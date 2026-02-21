В служении недостаточное бодрствование над собой может привести к недолжному поведению и создать у людей искаженное представление ©том, какие принципы мы отстаиваем в служении. Итак, что же такое этика священнослужителя? Это набор стандартов, принципов и общих рекомендаций, которых мы должны придерживаться в служении. Этические нормы правдивы, разумны, достойны уважения, нравственны, законны, ясны и исполнены целомудрия.
С другой стороны, неэтичное поведение есть все то, что непристойно, несправедливо, бесчестно, нечисто, беспринципно и, возможно, даже извращено.
Я не замышлял эту книгу как единственно верный учебник по этике священнослужителя. Также данные в ней рекомендации я не преподношу как абсолютные законы. Я излагаю здесь библейские рекомендации просто для того, чтобы помочь служителям жить и служить с мудростью. Я также постарался придерживаться простого стиля изложения, удобного как для студентов библейского колледжа, так и для тех, кто является священнослужителем или собирается стать им.
Даг Хьюард-Милс – Этика священнослужителя
Издательство Bapyx, 2010.-72 c.
ISBN 978-617-510-028-8
Даг Хьюард-Милс – Этика священнослужителя - Содержание
Глава 1. Почему этика?
Глава 2. Этика главы служения
Глава 3. Этика помощников
Глава 4. Этика поведения во время служения
Глава 5. Этика личного общения с членами церкви
Глава 6. Этика отношений с противоположным полом
Глава 7. Этика отношений с внешними служителями
Глава 8. Этика обращения с приглашенными служителями
Глава 9. Этика поведения для приглашенного служителя
Глава 10. Этика обращения с финансами
Глава 11. Этика получения и дарения подарков
Глава 12. Этика хранения тайны личной жизни
Глава 13. Этика появления на публике
Глава 14. Политика
Глава 15. Этика ухода на пенсию и в отставку
Comments (1 comment)