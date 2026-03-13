Как-то в начале лета - шестой класс остался позади - я забрёл с бейсбольного поля на корт и впервые взял в руки теннисную ракетку.

Меня зацепило! Вскоре я превратился в десятилетнего фаната тенниса. Моя страсть к спорту была так велика, что я мог просто держать теннисный мячик и нюхать его. Шипение и запах резины из открывающейся банки с новыми теннисными мячами опьяняли меня. В стуке мяча и протяжном звуке тугого удара, особенно в тишине раннего утра, мне слышалась музыка. От этого и следующего лета в памяти остались раскалённые чёрные теннисные корты, горящие ноги, солёный пот, большие глотки вкуснейшей, с резиновым привкусом, тёплой воды из банки для мячей, короткие тени от полуденного солнца, медленно передвигающиеся на восток, включающийся свет ярких прожекторов на корте и жутковатые летучие мыши, снующие повсюду и атакующие наши высоко подброшенные мячи.

Кент Хьюз - Упражнения благочестивого мужа

(Издательство «ЛЕВИТ»), 2019. - 312с.

ISBN 978-966-97683-8-4

Кент Хьюз - Упражнения благочестивого мужа - Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

1. Упражнения в благочестии

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

2. Чистота

3 . Брак

4. Отцовство

5. Дружба

ДУША

6. Разум

7. Посвящённость

8. Молитва

9. Поклонение

ХАРАКТЕР

10. Порядочность

11. Язык

12. Работа

13. Стойкость

СЛУЖЕНИЕ

14. Церковь

15. Лидерство

16. Щедрость

17. Свидетельство

18. Служение

ДИСЦИПЛИНА