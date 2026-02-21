Хьюард-Милс - Те, кто забывает
Книга Дага Хьюард-Милса «Те, кто забывает» входит в его известную серию книг о лояльности и предательстве. Автор исследует опасный духовный порок — забывчивость, которая, по его мнению, часто становится корнем неблагодарности и последующего отступничества. Хьюард-Милс утверждает, что способность помнить свои истоки, людей, которые помогли в трудную минуту, и Божьи благодеяния является критическим фактором для сохранения верности и долголетия в служении.
Автор подробно разбирает библейские примеры того, как забывчивость приводила к трагедиям: от израильтян в пустыне до конкретных помощников апостола Павла. Он анализирует психологию человека, который, достигнув успеха или высокого положения, начинает верить, что добился всего сам, и забывает о тех, кто вложил в него свои ресурсы и время. Книга служит серьезным предостережением для лидеров и подчиненных, показывая, что «память сердца» — это духовная дисциплина, защищающая от гордости.
Хьюард-Милс предлагает практические советы, как культивировать в себе благодарность и осознанно противостоять духу забвения. Он подчеркивает, что верность невозможна без памяти, а предательство почти всегда начинается с того, что человек перестает ценить сделанное для него добро. Эта работа является важным пособием для созидания крепких, долгосрочных отношений внутри церковных команд и светских организаций.
Пер. с англ. – К.: «Варух», 2011. - 96 с.
ISBN 978-617-510-043-1
Даг Хьюард-Милс – Те, кто забывает – Содержание
Глава 1. Неправедность забывчивых людей
Глава 2. Шесть причин, почему важно помнить
Глава 3. Пять бедствий, которые случаются с забывчивыми людьми
Глава 4. Восемь распространенных ошибок забывчивых людей
Глава 5. Семь секретов, которые помогают нам лучше помнить
Глава 6. О чем помнят праведные люди
Глава 7. Семь духовных плодов воспоминаний
Глава 8. Люди, которых нельзя забывать
Глава 9. Пять напоминаний, которые помогают справиться с забывчивостью
