Даг Хьюард-Милс - Лидеры и верность

Другими словами, однажды мы будем выше ангелов. Я часто задавался вопросом, почему так должно быть. Разве мы не настолько испорчены и дурны по сравнению с этими чистыми духовными существами? Однако совсем недавно я понял, что христиане совершают великие подвиги, несмотря на тот факт, что сфера Духа для нас невидима. Даже ангелы восхищаются и уважают нас за наши достижения. Единственное, что у нас есть — это Слово Божье, из которого мы и узнаем о том, что происходит за пределами видимого! Мы боремся и побеждаем врага, который видит нас, но которого мы не видим! Это настоящий подвиг! Когда вы видите, как легкоатлет прыгает, или пробегает дистанцию за рекордное время, вы восхищаетесь им и награждаете его призом, поскольку знаете, насколько трудно этого добиться. Небесные воинства наблюдают за нами, за тем, как мы, находясь во тьме, действуем, не видя практически ничего перед собою. Они видят, как раз за разом мы снова и снова побеждаем врага. Они приветствуют нас громкими возгласами, глядя, как мы побиваем врага, чье главное преимущество в том, что он невидим. Если бы некоторые христиане смогли увидеть орды окружающих их демонов, то они, наверняка, действовали бы иначе.

Одни христиане верят Слову, повинуются Богу и постоянно одерживают победу над этим врагом. Они побеждают врага, которого даже не могут видеть. Как унизительно это должно быть для дьявола! Другие же христиане просто понятия не имеют о дьяволе и его методах. Даже некоторые служители не подозревают о приемах дьявола. Иные полагают, что дьявол действует так, как на самом деле он не действует. Например, есть люди, которые полагают, что сатана живет в Африке. Они говорят так, потому что не понимают замыслов и планов сатаны. Они думают, что войны, нищета и отсталость — верные признаки присутствия дьявола. Они не понимают, что главная стратегия дьявола заключается в том, чтобы ввести этот мир в заблуждение и привести его, не осознающего это, в ад. Именно поэтому я думаю, что сатана живет не в Африке, а в Европе. Большинство африканцев верят в Бога. Сегодня в Европе именно африканцы наполняют церкви. Резиденция сатаны (место, где он имеет наибольшую победу и отдых) находится в Европе. Именно в Европе его обман проявляется сильнее всего. Большинство коренных европейцев не верят ни в Бога, ни во Христа, ни даже в существование дьявола. Как утешительно это, должно быть, для сатаны! Европа — это место, которое он может называть своим домом. Ваш дом там, где вы ложитесь, чтобы отдохнуть. Ваш дом там, где вы усаживаетесь, чтобы расслабиться и почувствовать себя в безопасности. Неужели вы считаете, что в Африке сатана чувствует себя в безопасности, когда почти в каждой местности проходят собрания, где его связывают? Неужели вы думаете, что дьявол может расслабиться там, где люди остро осознают, что он поблизости? Когда против него слагают песни и поют тысячью людских голосов, вряд ли ему это понравится. В Африке сатана чувствует для себя угрозу. Вот взгляните на типичную песню:

«Есть сила в Слове Божьем!

Пред именем Иисуса преклонится всякое колено!»

Библия называет сатану «отцом лжи» и «древним змием, обольщающим всю вселенную» (см. Иоанна 8:44; Откровение 12:9).

Как вы знаете, дьявол не вездесущ. Он не может находиться в нескольких местах одновременно. Еще в библейские времена Иоанн определил местопребывание престола дьявола. Он написал послание, в котором открыл, что жилищем сатаны является город, называемый Пергам.

Даг Хьюард-Милс - Лидеры и верность

Пер. з англ., вид. 2, — К., Варух, 2012. — 176 с

ISBN 978-966-7023-68-0

Даг Хьюард-Милс - Лидеры и верность - Содержание

Глава 1. Если бы вы только знали

Глава 2. Десять законов верности

Глава 3. Пять постулатов верности

Глава 4. Награды верности

Глава 5. Бедствия в Гане

Глава 6. Перевороты в Нигерии

Глава 7. Три распространенные причины неверности

Глава 8. Времена неверности

Глава 9. История Юлия Цезаря

Глава 10. История Макбета

Глава 11. Три вида испытаний на верность

Глава 12. Шесть признаков проявления неверности

Глава 13. Три принципа верности

Глава 14. Верность Христа

Глава 15. Верность Отца

Глава 16. Семь способов справиться с неверностью

Глава 17. Три основные истины о верности