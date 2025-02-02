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Хьюард-Милс - 10 основных ошибок

Хьюард-Милс - 10 основных ошибок, совершаемых пасторами
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Даг Хьюард-Милс - 10 основных ошибок, совершаемых пасторами

Пер. с англ. – Киев: «Варух», 2015. – 72 с.

ISBN 978-617-510-086-8

Даг Хьюард-Милс - 10 основных ошибок, совершаемых пасторами – Содержание

  • Глава 1. Промедление в служении

  • Глава 2. Преуменьшение важности жертвы

  • Глава 3. Преуменьшение важности смирения

  • Глава 4. Принимая славу от людей

  • Глава 5. Пренебрегая словами Иисуса

  • Глава 6. Отсутствие близких отношений с Иисусом

  • Глава 7. Мало плода

  • Глава 8. Неправильные приоритеты

  • Глава 9. Фарисейство

  • Глава 10. Собирая сокровища на земле

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Added 02.02.2025
Author AlexDigger
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