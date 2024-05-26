Хьюз Говард - Святые Древнего Уэльса

Книга посвящена святым Древнего Уэльса (Wales) — полуострова на западе Великобритании, — где до великой схизмы 1054 года и Нормандского нашествия 1066 года, повлекшего за собой разгром Православия в Англии, Церковь была относительно свободна от влияния Рима и держалась православной веры.

На почитании святых Великобритании и Западной Европы, живших до отпадения Римской Церкви от Православия, настаивал святитель Иоанн, архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский (Максимович), который представил в 1952 году доклад Архиерейскому Синоду, а позже издал специальный указ «О почитании древних святых Запада». Святитель Иоанн передал собору епископов список западных православных святых, а ученики святителя иеромонах Серафим (Роуз) и игумен Герман (Подмошенский), основавшие по его благословению братство преподобного Германа Аляскинского, с тех пор начали издавать «Православный Свято-Германовский календарь» в Платине — так святые из древних святцев вошли в жизнь современных православных людей.

Местное почитание православных святых было установлено в Сурожской епархии Русской Православной Церкви. По благословению митрополита Антония Сурожского в Лондонском соборе в 1978 году впервые праздновался День всех святых Британских островов (в первое воскресенье после Дня всех святых, в земле Русской просиявших). Среди местночтимых святых прославлены мч. Албан Британский (III - нач. IV в.), Брендан Мореплаватель (t375), Патрикий Ирландский (t461). Колум Килле (f597), Бейно (VI в.), Кутберт (|687), Беда Досточтимый (f735) — всего 50 православных святых.

В 2007 году Священный Синод Русской Православной Церкви постановил праздновать Собор святых, в земле Британской и Ирландской просиявших, в третью Неделю по Пятидесятнице. В 2017 году в месяцеслов Русской Православной Церкви включены имена пятнадцати древних святых, в их числе святитель Герман, епископ Осерский, о котором повествуется в этой книге.

С древних времен Британию называли «землей святых». Согласно преданию и многим раннецерковным источникам, здесь проповедовали святые первоверховные апостолы Петр и Павел (одним из подтверждений посещения апостолом Павлом Британских островов служат средневековые уэльские тексты, известные под названием «Триады апостола Павла»); апостол Симон Зилот (или Канонит); святой праведный Иосиф Аримафейский, мирно скончавшийся вблизи Гластонбери; святой апостол от семидесяти Аристовул — первый епископ Британский.

Хьюз Говард - Святые Древнего Уэльса

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2017. — 256 с.

ISBN 978-5-00009-145-6

Хьюз Говард - Святые Древнего Уэльса – Содержание