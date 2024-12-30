Время неумолимо бежит. Каждому из нас суждено ходить по этой земле определенное количество дней; каждому из нас отмеряно определенное количество вдохов и ударов сердца. Существует один очень важный вопрос: как вы распорядитесь теми годами, месяцами, неделями, днями и минутами, которые дал вам Бог?

Какое дело, если таковое вообще имеется, определяет собой ход вашей жизни? Какую память вы оставите о себе? Какое наследство вы завещаете своей семье и грядущим поколениям? Ответы на данные вопросы целиком зависят только от вас.

Живя в обществе, исполненном цинизма и скептицизма, каждый человек размышляет и ищет ответы, ищет чего-то особенного, во что он мог бы поверить. Нас никто не ограничивает как в добрых, так и в злых делах; они соперничают между собой, заставляя нас отдавать все наше время, страсть и деньги. У нас есть семьи, долги, работа. А ведь существуют еще и мировые проблемы, такие как несправедливость, неравенство, борьба с терроризмом, изменение климата и так да- лее — список этот поистине бесконечен.

Я искренне убежден в том, что в жизни существует одно дело, которое во сто крат важнее любого другого, дело, которое, наполняя собой всю нашу жизнь, оказывает влияние на каждую ее часть. Оно служит путеводной звездой, влияет на совершаемый вами выбор и принимаемые решения; оно ведет ваших детей к победе; кроме того, оно обладает потенциалом и изменяет каждого, кто повстречается на вашем пути.

Это дело Иисуса Христа. На этой планете нет никакого другого дела, более великого и значимого.

Чтобы понять всю важность и силу этого дела, мы должны обратить свой взор на жизнь Самого Иисуса. Около двух тысяч лет назад Он — невинный Человек — стоял перед судом, который должен был решить, жить Ему дальше или умереть ужасной смертью. Возможно, это был самый известный суд за всю историю человечества. До сего дня он является поводом для дискуссий, вдохновляет многих сценаристов и писателей. У Иисуса не было адвокатов, благодаря совету которых Он мог бы знать, что говорить и как защищать Себя перед судом; в действительности Он Сам отказался защищать Себя перед лицом чудовищной несправедливости. Вместо этого Иисус провозглашал истину настолько абсолютную, что она привела в замешательство всех, кто там присутствовал.

Брайан Хьюстон - Для этого я был рожден

Пер. с англ. И. Лысюк. — К.: Кириченко, 2008. — 136 с.

ISBN 978-966-426-128-6

Брайан Хьюстон - Для этого я был рожден – Содержание

Пролог

Часть 1. Для этого я был рожден

Глава 1. Вы были рождены, чтобы жить ради Христа

Глава 2. Развивая служения своей церкви

Часть 2. Дело и видение

Глава 3. Ваше видение, Его дело

Глава 4. Объединены общим делом

Глава 5. Вечное видение

Часть 3. Дело и призвание

Глава 6. Спасен и призван

Глава 7. Используйте то, что имеете

Глава 8. Благословение усердного труда

Часть 4. Дело и цель

Глава 9. Жить, имея цель

Глава 10. Правильное время для избрания цели

Глава 11. Преуспевание как результат цели

Часть 5. Дело и цена

Глава 12. Смиренное сердце

Глава 13. Жизнь в соответствии с убеждениями

Глава 14. Посвященная жизнь

Глава 15. Благословение быть благословением

Примечания