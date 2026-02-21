Хьюард-Милс - Этика священнослужителя

Category ESXATOS BOOKS, Theology, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

В служении недостаточное бодрствование над собой может привести к недолжному поведению и создать у людей искаженное представление ©том, какие принципы мы отстаиваем в служении. Итак, что же такое этика священнослужителя? Это набор стандартов, принципов и общих рекомендаций, которых мы должны придерживаться в служении. Этические нормы правдивы, разумны, достойны уважения, нравственны, законны, ясны и исполнены целомудрия.

С другой стороны, неэтичное поведение есть все то, что непристойно, несправедливо, бесчестно, нечисто, беспринципно и, возможно, даже извращено.

Я не замышлял эту книгу как единственно верный учебник по этике священнослужителя. Также данные в ней рекомендации я не преподношу как абсолютные законы. Я излагаю здесь библейские рекомендации просто для того, чтобы помочь служителям жить и служить с мудростью. Я также постарался придерживаться простого стиля изложения, удобного как для студентов библейского колледжа, так и для тех, кто является священнослужителем или собирается стать им.

Даг Хьюард-Милс – Этика священнослужителя

Издательство Bapyx, 2010.-72 c.

ISBN 978-617-510-028-8

Даг Хьюард-Милс – Этика священнослужителя - Содержание

  • Глава 1. Почему этика?

  • Глава 2. Этика главы служения

  • Глава 3. Этика помощников

  • Глава 4. Этика поведения во время служения

  • Глава 5. Этика личного общения с членами церкви

  • Глава 6. Этика отношений с противоположным полом

  • Глава 7. Этика отношений с внешними служителями

  • Глава 8. Этика обращения с приглашенными служителями

  • Глава 9. Этика поведения для приглашенного служителя

  • Глава 10. Этика обращения с финансами

  • Глава 11. Этика получения и дарения подарков

  • Глава 12. Этика хранения тайны личной жизни

  • Глава 13. Этика появления на публике

  • Глава 14. Политика

  • Глава 15. Этика ухода на пенсию и в отставку

Views 81
Rating 5.0 / 5
Added 21.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

