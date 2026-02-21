Европа и Америка использовали подражание, чтобы стать самыми богатыми странами в мире. Благодаря имитации каждая европейская страна стала похожей на соседнюю, и все они практически одинаково состоятельны. Дороги, здания и инфраструктура этих стран очень похожи. Банковская и экономическая системы, а также военные возможности практически идентичны. И во всех этих странах стиль жизни людей и условия жизни тоже похожи. Путем имитации каждая страна догнала страну-соседа, отказавшись остаться позади в гонке за процветанием.
Тайвань, Китай и Корея широко известны благодаря своей способности подражать и копировать. Большинство недавно разбогатевших стран пользовались искусством подражания. Государства, разбогатевшие за последние пятьдесят лет, тоже знамениты способностью копировать.
Многое из производимого в этих странах называют подделкой, например машины, практически идентичные известным европейским брендам. Без стыда копируя чужие авто, корейские инженеры догнали европейских и делали шаг за шагом вперед, пока не стали лидерами в производстве автомобилей. Корейцы догнали и перегнали конкурентов практически в каждой сфере технологий и науки настолько, что другим остается только мечтать о таком рывке. Те, кто стыдился копировать, могли только стоять в сторонке, пока мастера подражания шли вперед, превращаясь в миллионеров, мультимиллионеров и миллиардеров.
Иисус использовал навык подражания, чтобы превратить необразованных рыбаков в лидеров мирового уровня. Если Божий Сын пользовался подражанием как единственным методом обучения, должно быть, это самый лучший способ учиться, обучать и учить. Навык подражания — это копирование кого-то. Это умение стать похожим на того, кем вы восхищаетесь. Навык подражать — это умение стать копией кого-то, кто впереди вас. Благодаря умению подражать вы научитесь догонять и обгонять других в вашем служении.
Даг Хьюард-Милс - Искусство подражать
(Серия "Дело Служения")
Киев, Варух, 2015 г. - 200 с.
ISBN 978-617-510-054-7
Даг Хьюард-Милс - Искусство подражать - Содержание
Что такое искусство подражать?
Как преуспеть в умении подражать
Семь секретов искусства подражания
Искусство неподражания
Иисус об искусстве подражать
Искусство подражания Аврааму
Искусство подражания Исааку
Искусство подражания Иакову
Искусство подражания Иосифу
Искусство подражания Моисею
Искусство подражания Иисусу Навину
Искусство подражания Давиду
Искусство подражания Соломону
Искусство подражания Неемии
Искусство подражания Есфири
Искусство подражания Даниилу
