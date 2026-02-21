Он позволял пророку исполнить миссию, но затем посылал ослицу, чтобы укорить его.
Бог не противоречит Самому Себе, позволяя людям отступать от Его несовершенной воли. Таким способом Он отвечает на неповиновение, упорство и отвержение человеком Его воли. В итоге, все люди получают подобающее, нужное и оригинальное наказание от Бога!
Некоторые называют эту несовершенную Божью волю дозволяющей волей. Многие служители Евангелия пребывают в ней. А некоторые люди всю свою жизнь следуют несовершенной Божьей воле.
И кажется, что у таких людей все абсолютно нормально. Их служение процветает, а Бог будто бы благословляет любой их труд. Но богатство и видимый успех вовсе не означают, что мы угождаем Богу.
Большинство из нас обманываются видимой благодатью и так называемыми «благословениями».
Деньги и богатство никогда не были знаком того, что Бог нами доволен. Дьявол также дает деньги тем, кто ему служит. Сатана искушал Иисуса поклониться перед ним, и он дал бы Ему весь мир.
Даг Хьюард-Милс - Искусство слышать - Как пребывать в совершенной воле Божьей
К., Варух, 2019.— 160 с.
ISBN 978-966-7023-80-Х
Даг Хьюард-Милс - Искусство слышать - Как пребывать в совершенной воле Божьей - Содержание
Глава 1. Совершенная и несовершенная воля Божья
Глава 2. Как люди отступают от совершенной воли Божьей
Глава 3. Почему многие люди поступают не по воле Божьей
Глава 4. Таинственная воля Божья
Глава 5. Будьте исполнены познанием Его воли
Глава 6. Двадцать причин, почему нужно быть ведомым Духом Божьим
Глава 7. Двенадцать различных видов голосов
Глава 8. Голос Библии
Глава 9. Пять способов, как победить голос плоти
Глава 10. Три аспекта, которые следует знать о голосе Святого Духа
Глава 11. Семь характеристик внутреннего свидетельства ..
Глава 12. Как ежедневно руководствоваться миром Божьим — «судьей»
Глава 13. Как различать способы, которыми говорит Дух
Глава 14. Четыре причины водительства Божьего через яркие события
Глава 15. Как увидеть дверь
Глава 16. Что каждый христианин должен знать о снах
Глава 17. Как толковать различные виды снов
Глава 18. Как относиться к пророкам
Глава 19. Тайна направленных стезей
Глава 20. Как относиться к голосу людей
Глава 21. Как не быть ведомым обстоятельствами
Глава 22. Как разоблачить дьявола
Глава 23. Три способа, как убедиться в водительстве Духа Святого
Глава 24. Почему нужно слушать свою совесть
Глава 25. Двенадцать уровней послушания Богу
Глава 26. Распространенные альтернативы послушанию
Глава 27. Обетования и благословения за послушание
