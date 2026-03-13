Хьюз - Упражнения благочестивого мужа

Хьюз - Упражнения благочестивого мужа
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling

Как-то в начале лета - шестой класс остался позади - я забрёл с бейсбольного поля на корт и впервые взял в руки теннисную ракетку.

Меня зацепило! Вскоре я превратился в десятилетнего фаната тенниса. Моя страсть к спорту была так велика, что я мог просто держать теннисный мячик и нюхать его. Шипение и запах резины из открывающейся банки с новыми теннисными мячами опьяняли меня. В стуке мяча и протяжном звуке тугого удара, особенно в тишине раннего утра, мне слышалась музыка. От этого и следующего лета в памяти остались раскалённые чёрные теннисные корты, горящие ноги, солёный пот, большие глотки вкуснейшей, с резиновым привкусом, тёплой воды из банки для мячей, короткие тени от полуденного солнца, медленно передвигающиеся на восток, включающийся свет ярких прожекторов на корте и жутковатые летучие мыши, снующие повсюду и атакующие наши высоко подброшенные мячи.

Кент Хьюз - Упражнения благочестивого мужа

(Издательство «ЛЕВИТ»), 2019. - 312с.

ISBN 978-966-97683-8-4

Кент Хьюз - Упражнения благочестивого мужа - Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

  • 1. Упражнения в благочестии

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

  • 2. Чистота

  • 3 . Брак

  • 4. Отцовство

  • 5. Дружба

ДУША

  • 6. Разум

  • 7. Посвящённость

  • 8. Молитва

  • 9. Поклонение

ХАРАКТЕР

  • 10. Порядочность

  • 11. Язык

  • 12. Работа

  • 13. Стойкость

СЛУЖЕНИЕ

  • 14. Церковь

  • 15. Лидерство

  • 16. Щедрость

  • 17. Свидетельство

  • 18. Служение

ДИСЦИПЛИНА

  • 19. Благодать дисциплины

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

