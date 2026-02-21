Он позволял пророку исполнить миссию, но затем посылал ослицу, чтобы укорить его.

Бог не противоречит Самому Себе, позволяя людям отступать от Его несовершенной воли. Таким способом Он отвечает на неповиновение, упорство и отвержение человеком Его воли. В итоге, все люди получают подобающее, нужное и оригинальное наказание от Бога!

Некоторые называют эту несовершенную Божью волю дозволяющей волей. Многие служители Евангелия пребывают в ней. А некоторые люди всю свою жизнь следуют несовершенной Божьей воле.

И кажется, что у таких людей все абсолютно нормально. Их служение процветает, а Бог будто бы благословляет любой их труд. Но богатство и видимый успех вовсе не означают, что мы угождаем Богу.

Большинство из нас обманываются видимой благодатью и так называемыми «благословениями».

Деньги и богатство никогда не были знаком того, что Бог нами доволен. Дьявол также дает деньги тем, кто ему служит. Сатана искушал Иисуса поклониться перед ним, и он дал бы Ему весь мир.

Даг Хьюард-Милс - Искусство слышать - Как пребывать в совершенной воле Божьей

К., Варух, 2019.— 160 с.

ISBN 978-966-7023-80-Х

Даг Хьюард-Милс - Искусство слышать - Как пребывать в совершенной воле Божьей - Содержание