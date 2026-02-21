Европа и Америка использовали подражание, чтобы стать самыми богатыми странами в мире. Благодаря имитации каждая европейская страна стала похожей на соседнюю, и все они практически одинаково состоятельны. Дороги, здания и инфраструктура этих стран очень похожи. Банковская и экономическая системы, а также военные возможности практически идентичны. И во всех этих странах стиль жизни людей и условия жизни тоже похожи. Путем имитации каждая страна догнала страну-соседа, отказавшись остаться позади в гонке за процветанием.

Тайвань, Китай и Корея широко известны благодаря своей способности подражать и копировать. Большинство недавно разбогатевших стран пользовались искусством подражания. Государства, разбогатевшие за последние пятьдесят лет, тоже знамениты способностью копировать.

Многое из производимого в этих странах называют подделкой, например машины, практически идентичные известным европейским брендам. Без стыда копируя чужие авто, корейские инженеры догнали европейских и делали шаг за шагом вперед, пока не стали лидерами в производстве автомобилей. Корейцы догнали и перегнали конкурентов практически в каждой сфере технологий и науки настолько, что другим остается только мечтать о таком рывке. Те, кто стыдился копировать, могли только стоять в сторонке, пока мастера подражания шли вперед, превращаясь в миллионеров, мультимиллионеров и миллиардеров.

Иисус использовал навык подражания, чтобы превратить необразованных рыбаков в лидеров мирового уровня. Если Божий Сын пользовался подражанием как единственным методом обучения, должно быть, это самый лучший способ учиться, обучать и учить. Навык подражания — это копирование кого-то. Это умение стать похожим на того, кем вы восхищаетесь. Навык подражать — это умение стать копией кого-то, кто впереди вас. Благодаря умению подражать вы научитесь догонять и обгонять других в вашем служении.

Даг Хьюард-Милс - Искусство подражать

(Серия "Дело Служения")

Киев, Варух, 2015 г. - 200 с.

ISBN 978-617-510-054-7

Даг Хьюард-Милс - Искусство подражать - Содержание