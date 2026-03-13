Хьюз - Упражнения благочестивой жены

Хьюз - Упражнения благочестивой жены
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling

Однажды, спустя два года после замужества, я нашла молитвенный список мужа.

Вытирая пыль с его письменного стола, я вдруг заметила своё имя в самом верху этого списка, и это сразу привлекло моё внимание. Рядом со своим именем я увидела буквы «Д» и «О». Мне стало любопытно. Что бы они значили? Добрая и открытая? Душевная и оптимистичная? Деятельная и общительная?

Я никак не могла сообразить, что же он обо мне думал и о чём молился. Спустя несколько дней я набралась смелости и спросила его об этом. «Дисциплинированная и организованная, конечно же!»—ответил он без колебаний.

Я открыла рот от удивления, покраснела и даже невольно издала некое восклицание. Мой муж был озадачен такой реакцией. Он, вероятно, подумал: «Неужели она не видит, что нуждается в помощи в этих сферах своей жизни? Неужели она не хочет стать дисциплинированной и организованной?»

Если честно, в тот момент я действительно не осознавала, что это были мои слабые стороны. И даже после 37 прожитых вместе лет и всех моих положительных изменений Кент по-прежнему молится за «Д» и «О» своей жены!

Хьюз Барбара - Упражнения благочестивой жены

Перев. с англ. — Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А.В. (Издательство «Левит»), 2020.—300 с.

ISBN 978-617-7662-19-7

Хьюз Барбара - Упражнения благочестивой жены - Содержание

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ СЛОВО

  • Упражнения в благочестии

Душа

  • Евангелие - Источник благочестия

  • Подчинение - Позиция благочестия

  • Молитва - Главная цель подчинения

  • Поклонение -Торжество подчинения

Характер

  • Разум - Обучение подчинению

  • Умение быть довольной - Покой подчинения

  • Пристойность - Образ действий подчинения

  • Терпение - Вызов подчинения

Взаимоотношения

  • Церковь - Рамки подчинения—Божья семья

  • Одиночество - Рамки подчинения—одиночество

  • Брак - Рамки подчинения—брак

  • Воспитание детей - Нежность подчинения

Служение

  • Добрые дела - Усердие подчинения

  • Свидетельство - Поручение подчинения

  • Даяние - Щедрость подчинения

Благодать

  • Благодать дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ

  • Гимны прославления для личного времени поклонения

  • Хвалебные псалмы для чтения во время личного поклонения

  • Календарь МакЧейна для ежедневного чтения . . .

  • Список рекомендованной литературы

  • Что я делаю, когда сталкиваюсь с трудностями . . .

  • Дополнительные места Писания о добрых делах . . .

  • Возможности для совершения добрых дел

  • Свидетельство веры Джеймса и Деби Феллоуз . . . .

  • Евангельские домохозяйки

ПРИМЕЧАНИЯ

Added 13.03.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

