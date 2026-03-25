Иеромонах Иаков (Воронцов) - Распространять учение Христа

Документальный очерк иеромонаха Иакова (Воронцова) «Распространять учение Христа» представляет собой глубокое историко-биографическое исследование, посвященное жизни и мученическому подвигу священника Константина Аксенова на фоне трагических событий первой половины XX века в Казахстане. Автор ставит задачу не просто восстановить вехи биографии отдельного пастыря, но и воссоздать широкую панораму церковной жизни Семиречья в эпоху революционных потрясений и становления советской власти. Основная идея произведения заключается в том, что миссионерский дух и верность евангельским идеалам оставались главным двигателем жизни новомученика даже в условиях тотального преследования и разрушения привычного церковного уклада.

Содержательная часть книги детально анализирует служение отца Константина в Туркестанской епархии, его просветительскую деятельность и стойкость в период обновленческого раскола. Иеромонах Иаков последовательно разбирает архивные следственные дела, письма и воспоминания, восстанавливая хронику арестов и ссылок, которые выпали на долю священника. Автор уделяет значительное внимание социальному контексту времени — коллективизации, «безбожным пятилеткам» и механизмам государственного давления на сельское духовенство. В книге на основе уникальных документов из фондов спецслужб Казахстана реконструируется последний этап жизни священномученика, завершившийся расстрелом в 1937 году, превращая очерк в строгий и одновременно пронзительный документ эпохи.

Текст написан в строгом, научно-документальном стиле, где авторское повествование служит связующей нитью для многочисленных цитат из первоисточников. Иеромонах Иаков (Воронцов) мастерски соединяет навыки профессионального историка с духовным осмыслением подвига, делая работу бесценным ресурсом для исследователей истории Православной Церкви в Центральной Азии. Работа служит фундаментальным вкладом в изучение региональной специфики гонений и прославления новомучеников, пострадавших на земле Казахстана. Это чтение помогает осознать, что за сухими строчками приговоров стоят живые судьбы людей, чей тихий пастырский труд стал фундаментом для будущего возрождения веры.

Иеромонах Иаков (Воронцов) - «Распространять учение Христа»: Документальный очерк о жизни священномученика Константина Аксёнова и о его времени

М.; Старая Потловка Пенз. обл.: Издательство «Спасское дело», 2023. -199 с., илл.

ISBN 978-5-6047870-4-5

Иеромонах Иаков (Воронцов) - «Распространять учение Христа» - Содержание

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

ОТ АВТОРА

ГЛАВА 1. ТАШКЕНТ - РУССКАЯ СТОЛИЦА СРЕДНЕЙ АЗИИ

ГЛАВА 2. ГИМНАЗИЯ

ГЛАВА 3. ОРЕНБУРГСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ

ГЛАВА 4. В ОРЕНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ

ГЛАВА 5. КУСТАНАЙСКИЙ УЕЗД

ГЛАВА 6. СЛУЖЕНИЕ В ТУРКЕСТАНСКОЙ ЕПАРХИИ

ГЛАВА 7. РЕВОЛЮЦИЯ И НАЧАЛО ГОНЕНИЙ НА ЦЕРКОВЬ

ГЛАВА 8. ПЕРВЫЙ АРЕСТ И ВЫСЫЛКА

ГЛАВА 9. ИЗЪЯТИЕ ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

ГЛАВА 10. НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ В КАРАЧАРОВО

ГЛАВА 11. МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ

ГЛАВА 12. АРЕСТ И СЛЕДСТВИЕ 1923 Г.

ГЛАВА 13. СОЛОВЕЦКИЙ ЛАГЕРЬ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ГЛАВА 14. ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕРКВИ В КОНЦЕ 1920-Х ГГ.

НОВЫЙ АРЕСТ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА КОНСТАНТИНА

ГЛАВА 15. ССЫЛКА В СЕВЕРНЫЙ КРАЙ. ДЕЛО «КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕРКОВНИКОВ» В ШЕНКУРСКЕ

ГЛАВА 16. ИЗ СЕВЕРНОГО КРАЯ - В ЮЖНЫЙ КАЗАХСТАН

ГЛАВА 17. АУЛИЕ-АТА

ГЛАВА 18. СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИОСИФ (ПЕТРОВЫХ)

ГЛАВА 19. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА 1937 Г. РАССТРЕЛ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА КОНСТАНТИНА

ГЛАВА 20. БОЛЬШОЙ ТЕРРОР

ГЛАВА 21. ГДЕ ПОКОЯТСЯ МОЩИ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА КОНСТАНТИНА?

ГЛАВА 22. РЕАБИЛИТАЦИЯ, УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ПАМЯТИ И ПРОСЛАВЛЕНИЕ В ЛИКЕ СВЯТЫХ

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. АРХИВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО КАК АГИОГРАФИЧЕСКИЙ И ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

POST SCRIPTUM

ИСТОЧНИКИ

ЛИТЕРАТУРА И ПЕРИОДИКА

ОБ АВТОРЕ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. SUMMARY