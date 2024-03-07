Хьюард-Милс Даг – Люди, которые нас покидают

Пятнадцать причин, почему Бог позволяет людям уходить от нас

Вот несколько причин, почему Господь позволяет людям не только покидать нас, но и причинять боль.

1. ГОСПОДЬ позволяет ЛЮДЯМ уходить ОТ нас, чтобы исправить ошибку, допущенную нами в начале служения.

В начале служения мы часто страшимся ошибок. Этот страх заставляет нас хвататься за любую предложенную помощь. Добиваясь поддержки, многие служители связываются с неправильными людьми.

Авраам тому хороший пример. Бог повелел ему отделиться от семьи и отправиться в длинное и загадочное путешествие в некую обетованную землю. Вместо того чтобы отделиться от семьи, как сказал Бог, Авраам отправился в путь с некоторыми родственниками, среди которых особо следует отметить Лота.

И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, ОТ РОДСТВА ТВОЕГО* и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе. —Бытие 12:1

Все проблемы, с которыми Авраам столкнулся во время путешествия, были связаны с присутствием в его жизни Лота. Вот что произошло с Авраамом из-за того, что Лот был с ним.

1. Из-за Лота в жизни Авраама появились раздоры и неразбериха. В конце концов, из-за Лота Авраму пришлось отделиться от своих родственников (Быт. 13:7-8).

2. Из-за Лота Авраам сражался на войне, в которой иначе он никогда бы не участвовал. Аврааму пришлось спасать Лота из рук царя Кедорлаомера (Быт. 14:1-16).

3. Из-за Лота Аврааму пришлось возносить специальные хо- датайственные молитвы. Ему нужно было спасти своего племянника от разрушения, грядущего на Содом и Гоморру (Быт. 18:23-33).

Вот это я и называю изначальной ошибкой в служении. Это оплошность, которую мы допускаем в начале служения, как правило, из-за страха. Подобные ошибки могут привести к тому, что неподходящие люди становятся тяжким бременем в нашей жизни.

Иногда в самом начале служения некоторые люди даже вступают в брак с человеком, который им не подходит. Бог может удалить этого человека с лица земли, чтобы избавить служителя от обузы. Если же это не происходит, то таким людям приходится нести тяжкую ношу в служении.

Некоторые люди, которые совершали служение вместе со мной в самом начале, теперь не имеют никакого отношения к тому, что я делаю. Возможно, я позволил им быть в служении из-за страха, что без них не справлюсь. Их присутствие придавало мне уверенности в том, что все получится. Бог по Своей милости сделал так, что некоторые из них меня покинули. И, несмотря на то, что я искренне по ним скучал, я понимал, что Бог позволил им уйти, потому я изначально совершил ошибку, сделав их частью моего нового видения о созидании церкви.

Даг Хьюард-Милс – Люди, которые нас покидают

Пер. с англ. – К.: Варух, 2011. – 144 с. – (Верность и неверность.)

ISBN 978-617-510-042-4

Даг Хьюард-Милс – Люди, которые нас покидают – Содержание