таких как Дамбала или Папа Легба, и объясняет их роль в решении бытовых проблем — от судебных тяжб до вопросов любви и здоровья. Особое внимание она уделяет социальному аспекту: на Гаити того времени Вуду служило мощным инструментом политического влияния и сохранения культурного кода в условиях бедности и внешней изоляции.

В книге также содержатся шокирующие для своего времени свидетельства о зомбировании, которые Хёрстон рассматривала не как миф, а как результат применения тайных фармацевтических составов. Однако главным в труде остается признание достоинства и поэтичности карибской культуры. Хёрстон удалось показать, что Вуду — это живая, пульсирующая вера, дающая людям силы выживать и сохранять свою идентичность в самых суровых обстоятельствах.

Зора Нил Хёрстон – Скажи моей лошади - Вуду в обычной жизни на Гаити и Ямайке

М.: Издательство книжного магазина «Циолковский», 2023 г. — 240 с.

ISBN 978-5-6048540-7-5

Зора Нил Хёрстон – Скажи моей лошади – Содержание

  • I. Не куриное гнездо

  • II. Козье карри

  • III. На секача!

  • IV. Они пели ночью, когда он умер

  • V. Женщины карибского бассейна

  • VI. Второе рождение нации

  • VII. Ещё одна сотня лет

  • VIII. Чёрная Жанна Д’арк

  • IX. Смерть Леконта

  • X. Вуду и его божества

  • XI. На острове Гонав

  • XII. Аркайе, «и с чем его едят»

  • XIII. Зомби

  • XIV. Красная секта

  • XV. Скажи моей лошади!

  • XVI. Могильный грунт и другие яды

  • XVII. Доктор Резер

  • XVIII. Боженька и цесарки

