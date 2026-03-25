Этот справочник — квинтэссенция многолетнего опыта одного из самых известных христианских консультантов XX века. Книга разработана специально для быстрого поиска ответов в ситуациях, когда к вам обращаются за помощью. Селвин Хьюз структурирует сложные психологические проблемы, предлагая четкий библейский взгляд на каждую из них.

В справочнике вы найдете краткие алгоритмы работы с такими темами, как депрессия, страх, гнев, семейные конфликты и зависимости. Каждая глава содержит ключевые места Писания, основные принципы консультирования и практические шаги, которые помогут направить человека к исцелению и восстановлению отношений с Богом.

М., "Протестант", 1993, 96 с.

ISBN 5-85770-102-3

Селвин Хьюз - Карманный Справочник Христианского Наставника - Содержание

Наставник? ...Кто? ...Я?

Предупреждение

Часть А. Проблемы христиан

Дурные мысли - Меня легко огорчить - Нет духовного роста - Комплекс неполноценности - Я в переживании - Я неудачник - Тенденция к гомосексуализму - Моя семья разрушается - Я слишком много беспокоюсь - Потеря любимого человека - Трудно приобретать друзей - Трудно молиться - Спасен ли я? - Ужасный грех - Трудно прощать - Я совершу самоубийство - Что НАДО и НЕ НАДО делать с людьми, желающими покончить с собой

ЧАСТЬ Б. Трудности необращенных

Я слишком большой грешник - Когда-нибудь, но не сегодня - Я не смогу устоять - Я всегда верил - Бог слишком добр, чтобы осуждать - Слишком много лицемеров - Я уже пытался раньше, но безуспешно - От слишком многого надо отказаться - Я не верю Библии - Мне это не интересно - Непростительный грех - Я делаю все возможное - Полезные советы ДЛЯ РАБОТЫ С НЕОБРАЩЕННЫМИ

Часть В. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ОПРАВДАНИЯ