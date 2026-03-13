Хьюз - Упражнения благочестивой жены

Однажды, спустя два года после замужества, я нашла молитвенный список мужа.
Вытирая пыль с его письменного стола, я вдруг заметила своё имя в самом верху этого списка, и это сразу привлекло моё внимание. Рядом со своим именем я увидела буквы «Д» и «О». Мне стало любопытно. Что бы они значили? Добрая и открытая? Душевная и оптимистичная? Деятельная и общительная?
Я никак не могла сообразить, что же он обо мне думал и о чём молился. Спустя несколько дней я набралась смелости и спросила его об этом. «Дисциплинированная и организованная, конечно же!»—ответил он без колебаний.
Я открыла рот от удивления, покраснела и даже невольно издала некое восклицание. Мой муж был озадачен такой реакцией. Он, вероятно, подумал: «Неужели она не видит, что нуждается в помощи в этих сферах своей жизни? Неужели она не хочет стать дисциплинированной и организованной?»
Если честно, в тот момент я действительно не осознавала, что это были мои слабые стороны. И даже после 37 прожитых вместе лет и всех моих положительных изменений Кент по-прежнему молится за «Д» и «О» своей жены!
Хьюз Барбара - Упражнения благочестивой жены
Перев. с англ. — Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А.В. (Издательство «Левит»), 2020.—300 с.
ISBN 978-617-7662-19-7
Хьюз Барбара - Упражнения благочестивой жены - Содержание
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ СЛОВО
Упражнения в благочестии
Душа
Евангелие - Источник благочестия
Подчинение - Позиция благочестия
Молитва - Главная цель подчинения
Поклонение -Торжество подчинения
Характер
Разум - Обучение подчинению
Умение быть довольной - Покой подчинения
Пристойность - Образ действий подчинения
Терпение - Вызов подчинения
Взаимоотношения
Церковь - Рамки подчинения—Божья семья
Одиночество - Рамки подчинения—одиночество
Брак - Рамки подчинения—брак
Воспитание детей - Нежность подчинения
Служение
Добрые дела - Усердие подчинения
Свидетельство - Поручение подчинения
Даяние - Щедрость подчинения
Благодать
Благодать дисциплины
ПРИЛОЖЕНИЕ
Гимны прославления для личного времени поклонения
Хвалебные псалмы для чтения во время личного поклонения
Календарь МакЧейна для ежедневного чтения . . .
Список рекомендованной литературы
Что я делаю, когда сталкиваюсь с трудностями . . .
Дополнительные места Писания о добрых делах . . .
Возможности для совершения добрых дел
Свидетельство веры Джеймса и Деби Феллоуз . . . .
Евангельские домохозяйки
ПРИМЕЧАНИЯ
